https://uz.sputniknews.ru/20240924/sammite-sng-zayavlenie-o-printsipax-evraziyskoy-bezopasnosti-45819444.html

На осеннем саммите СНГ планируют принять заявление о принципах евразийской безопасности

На осеннем саммите СНГ планируют принять заявление о принципах евразийской безопасности

Sputnik Узбекистан

Также участники саммита примут программу взаимодействия стран СНГ по дерадикализации — это инициатива Узбекистана

2024-09-24T19:00+0500

2024-09-24T19:00+0500

2024-09-24T19:00+0500

снг

саммит

евразия

безопасность

политика

узбекистан

инициатива

программа

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Главы стран СНГ могут принять на саммите в октябре заявление о принципах евразийской безопасности, сообщил первый заместитель генерального секретаря Содружества Леонид Анфимов.Он напомнил, что заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Москве 8 октября, заседание Совета министров иностранных дел — 7 октября. Повестку дня этих мероприятий сформировали еще в июле.По его словам, также на саммите будет принята программа взаимодействия стран СНГ по дерадикализации, это инициатива Узбекистана.Кроме того, будет принято положение о "Городе трудовой славы. 1941-1945 гг." и определены культурные столицы Содружества Независимых Государств на 2025 - 2027 годы.Среди тем, которые планируют рассмотреть на заседании Совета глав государств, Анфимов назвал вопросы взаимодействия между странами СНГ, председательства в Содружестве Независимых Государств, которое в следующем году переходит к Таджикистану от РФ, а также проведения очередного заседания Совета глав государств.В широком формате планируют рассмотреть обращение Совета глав государств к народам Содружества и мировой общественности по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, добавил он. Кроме того, повестка включает доклад об укреплении интеграционного взаимодействия в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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