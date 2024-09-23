https://uz.sputniknews.ru/20240923/uzbekistantsy-problemy-dalniy-vostok-45798536.html
С какими проблемами сталкиваются граждане РУз на Дальнем Востоке — консул
С какими проблемами сталкиваются граждане РУз на Дальнем Востоке — консул
Sputnik Узбекистан
Генконсульство Узбекистана во Владивостоке открылось более 4 лет назад. В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан консул Улугбек Курбанов рассказал о востребованных консульских услугах, а также в каких случаях Генконсульство рекомендует покинуть РФ
2024-09-23T18:16+0500
2024-09-23T18:16+0500
2024-09-23T18:16+0500
видео
эксклюзив
дальний восток
владивосток
узбекистан
генеральное консульство узбекистана
общество
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/17/45799575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9504f83f8e0d5b79581cc9e3a2fa769a.jpg
Генконсульство Узбекистана во Владивостоке открылось в марте 2019 года. В июле 2024-го Генконсулом диппредставительства назначили Юсупа Кабулжанова. В консульский округ Генконсульства входят 9 субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский край, Сахалин, Магаданская и Амурская области, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. На сегодняшний день на консульском учете стоят более 10 тыс. граждан Узбекистана. Как рассказал консул Улугбек Курбанов, большинство из них находятся в Приморском и Хабаровском крае. Каждый месяц сотрудники Генконсульства выезжают в регионы, где встречаются с узбекистанцами, столкнувшимися с той или иной проблемой. С какими проблемами чаще всего обращаются узбекистанцы? По словам Улугбека Курбанова, обращения, как правило, связаны с получением сертификата для возвращения на родину. Случаются разные ситуации, говорит консул, например, гражданин мог потерять свой документ и его пребывание в РФ сразу становится нелегальным. Генконсульство также помогает оформлять паспорта студентам, например, в случае потери или истечения срока действия документа. Почему граждане становятся нелегалами, в каких случаях Генконсульство рекомендует покинуть РФ и востребованы ли в регионе выпускники-узбекистанцы с медобразованием — об этом Улугбек Курбанов рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.
дальний восток
владивосток
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/17/45799575_198:0:1638:1080_1920x0_80_0_0_1911590c14145d1b349eba6fc1e1f1eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан граждане дальний восток генконсульство владивосток
узбекистан граждане дальний восток генконсульство владивосток
С какими проблемами сталкиваются граждане РУз на Дальнем Востоке — консул
Эксклюзив
Генконсульство Узбекистана во Владивостоке открылось более четырех лет назад. В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан консул Улугбек Курбанов рассказал о востребованных консульских услугах, а также в каких случаях Генконсульство рекомендует покинуть РФ.
Генконсульство Узбекистана во Владивостоке открылось в марте 2019 года. В июле 2024-го Генконсулом диппредставительства назначили Юсупа Кабулжанова.
В консульский округ Генконсульства входят 9 субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский край, Сахалин, Магаданская и Амурская области, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область.
На сегодняшний день на консульском учете стоят более 10 тыс. граждан Узбекистана. Как рассказал консул Улугбек Курбанов, большинство из них находятся в Приморском и Хабаровском крае.
Каждый месяц сотрудники Генконсульства выезжают в регионы, где встречаются с узбекистанцами, столкнувшимися с той или иной проблемой.
"Мы регулярно выезжаем в отдаленные регионы, — рассказывает Улугбек Курбанов. — Например, на прошлой неделе вместе с генконсулом мы были на Камчатке, где оказывали выездные консульские услуги. Кроме того, в центре временного содержания встречались с гражданами, которые нарушили миграционное законодательство Российской Федерации. Мы ознакомились с условиями содержания, питания, оказания медуслуг нашим гражданам и в целом для всех иностранцев".
С какими проблемами чаще всего обращаются узбекистанцы? По словам Улугбека Курбанова, обращения, как правило, связаны с получением сертификата для возвращения на родину. Случаются разные ситуации, говорит консул, например, гражданин мог потерять свой документ и его пребывание в РФ сразу становится нелегальным.
"В этом случае мы оформляем сертификат, — объясняет Улугбек Курбанов. — Также обращаются граждане, у которых здесь родились дети. Мы готовим для них загранпаспорта в тех случаях, когда родители ребенка находятся в России легально – при наличии трудового патента, РВП или вида на жительство".
Генконсульство также помогает оформлять паспорта студентам, например, в случае потери или истечения срока действия документа.
"Бывает, что гражданин потерял свидетельства о рождении, о браке, о смерти. Эти документы (или информацию из архива) мы можем запросить в Узбекистане либо оформить их дубликат", — уточняет Улугбек Курбанов.
Почему граждане становятся нелегалами, в каких случаях Генконсульство рекомендует покинуть РФ и востребованы ли в регионе выпускники-узбекистанцы с медобразованием — об этом Улугбек Курбанов рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.