https://uz.sputniknews.ru/20240923/kak-sotrudnichayut-rostovskaya-oblast-i-uzbekistan-45800547.html

Как сотрудничают Ростовская область и Узбекистан — пресс-конференция

Как сотрудничают Ростовская область и Узбекистан — пресс-конференция

Sputnik Узбекистан

Глава российского региона рассказал о визите в республику, направлениях и перспективах взаимодействия

2024-09-23T17:00+0500

2024-09-23T17:00+0500

2024-09-23T17:51+0500

пресс-центр

эксклюзив

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

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ростовская область

узбекистан

сотрудничество

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная визиту губернатора Ростовской области Василия Голубева в республику, который начался 23 сентября. Глава российского региона рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном в области переработки сельхозпродукции, развития животноводства и растениеводства, взаимодействии промышленных производителей, а также о том, какие направления стороны планируют развивать.

узбекистан

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ростовская область

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