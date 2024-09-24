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Стало известно, когда в ЕАЭС появится единый рынок оценочных услуг
Стало известно, когда в ЕАЭС появится единый рынок оценочных услуг
Sputnik Узбекистан
Это поможет повысить инвестиционную привлекательность объектов на территории стран Союза
2024-09-24T15:20+0500
2024-09-24T15:20+0500
2024-09-24T15:20+0500
еаэс
еэк
рынок
имущество
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе готовится к запуску единый рынок оценочных услуг. Об этом сообщила заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Лусине Тумян. Представитель ЕЭК выступила на международной конференции "Недвижимость в фокусе: оценка, регулирование, девелопмент" в Москве. Одну из сессий конференции "Тенденции развития рынка недвижимости в различных странах" посвятили предстоящему запуску нового единого рынка Союза. Участники обсудили вопросы, связанные с подготовкой к функционированию единого рынка услуг по оценке имущества, изменениями в законодательстве стран ЕАЭС в области оценочной деятельности. Они также подчеркнули важность реализации интеграционного потенциала ЕАЭС для развития оценочной деятельности в странах Союза. Появление единого рынка оценочных услуг поможет повысить инвестиционную привлекательность объектов на территории стран ЕАЭС, считают в профессиональной среде.
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MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс рынок оценочные услуги
еаэс рынок оценочные услуги
Стало известно, когда в ЕАЭС появится единый рынок оценочных услуг
Это поможет повысить инвестиционную привлекательность объектов на территории стран Союза.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
В Евразийском экономическом союзе готовится к запуску единый рынок оценочных услуг. Об этом сообщила
заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Лусине Тумян.
Представитель ЕЭК выступила на международной конференции "Недвижимость в фокусе: оценка, регулирование, девелопмент" в Москве.
"Комиссия совместно с государствами-членами формирует необходимые условия для беспрепятственного функционирования единого рынка оценочных услуг. Он должен стартовать в начале 2025 года. В конце сентября нынешнего года ожидаем направление Соглашения об административном сотрудничестве на внутригосударственные процедуры с последующим подписанием", — рассказала Тумян.
Одну из сессий конференции "Тенденции развития рынка недвижимости в различных странах" посвятили предстоящему запуску нового единого рынка Союза.
Участники обсудили вопросы, связанные с подготовкой к функционированию единого рынка услуг по оценке имущества, изменениями в законодательстве стран ЕАЭС в области оценочной деятельности. Они также подчеркнули важность реализации интеграционного потенциала ЕАЭС для развития оценочной деятельности в странах Союза.
Появление единого рынка оценочных услуг поможет повысить инвестиционную привлекательность объектов на территории стран ЕАЭС, считают в профессиональной среде.