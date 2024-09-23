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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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Как сотрудничают Ростовская область и Узбекистан — пресс-конференция
Как сотрудничают Ростовская область и Узбекистан — пресс-конференция
Sputnik Узбекистан
Глава российского региона рассказал о визите в республику, направлениях и перспективах взаимодействия
2024-09-23T17:00+0500
2024-09-23T17:51+0500
пресс-центр
эксклюзив
пресс-центр
пресс-конференция
sputnik
узбекистан
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ростовская область
узбекистан
сотрудничество
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная визиту губернатора Ростовской области Василия Голубева в республику, который начался 23 сентября. Глава российского региона рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном в области переработки сельхозпродукции, развития животноводства и растениеводства, взаимодействии промышленных производителей, а также о том, какие направления стороны планируют развивать.
узбекистан
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ростовская область узбекистан сотрудничество глава россия регион
ростовская область узбекистан сотрудничество глава россия регион

Как сотрудничают Ростовская область и Узбекистан — пресс-конференция

17:00 23.09.2024 (обновлено: 17:51 23.09.2024)
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Эксклюзив
Глава российского региона рассказал о визите в республику, направлениях и перспективах взаимодействия.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная визиту губернатора Ростовской области Василия Голубева в республику, который начался 23 сентября.
Глава российского региона рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном в области переработки сельхозпродукции, развития животноводства и растениеводства, взаимодействии промышленных производителей, а также о том, какие направления стороны планируют развивать.
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