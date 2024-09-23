https://uz.sputniknews.ru/20240923/uzbekistan-tovarooborot-eaeu-45796420.html
Более четверти товарооборота Узбекистана за 8 месяцев пришлось на ЕАЭС
Более четверти товарооборота Узбекистана за 8 месяцев пришлось на ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
За январь-август текущего года доля ЕАЭС в общем объеме ВТО республики составила 26,7%.
2024-09-23T14:20+0500
2024-09-23T14:20+0500
2024-09-23T14:58+0500
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Более четверти товарооборота Узбекистана за 8 месяцев этого года пришлось на страны ЕАЭС. За январь – август доля Союза в общем объеме ВТО республики составила 26,7%.Среди стран ЕАЭС во внешней торговле с Узбекистаном по-прежнему лидирует Россия.Общий показатель ВТО в январе – августе между РУз и РФ достиг $7,8 млрд, более $5,3 млрд из них приходится на импорт.Более подробная информация — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан товарооборот еаэс
узбекистан товарооборот еаэс
Более четверти товарооборота Узбекистана за 8 месяцев пришлось на ЕАЭС
14:20 23.09.2024 (обновлено: 14:58 23.09.2024)
За январь – август текущего года доля ЕАЭС в общем объеме ВТО республики составила 26,7%.
Более четверти товарооборота Узбекистана за 8 месяцев этого года пришлось на страны ЕАЭС. За январь – август доля Союза в общем объеме ВТО республики составила 26,7%.
Среди стран ЕАЭС во внешней торговле с Узбекистаном по-прежнему лидирует Россия.
Общий показатель ВТО в январе – августе между РУз и РФ достиг $7,8 млрд, более $5,3 млрд из них приходится на импорт.
Более подробная информация — в инфографике Sputnik Узбекистан.