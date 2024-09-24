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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Ростовская область готова помочь Узбекистану развивать атомную энергетику
Ростовская область готова помочь Узбекистану развивать атомную энергетику
Sputnik Узбекистан
Речь идет о поставке компонентов для атомных станций, в том числе малой мощности, обеспечении безопасности таких объектов и подготовке кадров
2024-09-24T18:00+0500
2024-09-24T18:00+0500
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Ростовская область готова помочь Узбекистану в развитии атомной энергетики. Об этом рассказал губернатор российского региона Василий Голубев в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Также российская сторона рассказала о комплектовании этих энергетических объектов. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан ростовская область сотрудничество поставка компоненты атомные станции подготовка кадров
узбекистан ростовская область сотрудничество поставка компоненты атомные станции подготовка кадров

Ростовская область готова помочь Узбекистану развивать атомную энергетику

18:00 24.09.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Речь идет о поставке компонентов для атомных станций, в том числе малой мощности, обеспечении безопасности таких объектов и подготовке кадров.
Ростовская область готова помочь Узбекистану в развитии атомной энергетики. Об этом рассказал губернатор российского региона Василий Голубев в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"Первое и самое важное — это подготовленные кадры. У нас достаточно компетенций и опыта, чтобы помогать нашим партнерам из Узбекистана в обучении, включая эксплуатацию таких объектов, обеспечение их безопасности и экологической безопасности, что часто беспокоит жителей", — подчеркнул он.
Также российская сторона рассказала о комплектовании этих энергетических объектов. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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