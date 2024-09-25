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https://uz.sputniknews.ru/20240925/mirziyoyev-prezentatsiya-profobrazovaniye-45821667.html
В Узбекистане создадут 600 техникумов, дипломы которых будут признавать в 70 странах
В Узбекистане создадут 600 техникумов, дипломы которых будут признавать в 70 странах
Sputnik Узбекистан
Глава республики высказал свое мнение по вопросам оснащения техникумов оборудованием, подготовки кадров рабочих специальностей, соответствующих современным требованиям, увеличению доли практическим занятий
2024-09-25T09:50+0500
2024-09-25T10:05+0500
общество
образование
узбекистан
шавкат мирзиёев
презентация
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистане создадут 600 техникумов, дипломы которых будут признавать в 70 странах. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по развитию системы профобразования и реформированию национальной системы квалификаций, сообщает пресс-служба президента. Глава республики поставил эту задачу в ходе видеоселекторного совещания по социальным сферам в феврале этого года. За прошедший период ответственные лица критически изучили эффективность системы и разработали дополнительные меры. Как отмечалось, в настоящее время система профессионального образования состоит из трех типов учреждений: 333 профессиональных школ, 227 техникумов и 112 колледжей. Из-за различий и отсутствия взаимосвязи между их учебными программами имеющиеся мощности данных учреждений используют неэффективно. Поэтому предлагается развивать сеть техникумов на базе этих трех типов учреждений. Сегодня колледжи действуют при различных министерствах и ведомствах. Отныне единая государственная политика в управленческом, организационном и методическом аспектах будет осуществляться министерством высшего образования, науки и инноваций. Предусматривается расширение академической самостоятельности техникумов. Кроме того, сроки и продолжительность обучения будут определять в зависимости от сложности профессии и уровня образования учащегося. В целях повышения качества и привлекательности образования в техникумах внедрят международные образовательные программы. Чтобы сформировать процесс приема на основе требований работодателей, создадут электронную платформу, к которой подключат все министерства и отрасли. Образовательные программы техникумов будут вводить в практику после согласования с отраслями промышленности, объединениями предпринимателей, крупными работодателями и ассоциациями. Также речь шла о реформировании Национальной системы квалификаций. В этом направлении предстоит решить еще много задач. Не разработаны стандарты для более чем тысячи рабочих профессий. Квалификации по некоторым профессиям не соответствуют международным требованиям. Кроме того, при Центре проектов в сфере образования создадут Институт развития национальной системы квалификаций. На основе передового опыта развитых стран он разработает Национальную рамку квалификаций в новой редакции. Классификатор должностей и профессий пересмотрят: в него включат около 100 современных профессий и исключат те, которые потеряли практическую значимость. Шавкат Мирзиёев высказал свое видение по вопросам оснащения техникумов оборудованием, подготовки кадров рабочих специальностей, соответствующих современным требованиям, увеличению доли практических занятий.
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узбекистан профобразование техникумы подготовка кадров
узбекистан профобразование техникумы подготовка кадров

В Узбекистане создадут 600 техникумов, дипломы которых будут признавать в 70 странах

09:50 25.09.2024 (обновлено: 10:05 25.09.2024)
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© Sputnik / Владислав Воднев
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Глава республики высказал свое мнение по вопросам оснащения техникумов оборудованием, подготовки кадров рабочих специальностей, соответствующих современным требованиям, увеличения доли практических занятий.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистане создадут 600 техникумов, дипломы которых будут признавать в 70 странах. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по развитию системы профобразования и реформированию национальной системы квалификаций, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию системы профессионального образования и реформированию национальной системы квалификаций.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию системы профессионального образования и реформированию национальной системы квалификаций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию системы профессионального образования и реформированию национальной системы квалификаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики поставил эту задачу в ходе видеоселекторного совещания по социальным сферам в феврале этого года. За прошедший период ответственные лица критически изучили эффективность системы и разработали дополнительные меры.
Как отмечалось, в настоящее время система профессионального образования состоит из трех типов учреждений: 333 профессиональных школ, 227 техникумов и 112 колледжей. Из-за различий и отсутствия взаимосвязи между их учебными программами имеющиеся мощности данных учреждений используют неэффективно.
Поэтому предлагается развивать сеть техникумов на базе этих трех типов учреждений.
"Будет создано 600 техникумов. В результате оптимизации 71 здание высвобождаемых учреждений будет преобразовано в школы, будет создано 42 тысячи новых ученических мест", — говорится в сообщении.
Сегодня колледжи действуют при различных министерствах и ведомствах. Отныне единая государственная политика в управленческом, организационном и методическом аспектах будет осуществляться министерством высшего образования, науки и инноваций.
Предусматривается расширение академической самостоятельности техникумов. Кроме того, сроки и продолжительность обучения будут определять в зависимости от сложности профессии и уровня образования учащегося.
В целях повышения качества и привлекательности образования в техникумах внедрят международные образовательные программы.
"Первоначально в качестве эксперимента в 14 техникумах будет внедрена английская программа "BTEC". Выпускникам будут выдаваться дипломы, признаваемые в 70 странах, а также будет предоставлена возможность поступить более чем в 200 зарубежных университетов. В зависимости от результатов этот опыт может быть поэтапно применен и в других техникумах", — говорится в сообщении.
Чтобы сформировать процесс приема на основе требований работодателей, создадут электронную платформу, к которой подключат все министерства и отрасли. Образовательные программы техникумов будут вводить в практику после согласования с отраслями промышленности, объединениями предпринимателей, крупными работодателями и ассоциациями.
Также речь шла о реформировании Национальной системы квалификаций.
В этом направлении предстоит решить еще много задач. Не разработаны стандарты для более чем тысячи рабочих профессий. Квалификации по некоторым профессиям не соответствуют международным требованиям.
"В связи с этим теперь Республиканский совет по развитию профессиональных квалификаций и знаний будет возглавлять Премьер-министр. В составе совета будут созданы 24 новых отраслевых совета", — говорится в сообщении.
Кроме того, при Центре проектов в сфере образования создадут Институт развития национальной системы квалификаций. На основе передового опыта развитых стран он разработает Национальную рамку квалификаций в новой редакции. Классификатор должностей и профессий пересмотрят: в него включат около 100 современных профессий и исключат те, которые потеряли практическую значимость.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию системы профессионального образования и реформированию национальной системы квалификаций.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию системы профессионального образования и реформированию национальной системы квалификаций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию системы профессионального образования и реформированию национальной системы квалификаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев высказал свое видение по вопросам оснащения техникумов оборудованием, подготовки кадров рабочих специальностей, соответствующих современным требованиям, увеличению доли практических занятий.
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