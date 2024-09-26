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https://uz.sputniknews.ru/20240926/baxtiyer-saidov-oon-predlojeniya-45847661.html
О чем говорил глава МИД Узбекистана в ООН
О чем говорил глава МИД Узбекистана в ООН
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
2024-09-26T14:15+0500
2024-09-26T14:15+0500
политика
узбекистан
оон
бахтиер саидов
мид узбекистана
афганистан
термез
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал страны к более тесному сотрудничеству по таким направлениям, как изменение климата, доступ к технологическим новациям, борьба с бедностью и терроризмом. В этой связи Узбекистан предлагает: Напомним, что в августе Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию "Содействие устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, как эффективное решение экологических проблем". В ее основе — концепция реализуемой в республике общенациональной программы "Яшил Макон", которая нацелена на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий.
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узбекистан оон предложения бахтиёр саидов
узбекистан оон предложения бахтиёр саидов

О чем говорил глава МИД Узбекистана в ООН

14:15 26.09.2024
© Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2024
© Бахтиёр Саидов
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Бахтиёр Саидов выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал страны к более тесному сотрудничеству по таким направлениям, как изменение климата, доступ к технологическим новациям, борьба с бедностью и терроризмом.
© Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2024
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов
© Бахтиёр Саидов

"Мы наблюдаем эскалацию потрясений во многих частях мира. Призываем всех к более тесному глобальному сотрудничеству в решении насущных проблем, таких как изменение климата, бедность, технологическое неравенство. Приверженность целям устойчивого развития и активная роль в содействии миру и стабильности в Центральной Азии останутся нашими ключевыми приоритетами.", — написал глава МИД РУз в своем Telegram-канале.

В этой связи Узбекистан предлагает:
реформировать международную финансовую систему для расширения прав и возможностей развивающихся стран;
обеспечить безопасные, доступные цифровые технологии для всех;
международное сотрудничество в борьбе с изменением климата, особенно в уязвимых регионах Центральной Азии;
расширить права и возможности женщин и молодежи;
объединить усилия по борьбе с терроризмом и коррупцией;
расширить транспортные коридоры и экономические связи в Центральной Азии и за ее пределами;
расширить Образовательный центр для граждан Афганистана в Термезе до Глобального учебного центра.
Напомним, что в августе Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию "Содействие устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, как эффективное решение экологических проблем".
В ее основе — концепция реализуемой в республике общенациональной программы "Яшил Макон", которая нацелена на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий.
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