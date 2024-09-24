Русские матрешки в узбекском хан-атласе: в Ташкенте проходит выставка "Мост дружбы"

В этнографическом городке столичного парка "Навруз" можно увидеть уникальную посуду, шелковые платки и панно, керамические тарелки, свечи, шоколад и многое другое. Все представленные произведения объединяет одна тема — "Модные матрешки".По словам автора выставки Натальи Ялышевой, ее целью было укрепить дружбу между народами России и Узбекистана, а также показать многообразие двух культур.О том, как пришла идея связать воедино кокошник и тюбетейку, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
Цель выставки — укрепить дружбу между народами России и Узбекистана, а также показать многообразие двух культур.
В этнографическом городке столичного парка "Навруз" можно увидеть уникальную посуду, шелковые платки и панно, керамические тарелки, свечи, шоколад и многое другое. Все представленные произведения объединяет одна тема — "Модные матрешки".
По словам автора выставки Натальи Ялышевой, ее целью было укрепить дружбу между народами России и Узбекистана, а также показать многообразие двух культур.
"Хотелось поэкспериментировать и подружить два культурных кода. Например, тюбетейка и кокошник. Идея с кокошниками, васильками, полевыми цветами — это такая нежность, такая сказка, такая российская история, которую я тоже перенесла и на сундучки, и на нашу посуду", — рассказывает Наталья Ялышева.