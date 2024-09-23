Как сотрудничают Ростовская область и Узбекистан — пресс-конференция
17:00 23.09.2024 (обновлено: 17:51 23.09.2024)
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Глава российского региона рассказал о визите в республику, направлениях и перспективах взаимодействия.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная визиту губернатора Ростовской области Василия Голубева в республику, который начался 23 сентября.
Глава российского региона рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном в области переработки сельхозпродукции, развития животноводства и растениеводства, взаимодействии промышленных производителей, а также о том, какие направления стороны планируют развивать.