https://uz.sputniknews.ru/20240924/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-45808661.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам января – августа 2024-го остаются Китай и Россия

2024-09-24T13:05+0500

2024-09-24T13:05+0500

2024-09-24T13:05+0500

инфографика

узбекистан

торговля

россия

китай

страны

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По данным Агентства статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана за январь – август 2024 года составил $42,7 млрд.В настоящее время Узбекистан торгует со 188 странами. Наибольшие объемы внешнеторгового оборота зафиксированы с Китаем (18,8%) и Россией (18,2%).На долю этих стран приходится 37% общего внешнеторгового оборота республики.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

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страны

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