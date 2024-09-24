Ростовская область готова помочь Узбекистану развивать атомную энергетику
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Речь идет о поставке компонентов для атомных станций, в том числе малой мощности, обеспечении безопасности таких объектов и подготовке кадров.
Ростовская область готова помочь Узбекистану в развитии атомной энергетики. Об этом рассказал губернатор российского региона Василий Голубев в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"Первое и самое важное — это подготовленные кадры. У нас достаточно компетенций и опыта, чтобы помогать нашим партнерам из Узбекистана в обучении, включая эксплуатацию таких объектов, обеспечение их безопасности и экологической безопасности, что часто беспокоит жителей", — подчеркнул он.
Также российская сторона рассказала о комплектовании этих энергетических объектов. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.