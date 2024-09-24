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На осеннем саммите СНГ планируют принять заявление о принципах евразийской безопасности
На осеннем саммите СНГ планируют принять заявление о принципах евразийской безопасности
Sputnik Узбекистан
Также участники саммита примут программу взаимодействия стран СНГ по дерадикализации — это инициатива Узбекистана
2024-09-24T19:00+0500
2024-09-24T19:00+0500
2024-09-24T19:00+0500
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политика
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Главы стран СНГ могут принять на саммите в октябре заявление о принципах евразийской безопасности, сообщил первый заместитель генерального секретаря Содружества Леонид Анфимов.Он напомнил, что заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Москве 8 октября, заседание Совета министров иностранных дел — 7 октября. Повестку дня этих мероприятий сформировали еще в июле.По его словам, также на саммите будет принята программа взаимодействия стран СНГ по дерадикализации, это инициатива Узбекистана.Кроме того, будет принято положение о "Городе трудовой славы. 1941-1945 гг." и определены культурные столицы Содружества Независимых Государств на 2025 - 2027 годы.Среди тем, которые планируют рассмотреть на заседании Совета глав государств, Анфимов назвал вопросы взаимодействия между странами СНГ, председательства в Содружестве Независимых Государств, которое в следующем году переходит к Таджикистану от РФ, а также проведения очередного заседания Совета глав государств.В широком формате планируют рассмотреть обращение Совета глав государств к народам Содружества и мировой общественности по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, добавил он. Кроме того, повестка включает доклад об укреплении интеграционного взаимодействия в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.
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документы саммит снг инициатива узбекистан
документы саммит снг инициатива узбекистан
На осеннем саммите СНГ планируют принять заявление о принципах евразийской безопасности
Также участники саммита примут программу взаимодействия стран СНГ по дерадикализации — это инициатива Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik
. Главы стран СНГ могут принять на саммите в октябре заявление о принципах евразийской безопасности, сообщил
первый заместитель генерального секретаря Содружества Леонид Анфимов.
Он напомнил, что заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Москве 8 октября, заседание Совета министров иностранных дел — 7 октября. Повестку дня этих мероприятий сформировали еще в июле.
"Будут приняты (главами государств — ред.) два очень важных заявления. По крайней мере, они есть сегодня в повестке дня. Это заявление об укреплении взаимодействия между государствами СНГ в области искусственного интеллекта гражданского назначения и заявление о принципах обеспечения евразийской безопасности", — сказал Анфимов, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, также на саммите будет принята программа взаимодействия стран СНГ по дерадикализации, это инициатива Узбекистана.
Кроме того, будет принято положение о "Городе трудовой славы. 1941-1945 гг." и определены культурные столицы Содружества Независимых Государств на 2025 - 2027 годы.
Среди тем, которые планируют рассмотреть на заседании Совета глав государств, Анфимов назвал вопросы взаимодействия между странами СНГ, председательства в Содружестве Независимых Государств, которое в следующем году переходит к Таджикистану от РФ, а также проведения очередного заседания Совета глав государств.
В широком формате планируют рассмотреть обращение Совета глав государств к народам Содружества и мировой общественности по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, добавил он. Кроме того, повестка включает доклад об укреплении интеграционного взаимодействия в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.