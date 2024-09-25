https://uz.sputniknews.ru/20240925/detskie-xirurgi-iz-uzbekistana-uchastvuyut-v-blagotvoritelnoy-aktsii-v-kabardino-balkarii-45824784.html

Детские хирурги из Узбекистана участвуют в благотворительной акции в Кабардино-Балкарии

Детские хирурги из Узбекистана участвуют в благотворительной акции в Кабардино-Балкарии

Sputnik Узбекистан

Вместе с коллегами из трех стран они бесплатно консультируют и оперируют детей с врожденными патологиями лица

2024-09-25T12:00+0500

2024-09-25T12:00+0500

2024-09-25T12:00+0500

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Хирурги из Узбекистана вместе с российскими, белорусскими и турецкими коллегами проводят на базе республиканского детского клинического многопрофильного центра (РДКМЦ) в Кабардино-Балкарии благотворительную акцию для детей с врожденными патологиями лица, сообщает РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на пресс-службу центра. Врачи бесплатно консультируют и оперируют маленьких пациентов. Международная команда планирует выполнить около 50 операций.

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россия

беларусь

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