Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240924/vystavka-most-drujby-tashkent-45744401.html
Русские матрешки в узбекском хан-атласе: в Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"
Русские матрешки в узбекском хан-атласе: в Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"
Sputnik Узбекистан
Цель выставки - укрепление дружбы между народами России и Узбекистана, а также возможность показать многообразие двух культур.
2024-09-24T14:10+0500
2024-09-24T14:10+0500
выставка
керамика
сувенир
ташкент
видео
эксклюзив
фотолента
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45805521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ee2b7d2a164fbedb6b44aeadb4ed53c.jpg
В этнографическом городке столичного парка "Навруз" можно увидеть уникальную посуду, шелковые платки и панно, керамические тарелки, свечи, шоколад и многое другое. Все представленные произведения объединяет одна тема — "Модные матрешки".По словам автора выставки Натальи Ялышевой, ее целью было укрепить дружбу между народами России и Узбекистана, а также показать многообразие двух культур.О том, как пришла идея связать воедино кокошник и тюбетейку, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45805521_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b367d6d762b78aafaed27dab9bb5e1b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выставка посуда культура керамика матрешка россия узбекистан
выставка посуда культура керамика матрешка россия узбекистан

Русские матрешки в узбекском хан-атласе: в Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

14:10 24.09.2024
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Цель выставки — укрепить дружбу между народами России и Узбекистана, а также показать многообразие двух культур.
В этнографическом городке столичного парка "Навруз" можно увидеть уникальную посуду, шелковые платки и панно, керамические тарелки, свечи, шоколад и многое другое. Все представленные произведения объединяет одна тема — "Модные матрешки".
По словам автора выставки Натальи Ялышевой, ее целью было укрепить дружбу между народами России и Узбекистана, а также показать многообразие двух культур.
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В Ташкенте проходит выставка &quot;Мост дружбы&quot; - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

"Хотелось поэкспериментировать и подружить два культурных кода. Например, тюбетейка и кокошник. Идея с кокошниками, васильками, полевыми цветами — это такая нежность, такая сказка, такая российская история, которую я тоже перенесла и на сундучки, и на нашу посуду", — рассказывает Наталья Ялышева.

О том, как пришла идея связать воедино кокошник и тюбетейку, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0