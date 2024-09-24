https://uz.sputniknews.ru/20240924/vystavka-most-drujby-tashkent-45744401.html

Русские матрешки в узбекском хан-атласе: в Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

Русские матрешки в узбекском хан-атласе: в Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

Sputnik Узбекистан

Цель выставки - укрепление дружбы между народами России и Узбекистана, а также возможность показать многообразие двух культур.

2024-09-24T14:10+0500

2024-09-24T14:10+0500

2024-09-24T14:10+0500

выставка

керамика

сувенир

ташкент

видео

эксклюзив

фотолента

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В этнографическом городке столичного парка "Навруз" можно увидеть уникальную посуду, шелковые платки и панно, керамические тарелки, свечи, шоколад и многое другое. Все представленные произведения объединяет одна тема — "Модные матрешки".По словам автора выставки Натальи Ялышевой, ее целью было укрепить дружбу между народами России и Узбекистана, а также показать многообразие двух культур.О том, как пришла идея связать воедино кокошник и тюбетейку, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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