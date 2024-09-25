https://uz.sputniknews.ru/20240925/tashkent-forum-sifrovaya-ekonomika-45826876.html

Как в РУз хотят повысить цифровую грамотность жительниц отдаленных регионов

Как в РУз хотят повысить цифровую грамотность жительниц отдаленных регионов

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте проходит международный форум "Цифровая экономика: мост для глобальной интеграции женского предпринимательства"

2024-09-25T13:13+0500

2024-09-25T13:13+0500

2024-09-25T13:31+0500

эксклюзив

общество

узбекистан

ташкент

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женщины

предпринимательство

информационные технологии

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Для повышения цифровой грамотности женщин в отдаленных регионах Узбекистана необходимо развивать обучающие вебинары в режиме 24/7. Такое предложение высказал директор департамента привлечения и развития партнеров Uzum Market Артем Герасимов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В своем выступлении на международном форуме "Цифровая экономика: мост глобальной интеграции для женского предпринимательства" в Ташкенте он подчеркнул, что подобный формат обучения поможет женщинам успешно начать и развивать свой онлайн-бизнес.Он также добавил, что новичкам помимо обучения часто требуются персональная помощь и поддержка.Необходимость вовлечения женщин из всех регионов, включая самые отдаленные районы Узбекистана и других стран Центральной Азии, в активную экономическую жизнь путем организации новых форм и методов обучения финансовой и цифровой грамотности, а также основам ведения бизнеса подчеркивают и другие участники двухдневного форума.Порядка 200 представительниц бизнеса вместе с ведущими экспертами из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсуждают:По словам председателя Комитета семьи и женщин Узбекистана Озоды Парпибаевой, за последние 6-7 лет в республике немало сделано для развития женского предпринимательства.В ближайшие два года поставлена задача увеличить долю женщин в малом и среднем бизнесе на 40%, добавила Парпибаева.На сегодняшний день, число женщин в Узбекистане составляет более 18 млн, 13% из них— безработные.Во второй день форума в оффлайн режиме пройдут мастер-классы для 100 предпринимательниц и женщин, желающих обрести новую профессию в сфере электронной коммерции, а также в онлайн формате для порядка 2 тыс. участниц из всех регионов Узбекистана.Своими наработками поделятся тренеры и специалисты ведущих маркет-плейсов, цифровых и коммерческих банков, оказывающих услуги женщинам-предпринимателям, представители ТПП.По итогам форума планируют создать постоянную национальную и региональную платформу для обмена опытом и дальнейшего внедрения цифровых решений в целях поддержки и развития женского предпринимательства в Узбекистане странах Центральной Азии.

узбекистан

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узбекистан повышение цифровая грамотность женщины предпринимательство