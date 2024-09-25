https://uz.sputniknews.ru/20240925/iz-tashkenta-v-moskvu-vnov-poshli-passajirskie-poezda-45832445.html

Из Ташкента в Москву вновь пошли пассажирские поезда

Из Ташкента в Москву вновь пошли пассажирские поезда

Sputnik Узбекистан

Сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии кооронавируса

2024-09-25T16:33+0500

2024-09-25T16:33+0500

2024-09-25T16:33+0500

узбекистан

россия

железная дорога

ташкент

москва

поезд

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. После четырехлетнего перерыва возобновлено движение пассажирских поездов по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент, сообщает Минтранс РУз. Маршрут был прерван в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Поезд провожали с Центрального железнодорожного вокзала Ташкента. В столицу РФ состав должен прибыть 27 сентября. В обратный путь он отправится уже на следующий день. До конца 2024 года рейсы будут выполнять раз в неделю, а начиная с 2025-го — дважды неделю.

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