https://uz.sputniknews.ru/20240926/baxtiyer-saidov-oon-predlojeniya-45847661.html

О чем говорил глава МИД Узбекистана в ООН

О чем говорил глава МИД Узбекистана в ООН

Sputnik Узбекистан

Бахтиёр Саидов выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

2024-09-26T14:15+0500

2024-09-26T14:15+0500

2024-09-26T14:15+0500

политика

узбекистан

оон

бахтиер саидов

мид узбекистана

афганистан

термез

центральная азия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1a/45844872_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_b32bde9df810003b2a9aa537aee24320.jpg

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал страны к более тесному сотрудничеству по таким направлениям, как изменение климата, доступ к технологическим новациям, борьба с бедностью и терроризмом. В этой связи Узбекистан предлагает: Напомним, что в августе Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию "Содействие устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, как эффективное решение экологических проблем". В ее основе — концепция реализуемой в республике общенациональной программы "Яшил Макон", которая нацелена на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий.

узбекистан

афганистан

термез

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан оон предложения бахтиёр саидов