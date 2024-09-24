Ростовская область готова помочь Узбекистану развивать атомную энергетику

"Первое и самое важное — это подготовленные кадры. У нас достаточно компетенций и опыта, чтобы помогать нашим партнерам из Узбекистана в обучении, включая эксплуатацию таких объектов, обеспечение их безопасности и экологической безопасности, что часто беспокоит жителей", — подчеркнул он.