https://uz.sputniknews.ru/20240923/uzbekistantsy-problemy-dalniy-vostok-45798536.html

С какими проблемами сталкиваются граждане РУз на Дальнем Востоке — консул

С какими проблемами сталкиваются граждане РУз на Дальнем Востоке — консул

Sputnik Узбекистан

Генконсульство Узбекистана во Владивостоке открылось более 4 лет назад. В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан консул Улугбек Курбанов рассказал о востребованных консульских услугах, а также в каких случаях Генконсульство рекомендует покинуть РФ

2024-09-23T18:16+0500

2024-09-23T18:16+0500

2024-09-23T18:16+0500

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генеральное консульство узбекистана

общество

политика

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Генконсульство Узбекистана во Владивостоке открылось в марте 2019 года. В июле 2024-го Генконсулом диппредставительства назначили Юсупа Кабулжанова. В консульский округ Генконсульства входят 9 субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский край, Сахалин, Магаданская и Амурская области, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. На сегодняшний день на консульском учете стоят более 10 тыс. граждан Узбекистана. Как рассказал консул Улугбек Курбанов, большинство из них находятся в Приморском и Хабаровском крае. Каждый месяц сотрудники Генконсульства выезжают в регионы, где встречаются с узбекистанцами, столкнувшимися с той или иной проблемой. С какими проблемами чаще всего обращаются узбекистанцы? По словам Улугбека Курбанова, обращения, как правило, связаны с получением сертификата для возвращения на родину. Случаются разные ситуации, говорит консул, например, гражданин мог потерять свой документ и его пребывание в РФ сразу становится нелегальным. Генконсульство также помогает оформлять паспорта студентам, например, в случае потери или истечения срока действия документа. Почему граждане становятся нелегалами, в каких случаях Генконсульство рекомендует покинуть РФ и востребованы ли в регионе выпускники-узбекистанцы с медобразованием — об этом Улугбек Курбанов рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.

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