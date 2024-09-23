https://uz.sputniknews.ru/20240923/uzbekistan-festival-kukol-moskva-45795297.html

Что представляет Узбекистан на Международном фестивале кукол в Москве

Что представляет Узбекистан на Международном фестивале кукол в Москве

Sputnik Узбекистан

Программа фестиваля "Истоки" состоит из двух частей: основной – с показами спектаклей, и профессиональной – с мастер-классами от ведущих артистов, художников и режиссеров театра кукол

2024-09-23T13:10+0500

2024-09-23T13:10+0500

2024-09-23T13:45+0500

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан участвует во Втором Международном фестивале кукольников "Истоки", который проходит в Москве 20 по 25 сентября. Театр марионеток республики представляет два детских спектакля: "Аладдин и его волшебная лампа" и "Однажды Насреддин", — сообщается на сайте ГАЦТК имени С.В. Образцова. Программа фестиваля состоит из двух частей: основной — с показами спектаклей, и профессиональной — с мастер-классами от ведущих артистов, художников и режиссеров театра кукол. Также в рамках фестиваля пройдет международная конференция "Ветви и корни. Театр кукол — сокровищница нематериального культурного наследия" с участием иностранных практиков театра кукол. Международный фестиваль кукольников "Истоки" — мультикультурный проект, представляющий культурное наследие в театре кукол.

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