https://uz.sputniknews.ru/20240923/uzbekistan-festival-kukol-moskva-45795297.html
Что представляет Узбекистан на Международном фестивале кукол в Москве
Что представляет Узбекистан на Международном фестивале кукол в Москве
Sputnik Узбекистан
Программа фестиваля "Истоки" состоит из двух частей: основной – с показами спектаклей, и профессиональной – с мастер-классами от ведущих артистов, художников и режиссеров театра кукол
2024-09-23T13:10+0500
2024-09-23T13:10+0500
2024-09-23T13:45+0500
узбекистан
участие
фестиваль
театр кукол
москва
россия
культура
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/15/44886771_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_c5082f649db04fc47bf65e0f3a9bca0b.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан участвует во Втором Международном фестивале кукольников "Истоки", который проходит в Москве 20 по 25 сентября. Театр марионеток республики представляет два детских спектакля: "Аладдин и его волшебная лампа" и "Однажды Насреддин", — сообщается на сайте ГАЦТК имени С.В. Образцова. Программа фестиваля состоит из двух частей: основной — с показами спектаклей, и профессиональной — с мастер-классами от ведущих артистов, художников и режиссеров театра кукол. Также в рамках фестиваля пройдет международная конференция "Ветви и корни. Театр кукол — сокровищница нематериального культурного наследия" с участием иностранных практиков театра кукол. Международный фестиваль кукольников "Истоки" — мультикультурный проект, представляющий культурное наследие в театре кукол.
узбекистан
москва
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/15/44886771_105:0:680:431_1920x0_80_0_0_b5e9fe7a0ac865021a89732ea4c58385.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан фестиваль кукол москва
узбекистан фестиваль кукол москва
Что представляет Узбекистан на Международном фестивале кукол в Москве
13:10 23.09.2024 (обновлено: 13:45 23.09.2024)
Программа фестиваля "Истоки" состоит из двух частей: основной – с показами спектаклей, и профессиональной — с мастер-классами от ведущих артистов, художников и режиссеров театра кукол.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Узбекистан участвует во Втором Международном фестивале кукольников "Истоки", который проходит в Москве 20 по 25 сентября. Театр марионеток республики представляет два детских спектакля: "Аладдин и его волшебная лампа" и "Однажды Насреддин", — сообщается
на сайте ГАЦТК имени С.В. Образцова.
"Зрители увидят спектакли 10 театров из 5 стран: России, Беларуси, Мексики, Монголии, Узбекистана. Фестиваль демонстрирует разнообразие школ театрального кукольного искусства разных народов России и мира", — говорится в сообщении.
Программа фестиваля состоит из двух частей: основной — с показами спектаклей, и профессиональной — с мастер-классами от ведущих артистов, художников и режиссеров театра кукол.
Также в рамках фестиваля пройдет международная конференция "Ветви и корни. Театр кукол — сокровищница нематериального культурного наследия" с участием иностранных практиков театра кукол.
"Пять фестивальных дней, пять стран-участниц — каждый день зрителям предстоит погружение в новую культуру, изучение традиций, постижение искусства играющих кукол. Мы с огромным волнением и воодушевлением приглашаем зрителей вместе пройти путь к истокам, вместе почувствовать силу многообразия, уважение к традициям и стать участниками диалога культур разных народов", — отметила директор Театра кукол имени Образцова Елена Булукова.
Международный фестиваль кукольников "Истоки" — мультикультурный проект, представляющий культурное наследие в театре кукол.