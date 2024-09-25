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https://uz.sputniknews.ru/20240925/tashkent-forum-sifrovaya-ekonomika-45826876.html
Как в РУз хотят повысить цифровую грамотность жительниц отдаленных регионов
Как в РУз хотят повысить цифровую грамотность жительниц отдаленных регионов
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте проходит международный форум "Цифровая экономика: мост для глобальной интеграции женского предпринимательства"
2024-09-25T13:13+0500
2024-09-25T13:31+0500
эксклюзив
общество
узбекистан
ташкент
форум
женщины
предпринимательство
информационные технологии
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Для повышения цифровой грамотности женщин в отдаленных регионах Узбекистана необходимо развивать обучающие вебинары в режиме 24/7. Такое предложение высказал директор департамента привлечения и развития партнеров Uzum Market Артем Герасимов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В своем выступлении на международном форуме "Цифровая экономика: мост глобальной интеграции для женского предпринимательства" в Ташкенте он подчеркнул, что подобный формат обучения поможет женщинам успешно начать и развивать свой онлайн-бизнес.Он также добавил, что новичкам помимо обучения часто требуются персональная помощь и поддержка.Необходимость вовлечения женщин из всех регионов, включая самые отдаленные районы Узбекистана и других стран Центральной Азии, в активную экономическую жизнь путем организации новых форм и методов обучения финансовой и цифровой грамотности, а также основам ведения бизнеса подчеркивают и другие участники двухдневного форума.Порядка 200 представительниц бизнеса вместе с ведущими экспертами из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсуждают:По словам председателя Комитета семьи и женщин Узбекистана Озоды Парпибаевой, за последние 6-7 лет в республике немало сделано для развития женского предпринимательства.В ближайшие два года поставлена задача увеличить долю женщин в малом и среднем бизнесе на 40%, добавила Парпибаева.На сегодняшний день, число женщин в Узбекистане составляет более 18 млн, 13% из них— безработные.Во второй день форума в оффлайн режиме пройдут мастер-классы для 100 предпринимательниц и женщин, желающих обрести новую профессию в сфере электронной коммерции, а также в онлайн формате для порядка 2 тыс. участниц из всех регионов Узбекистана.Своими наработками поделятся тренеры и специалисты ведущих маркет-плейсов, цифровых и коммерческих банков, оказывающих услуги женщинам-предпринимателям, представители ТПП.По итогам форума планируют создать постоянную национальную и региональную платформу для обмена опытом и дальнейшего внедрения цифровых решений в целях поддержки и развития женского предпринимательства в Узбекистане странах Центральной Азии.
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Анна Желиховская
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узбекистан повышение цифровая грамотность женщины предпринимательство
узбекистан повышение цифровая грамотность женщины предпринимательство

Как в РУз хотят повысить цифровую грамотность жительниц отдаленных регионов

13:13 25.09.2024 (обновлено: 13:31 25.09.2024)
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Анна Желиховская
Корреспондент
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В Ташкенте проходит международный форум "Цифровая экономика: мост для глобальной интеграции женского предпринимательства".
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Для повышения цифровой грамотности женщин в отдаленных регионах Узбекистана необходимо развивать обучающие вебинары в режиме 24/7. Такое предложение высказал директор департамента привлечения и развития партнеров Uzum Market Артем Герасимов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте проходит международный форум "Цифровая экономика: мост для глобальной интеграции женского предпринимательства"
В Ташкенте проходит международный форум Цифровая экономика: мост для глобальной интеграции женского предпринимательства - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2024
В Ташкенте проходит международный форум "Цифровая экономика: мост для глобальной интеграции женского предпринимательства"
© Sputnik/Анна Желиховская
В своем выступлении на международном форуме "Цифровая экономика: мост глобальной интеграции для женского предпринимательства" в Ташкенте он подчеркнул, что подобный формат обучения поможет женщинам успешно начать и развивать свой онлайн-бизнес.
"Многие предпринимательницы начинают свой бизнес совмещая или с основной работой, или с семейными делами, и ограничены в ресурсах и времени, поэтому образовательные программы должны быть доступны регулярно. Кроме этого, важно реализовывать инструмент наставничества", — сказал Герасимов.
Он также добавил, что новичкам помимо обучения часто требуются персональная помощь и поддержка.
Необходимость вовлечения женщин из всех регионов, включая самые отдаленные районы Узбекистана и других стран Центральной Азии, в активную экономическую жизнь путем организации новых форм и методов обучения финансовой и цифровой грамотности, а также основам ведения бизнеса подчеркивают и другие участники двухдневного форума.
© SputnikМеждународный форум “Цифровая экономика: мост для глобальной интеграции женского предпринимательства”
Международный форум “Цифровая экономика: мост для глобальной интеграции женского предпринимательства” - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2024
Международный форум “Цифровая экономика: мост для глобальной интеграции женского предпринимательства”
© Sputnik
Порядка 200 представительниц бизнеса вместе с ведущими экспертами из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсуждают:
роль и возможности женщин в развитии электронной коммерции;
возможности современных цифровых финансовых технологий для продвижения женского предпринимательства, привлечения инвестиций и заемных средств для бизнеса;
внедрение ИИ для обучения женщин основам предпринимательства, финансовой грамотности.
По словам председателя Комитета семьи и женщин Узбекистана Озоды Парпибаевой, за последние 6-7 лет в республике немало сделано для развития женского предпринимательства.
"За этот период количество деловых женщин в стране увеличилось вдвое, а число соотечественниц, открывших собственное дело, превысило 205 тысяч. Доля женщин в экономическом и промышленном секторах составляет 46 процентов. Женщины являются руководителями более 120 тысяч субъектов малого предпринимательства, в том числе более 4 тысяч фермерских хозяйств", — отметила она.
В ближайшие два года поставлена задача увеличить долю женщин в малом и среднем бизнесе на 40%, добавила Парпибаева.
На сегодняшний день, число женщин в Узбекистане составляет более 18 млн, 13% из них— безработные.
"Ликвидация безработицы и повышение экономической активности женщин связаны в том числе с внедрением цифровой экономики. Уверена, что предложения и рекомендации, высказанные на нынешнем форуме, послужат эффективному решению этих вопросов", — заключила Парпибаева.
Во второй день форума в оффлайн режиме пройдут мастер-классы для 100 предпринимательниц и женщин, желающих обрести новую профессию в сфере электронной коммерции, а также в онлайн формате для порядка 2 тыс. участниц из всех регионов Узбекистана.
Своими наработками поделятся тренеры и специалисты ведущих маркет-плейсов, цифровых и коммерческих банков, оказывающих услуги женщинам-предпринимателям, представители ТПП.
По итогам форума планируют создать постоянную национальную и региональную платформу для обмена опытом и дальнейшего внедрения цифровых решений в целях поддержки и развития женского предпринимательства в Узбекистане странах Центральной Азии.
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