Эксперты из Узбекистана примут участие в пятом Северном форуме по устойчивому развитию
© CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /Якутск. Архивное фото
© CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
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Форум пройдет с 24 по 27 сентября в Якутске на 60 экспертных площадках. В рамках международного мероприятия состоится II Научно-практическая конференция по вопросам изменений климата и таяния вечной мерзлоты.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в Якутске экспертов из 17 стран, включая Узбекистан, сообщается на сайте мероприятия.
"На полях форума соберутся ученые, эксперты, представители власти, бизнеса и общественных организаций из России, Китая, Индии, Белоруссии, Монголии, ОАЭ, Узбекистана, Республики Камерун, Кении, Мали и других стран", — говорится в сообщении.
Мероприятия пройдут очно, а также в онлайн-формате.
Участники рассмотрят ключевые вопросы жизнестойкости регионов и городов Арктики, глобального партнерства, жизнеобеспечения и безопасности. "Насыщенная деловая программа на 60 экспертных площадках форума позволит выработать полезные рекомендации для повышения качества и уровня жизни людей, снижения рисков от изменения климата", — говорится в сообщении.
В рамках международного мероприятия состоится II Научно-практическая конференция по вопросам изменений климата и таяния вечной мерзлоты.
Для справки: Северный форум — ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.