https://uz.sputniknews.ru/20240925/eto-pomenyaet-vse-chast-nato-prisoedinitsya-k-rossii-45822958.html

Это поменяет все: часть НАТО присоединится к России

Это поменяет все: часть НАТО присоединится к России

Sputnik Узбекистан

Когда в начале сентября Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС, большинство обозревателей встретили эту новость как отличную шутку... 25.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-25T17:10+0500

2024-09-25T17:10+0500

2024-09-25T17:10+0500

колумнисты

турция

нато

россия

брикс

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Когда в начале сентября Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС, большинство обозревателей встретили эту новость как отличную шутку, заблудившуюся на несколько месяцев после 1 апреля, пишет колумнист РИА Новости. Комментаторы приводили железобетонные аргументы, согласно которым демарш Эрдогана — не более чем очередная PR-акция в пику западным союзникам и в первую очередь США, которые начали активно вставлять санкционные палки в колеса Турции, получавшей серьезные барыши на альтернативной торговле с Россией.Посудите сами: Турция — полноправный член таможенного союза с Европой, и огромная часть экономики республики завязана на емкий (пока) европейский рынок; Турция — не просто член НАТО, а активный участник всех военных операций и вторая по численности страна в блоке; Турция "держит ключи" от черноморских проливов, которые имеют важнейшее значение для всего того, что сейчас происходит на Украине; глубокая встроенность страны в западные структуры при важном геополитическом положении дает ей множество рычагов, возможностей и плюшек (не говоря о международном весе, болезненно важном для чувствительного эго турецкого лидера). Кто в своем уме откажется от такой красоты?Соответственно, все робкие разговоры о потенциальном разрыве Турции с Западом тут же были отнесены в разряд заявок на научно-фантастическую премию Хьюго по одной простой причине: этого не может случиться, потому что это не случится никогда.Однако есть все основания полагать, что западные любители фантастики прошляпили серьезные (не побоимся этого слова — исторические) изменения в коллективном турецком сознательном и бессознательном. Как сейчас выясняется, начиная еще с 2018 года, когда Турция в первый раз озвучила интерес к вступлению в БРИКС, турецкие элиты в стиле венчурных инвесторов все это время напряженно клацали костяшками на счетах и наконец определились, какая корзина может вместить больше яиц.Вчера в своем интервью СМИ зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу заявил, что "вступление в БРИКС станет для Турции революционным событием" и что теперь Турция "разорвет цепь" Североатлантического альянса. По словам турецкого политика, Турция видит, что "БРИКС становится все более значимым центром притяжения для многих быстро развивающихся стран". Это подтверждают множественные источники агентства Bloomberg в экономических и политических кругах Турции, согласно которым в Анкаре пришли к окончательному выводу, что "геополитический центр притяжения смещается от стран с развитой экономикой" и нужно срочно покупать билет хотя бы в плацкарту, потому что купе и СВ уже раскуплены. А время действительно тикает — вопрос о новых членах в БРИКС будет приниматься уже меньше чем через месяц.Очевидно, что медийно-политическая составляющая потенциального присоединения Турции к БРИКС, как бы она ни была приятна Эрдогану, имеет вторичное значение перед чистой и незамутненной экономикой. По данным Национального института статистики Турции, по итогам только первых семи месяцев 2024-го Россия стала главным поставщиком товаров в Турцию, экспорт РФ в республику за этот период составил 25,81 миллиарда долларов в денежном выражении. Вчера спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что даже на фоне санкционного давления Турция планирует достичь объема товарооборота между Анкарой и Москвой в сто миллиардов долларов в год. Вступление же в БРИКС, где уже 46% населения мира и почти треть мирового ВВП, откроет перед Турцией еще более впечатляющие перспективы. По признанию западных аналитиков, экономики стран БРИКС идеально совместимы с турецкой, благодаря чему она может занять место ключевого распределительного и энергетического хаба между Европой, Ближним Востоком, Африкой и Центральной Азией.Въедливые комментаторы могут справедливо заметить, что при всей вспыхнувшей любви к БРИКС и России Турция в рабочем режиме продолжает снабжать Киев дронами, РСЗО, ствольной артиллерией, бронемашинами и боеприпасами, а также громогласно поддерживает "неделимость" Украины и осуждает "оккупацию" Крыма.Что есть, то есть.Но Россия, которая не просто так стала преемницей Византии, тоже умеет играть на историко-геополитическом поле и отделять сиюминутные мухи от долгоиграющих котлет.Очевидно, что среди западных центров силы стремительно усугубляются противоречия, и даже частичное выбывание игрока может серьезно перекроить карту игрового поля. Несколько примеров: уже конкретно обсуждается "примирение" Турции и Сирии с выводом турецких войск, даже были намеки на встречу Эрдогана и Асада в Казани. Анкара публично объявила о создании антиизраильского исламского движения, что вонзило целый ятаган в спину США. Турция активно лоббирует снятие антироссийских санкций. Турция успешно потопила американский проект по созданию логистического маршрута из Китая в Европу через "срединный коридор" в Армении в обход России. Совместно с Россией Турция активно продолжает создание газового хаба, с помощью которого Европа гордо пересядет с российской "газовой иглы" на турецкую, в которой газ будет тем же, но более демократическим. И таких примеров можно привести много.Все вышесказанное можно было бы спокойно назвать мечтаниями и кремлевской пропагандой, но этому мешают похоронные сообщения в западных СМИ: "США и Европу охватил страх, что Турция отворачивается от Запада" (Reuters); "Западные столицы бьют тревогу из-за усиления связей Турции и России" (Financial Times); "Турция постепенно уходит от Запада. Это ли нам надо?" ("Голос Америки*"). Как написал один из американских экспертов, "Турция, по сути, сказала, что не собирается быть частью этих двух тонущих кораблей (НАТО и ЕС): мы покидаем этот тонущий "Титаник" и садимся на огромный круизный лайнер, где намечается крутая вечеринка".А это значит, что западные диджеи поставили не на тот трек и теперь музыку будет заказывать БРИКС. Под настроение — турецкую.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

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Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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