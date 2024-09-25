https://uz.sputniknews.ru/20240925/detskie-xirurgi-iz-uzbekistana-uchastvuyut-v-blagotvoritelnoy-aktsii-v-kabardino-balkarii-45824784.html
Детские хирурги из Узбекистана участвуют в благотворительной акции в Кабардино-Балкарии
Детские хирурги из Узбекистана участвуют в благотворительной акции в Кабардино-Балкарии
Sputnik Узбекистан
Вместе с коллегами из трех стран они бесплатно консультируют и оперируют детей с врожденными патологиями лица
2024-09-25T12:00+0500
2024-09-25T12:00+0500
2024-09-25T12:00+0500
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Хирурги из Узбекистана вместе с российскими, белорусскими и турецкими коллегами проводят на базе республиканского детского клинического многопрофильного центра (РДКМЦ) в Кабардино-Балкарии благотворительную акцию для детей с врожденными патологиями лица, сообщает РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на пресс-службу центра. Врачи бесплатно консультируют и оперируют маленьких пациентов. Международная команда планирует выполнить около 50 операций.
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узбекистан хирурги благотворительность акция кабпрдино-балкария
узбекистан хирурги благотворительность акция кабпрдино-балкария
Детские хирурги из Узбекистана участвуют в благотворительной акции в Кабардино-Балкарии
Вместе с коллегами из трех стран они бесплатно консультируют и оперируют детей с врожденными патологиями лица.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Хирурги из Узбекистана вместе с российскими, белорусскими и турецкими коллегами проводят на базе республиканского детского клинического многопрофильного центра (РДКМЦ) в Кабардино-Балкарии благотворительную акцию для детей с врожденными патологиями лица, сообщает
РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на пресс-службу центра.
"Иногда, чтобы подарить ребенку счастливое и здоровое будущее, необходима специализированная хирургическая помощь, которую крайне сложно организовать в условиях одной медицинской организации в силу уникальности опыта и специфики практики", — говорится в сообщении.
Врачи бесплатно консультируют и оперируют маленьких пациентов.
"Международная команда авторитетных медицинских специалистов в области челюстно-лицевой и пластической хирургии из Беларуси, Турции, Узбекистана, а также городов России совместно со специалистами РДКМЦ проводит консультации всем желающим и нуждающимся в операциях высокого уровня детям с врожденными расщелинами губы и неба", — говорится в сообщении.
Международная команда планирует выполнить около 50 операций.