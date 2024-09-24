https://uz.sputniknews.ru/20240924/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-45808661.html
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – августа 2024-го остаются Китай и Россия
2024-09-24T13:05+0500
2024-09-24T13:05+0500
2024-09-24T13:05+0500
инфографика
узбекистан
торговля
россия
китай
страны
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По данным Агентства статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана за январь – август 2024 года составил $42,7 млрд.В настоящее время Узбекистан торгует со 188 странами. Наибольшие объемы внешнеторгового оборота зафиксированы с Китаем (18,8%) и Россией (18,2%).На долю этих стран приходится 37% общего внешнеторгового оборота республики.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан страны торговля партнеры китай россия
узбекистан страны торговля партнеры китай россия
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – августа 2024-го остаются Китай и Россия.
По данным Агентства статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана за январь – август 2024 года составил $42,7 млрд.
В настоящее время Узбекистан торгует со 188 странами. Наибольшие объемы внешнеторгового оборота зафиксированы с Китаем (18,8%) и Россией (18,2%).
На долю этих стран приходится 37% общего внешнеторгового оборота республики.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.