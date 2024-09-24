https://uz.sputniknews.ru/20240924/rostovskaya-oblast-uzbekistan-postavki-myaso-ptitsa-45809586.html

Ростовская область планирует экспортировать мясо птицы в Узбекистан

Ростовская область планирует экспортировать мясо птицы в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Также стороны намерены сотрудничать в области привлечения туристов и укрепления культурных связей

2024-09-24T12:00+0500

2024-09-24T12:00+0500

2024-09-24T12:13+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ростовская область

россия

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45816243_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_6c73286bff1694fb2ace2809e0232773.jpg

Ростовская область планирует экспортировать мясо птицы в Узбекистан, об этом рассказал губернатор российского региона Василий Голубев ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, Ростовская область является не только крупным промышленным регионом, но и агропромышленным центром. В ходе встречи с премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым они обсудили множество вопросов, связанных с поставкой различных продуктов как в Ростовскую область, так и в Узбекистан.Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в области привлечения туристов и укрепления культурных связей.Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ростовская область

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ростовская область сотрудничество