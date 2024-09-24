Ростовская область планирует экспортировать мясо птицы в Узбекистан
12:00 24.09.2024 (обновлено: 12:13 24.09.2024)
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Также стороны намерены сотрудничать в области привлечения туристов и укрепления культурных связей.
Ростовская область планирует экспортировать мясо птицы в Узбекистан, об этом рассказал губернатор российского региона Василий Голубев ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По его словам, Ростовская область является не только крупным промышленным регионом, но и агропромышленным центром. В ходе встречи с премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым они обсудили множество вопросов, связанных с поставкой различных продуктов как в Ростовскую область, так и в Узбекистан.
"Председатель правительства сделал акцент на этом и дал поручение своим помощникам изучить возможности. Мы готовы к поставкам. Например, мы производим мясо индейки и кур в достаточно больших объемах", — пояснил губернатор после встречи с премьером-министром Узбекистана.
Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в области привлечения туристов и укрепления культурных связей.
"Мы договорились рассмотреть возможность проведения "Дней культуры Ростовской области в Узбекистане" в 2025 году. Мы будем отрабатывать механизмы, принципиально уже согласовали это, и я проинформировал об этом премьер-министра", — отметил глава российского региона.
Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.