https://uz.sputniknews.ru/20240923/uzbekistan-uchastiye-severnyy-forum-yakutsk-45792446.html

Эксперты из Узбекистана примут участие в пятом Северном форуме по устойчивому развитию

Эксперты из Узбекистана примут участие в пятом Северном форуме по устойчивому развитию

Sputnik Узбекистан

Форум пройдет с 24 по 27 сентября в Якутске на 60 экспертных площадках. В рамках международного мероприятия состоится II Научно-практическая конференция по вопросам изменений климата и таяния вечной мерзлоты

2024-09-23T10:55+0500

2024-09-23T10:55+0500

2024-09-23T10:55+0500

узбекистан

россия

якутия

форум

участие

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в Якутске экспертов из 17 стран, включая Узбекистан, сообщается на сайте мероприятия.Мероприятия пройдут очно, а также в онлайн-формате.Участники рассмотрят ключевые вопросы жизнестойкости регионов и городов Арктики, глобального партнерства, жизнеобеспечения и безопасности. "Насыщенная деловая программа на 60 экспертных площадках форума позволит выработать полезные рекомендации для повышения качества и уровня жизни людей, снижения рисков от изменения климата", — говорится в сообщении.В рамках международного мероприятия состоится II Научно-практическая конференция по вопросам изменений климата и таяния вечной мерзлоты.Для справки: Северный форум — ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.

узбекистан

россия

якутия

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