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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240923/v-vsu-rasskazali-o-situatsii-na-fronte-45799254.html
В ВСУ рассказали о ситуации на фронте
В ВСУ рассказали о ситуации на фронте
Sputnik Узбекистан
Украинские военные признали, что потери на фронте значительно возросли из-за более интенсивных боев
2024-09-23T16:40+0500
2024-09-23T16:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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украина
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В ВСУ признают, что сейчас их потери на фронте стали больше, чем были до этого. Причиной этого называют более интенсивные бои и, как следствие, продолжающееся давление России на фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.Издание отмечает, что комбриг не назвал точное число погибших своих подчиненных, однако охарактеризовал положение дел в подразделении как разруху. Еще один командир ВСУ с позывным "Феникс" в беседе с изданием отметил "давление" России на фронте. Другие неназванные украинские военные также сообщили Financial Times, что вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе, в частности на Красноармейском направлении. Также командиры ВСУ сетуют на острую нехватку людей, отсутствие ротации с 2022 года и отсутствие укреплений."Военные (ВСУ — ред.) используют кустарники, которые едва скрывают их передвижения, что приводит к бессмысленным смертям", — отметил один из респондентов.Кроме того, по словам неназванных украинских военных, ВСУ не может противостоять российским вертолетам и истребителям с планирующими авиабомбами. Замкомандира 72-й украинской механизированной бригады, ведущей бои под Угледаром, рассказал, что в месте дислокации его бригады у ВСУ практически нет противовоздушной обороны.Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября, осмотрев линию фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры формированиями, не имеющими достаточного опыта.Напомним, что подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение остановили, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7 450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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всу фронт потери
всу фронт потери

В ВСУ рассказали о ситуации на фронте

16:40 23.09.2024
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие под Харьковом. Архивное фото
Раненые украинские военнослужащие под Харьковом. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
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Украинские военные признали, что потери на фронте значительно возросли из-за более интенсивных боев.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В ВСУ признают, что сейчас их потери на фронте стали больше, чем были до этого. Причиной этого называют более интенсивные бои и, как следствие, продолжающееся давление России на фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

"У нас очень много потерь... Потерь стало больше, чем раньше", — рассказал изданию командир 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Юрий, описавший последние бои как "очень ожесточенные".

Издание отмечает, что комбриг не назвал точное число погибших своих подчиненных, однако охарактеризовал положение дел в подразделении как разруху. Еще один командир ВСУ с позывным "Феникс" в беседе с изданием отметил "давление" России на фронте. Другие неназванные украинские военные также сообщили Financial Times, что вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе, в частности на Красноармейском направлении. Также командиры ВСУ сетуют на острую нехватку людей, отсутствие ротации с 2022 года и отсутствие укреплений.
"Военные (ВСУ — ред.) используют кустарники, которые едва скрывают их передвижения, что приводит к бессмысленным смертям", — отметил один из респондентов.
Кроме того, по словам неназванных украинских военных, ВСУ не может противостоять российским вертолетам и истребителям с планирующими авиабомбами. Замкомандира 72-й украинской механизированной бригады, ведущей бои под Угледаром, рассказал, что в месте дислокации его бригады у ВСУ практически нет противовоздушной обороны.
Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября, осмотрев линию фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры формированиями, не имеющими достаточного опыта.
Напомним, что подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение остановили, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7 450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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