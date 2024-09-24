https://uz.sputniknews.ru/20240924/eaeu-yedinyy-rynok-otsenochnyye-uslugi-45813210.html

Стало известно, когда в ЕАЭС появится единый рынок оценочных услуг

Стало известно, когда в ЕАЭС появится единый рынок оценочных услуг

Sputnik Узбекистан

Это поможет повысить инвестиционную привлекательность объектов на территории стран Союза

2024-09-24T15:20+0500

2024-09-24T15:20+0500

2024-09-24T15:20+0500

еаэс

еэк

рынок

имущество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45809035_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_cbc5121f891bfb6f815b7a54aaf783dd.jpg

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе готовится к запуску единый рынок оценочных услуг. Об этом сообщила заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Лусине Тумян. Представитель ЕЭК выступила на международной конференции "Недвижимость в фокусе: оценка, регулирование, девелопмент" в Москве. Одну из сессий конференции "Тенденции развития рынка недвижимости в различных странах" посвятили предстоящему запуску нового единого рынка Союза. Участники обсудили вопросы, связанные с подготовкой к функционированию единого рынка услуг по оценке имущества, изменениями в законодательстве стран ЕАЭС в области оценочной деятельности. Они также подчеркнули важность реализации интеграционного потенциала ЕАЭС для развития оценочной деятельности в странах Союза. Появление единого рынка оценочных услуг поможет повысить инвестиционную привлекательность объектов на территории стран ЕАЭС, считают в профессиональной среде.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс рынок оценочные услуги