https://uz.sputniknews.ru/20240923/uzbekistan-tovarooborot-eaeu-45796420.html

Более четверти товарооборота Узбекистана за 8 месяцев пришлось на ЕАЭС

Более четверти товарооборота Узбекистана за 8 месяцев пришлось на ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

За январь-август текущего года доля ЕАЭС в общем объеме ВТО республики составила 26,7%.

2024-09-23T14:20+0500

2024-09-23T14:20+0500

2024-09-23T14:58+0500

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Более четверти товарооборота Узбекистана за 8 месяцев этого года пришлось на страны ЕАЭС. За январь – август доля Союза в общем объеме ВТО республики составила 26,7%.Среди стран ЕАЭС во внешней торговле с Узбекистаном по-прежнему лидирует Россия.Общий показатель ВТО в январе – августе между РУз и РФ достиг $7,8 млрд, более $5,3 млрд из них приходится на импорт.Более подробная информация — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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