https://uz.sputniknews.ru/20240925/iz-tashkenta-v-moskvu-vnov-poshli-passajirskie-poezda-45832445.html
Из Ташкента в Москву вновь пошли пассажирские поезда
Из Ташкента в Москву вновь пошли пассажирские поезда
Sputnik Узбекистан
Сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии кооронавируса
2024-09-25T16:33+0500
2024-09-25T16:33+0500
2024-09-25T16:33+0500
узбекистан
россия
железная дорога
ташкент
москва
поезд
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. После четырехлетнего перерыва возобновлено движение пассажирских поездов по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент, сообщает Минтранс РУз. Маршрут был прерван в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Поезд провожали с Центрального железнодорожного вокзала Ташкента. В столицу РФ состав должен прибыть 27 сентября. В обратный путь он отправится уже на следующий день. До конца 2024 года рейсы будут выполнять раз в неделю, а начиная с 2025-го — дважды неделю.
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железнодорожные рейсы ташкент москва
железнодорожные рейсы ташкент москва
Из Ташкента в Москву вновь пошли пассажирские поезда
Сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии кооронавируса.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
После четырехлетнего перерыва возобновлено движение пассажирских поездов по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент, сообщает
Минтранс РУз.
Маршрут был прерван в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
"С 24 сентября 2024 года в целях удовлетворения спроса пассажиров и создания им дополнительных удобств один раз в неделю налажено движение пассажирских поездов по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент", — говорится в сообщении.
Поезд провожали с Центрального железнодорожного вокзала Ташкента. В столицу РФ состав должен прибыть 27 сентября.
"24 сентября в 19.55 с железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" был торжественно отправлен поезд № 505 "Ташкент – Москва." 27 сентября в 23.12 (по московскому времени) прибудет на железнодорожный вокзал "Павелецкий" Москвы", — говорится в сообщении.
В обратный путь он отправится уже на следующий день.
"Поезд № 506 по маршруту Москва – Ташкент 28 сентября в 05.40 по московскому времени начнет курсировать из вокзала "Павелецкий" в Ташкент. Данный маршрут прибудет на железнодорожный вокзал "Ташкент-Центральный" 1 октября текущего года ранним утром в 08.25 по ташкентскому времени", — говорится в сообщении.
До конца 2024 года рейсы будут выполнять раз в неделю, а начиная с 2025-го — дважды неделю.