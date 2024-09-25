https://uz.sputniknews.ru/20240925/mirziyoyev-prezentatsiya-profobrazovaniye-45821667.html

В Узбекистане создадут 600 техникумов, дипломы которых будут признавать в 70 странах

В Узбекистане создадут 600 техникумов, дипломы которых будут признавать в 70 странах

Sputnik Узбекистан

Глава республики высказал свое мнение по вопросам оснащения техникумов оборудованием, подготовки кадров рабочих специальностей, соответствующих современным требованиям, увеличению доли практическим занятий

2024-09-25T09:50+0500

2024-09-25T09:50+0500

2024-09-25T10:05+0500

общество

образование

узбекистан

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистане создадут 600 техникумов, дипломы которых будут признавать в 70 странах. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по развитию системы профобразования и реформированию национальной системы квалификаций, сообщает пресс-служба президента. Глава республики поставил эту задачу в ходе видеоселекторного совещания по социальным сферам в феврале этого года. За прошедший период ответственные лица критически изучили эффективность системы и разработали дополнительные меры. Как отмечалось, в настоящее время система профессионального образования состоит из трех типов учреждений: 333 профессиональных школ, 227 техникумов и 112 колледжей. Из-за различий и отсутствия взаимосвязи между их учебными программами имеющиеся мощности данных учреждений используют неэффективно. Поэтому предлагается развивать сеть техникумов на базе этих трех типов учреждений. Сегодня колледжи действуют при различных министерствах и ведомствах. Отныне единая государственная политика в управленческом, организационном и методическом аспектах будет осуществляться министерством высшего образования, науки и инноваций. Предусматривается расширение академической самостоятельности техникумов. Кроме того, сроки и продолжительность обучения будут определять в зависимости от сложности профессии и уровня образования учащегося. В целях повышения качества и привлекательности образования в техникумах внедрят международные образовательные программы. Чтобы сформировать процесс приема на основе требований работодателей, создадут электронную платформу, к которой подключат все министерства и отрасли. Образовательные программы техникумов будут вводить в практику после согласования с отраслями промышленности, объединениями предпринимателей, крупными работодателями и ассоциациями. Также речь шла о реформировании Национальной системы квалификаций. В этом направлении предстоит решить еще много задач. Не разработаны стандарты для более чем тысячи рабочих профессий. Квалификации по некоторым профессиям не соответствуют международным требованиям. Кроме того, при Центре проектов в сфере образования создадут Институт развития национальной системы квалификаций. На основе передового опыта развитых стран он разработает Национальную рамку квалификаций в новой редакции. Классификатор должностей и профессий пересмотрят: в него включат около 100 современных профессий и исключат те, которые потеряли практическую значимость. Шавкат Мирзиёев высказал свое видение по вопросам оснащения техникумов оборудованием, подготовки кадров рабочих специальностей, соответствующих современным требованиям, увеличению доли практических занятий.

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