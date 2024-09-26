https://uz.sputniknews.ru/20240926/chto-jdet-mirovuyu-energetiku-45849576.html
Что ждет мировую энергетику — видео
Что ждет мировую энергетику — видео
Sputnik Узбекистан
Своим видением перспектив развития важнейшего сектора экономики делится министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в ходе форума "Российская энергетическая неделя"
2024-09-26T17:34+0500
2024-09-26T17:34+0500
2024-09-26T18:56+0500
прямая трансляция
россия
москва
российская энергетическая неделя
форум
министерство энергетики узбекистана
джурабек мирзамахмудов
сессия
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"Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" — дискуссии на эту тему разворачиваются в ходе одной из сессий Российской энергетической недели в Москве.По мнению участников, энергия — это ключевой фактор, определяющий развитие цивилизации. Сегодня невозможно представить жизнь без света и тепла, путешествий на автомобиле или самолете, смартфонов и компьютеров. Чтобы все это производилось и функционировало, требуется трудоемкая и высокотехнологичная работа всех сегментов топливно-энергетического комплекса: от добычи и переработки энергоресурсов до производства и распределения энергии. Неправомерные санкции против России и других стран-производителей стали причиной дестабилизации на комплексном мировом энергетическом рынке, что привело к росту колебания цен и локальным дефицитам разных видов энергоресурсов. Это сказывается на потребителях и тормозит перспективы экономического роста и благополучия мировой экономики. Какие в этих условиях существуют инструменты кооперации между странами для минимизации побочных эффектов? Что ждет мировую энергетику? Победят ли сотрудничество и здравый смысл?На эти и другие вопросы отвечают спикеры, в числе которых глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
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энергетика перспективы россия энергетическая неделя
энергетика перспективы россия энергетическая неделя
Что ждет мировую энергетику — видео
17:34 26.09.2024 (обновлено: 18:56 26.09.2024)
Своим видением перспектив развития важнейшего сектора экономики делится министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в ходе форума "Российская энергетическая неделя".
"Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" — дискуссии на эту тему разворачиваются в ходе одной из сессий Российской энергетической недели в Москве.
По мнению участников, энергия — это ключевой фактор, определяющий развитие цивилизации. Сегодня невозможно представить жизнь без света и тепла, путешествий на автомобиле или самолете, смартфонов и компьютеров. Чтобы все это производилось и функционировало, требуется трудоемкая и высокотехнологичная работа всех сегментов топливно-энергетического комплекса: от добычи и переработки энергоресурсов до производства и распределения энергии.
Неправомерные санкции против России и других стран-производителей стали причиной дестабилизации на комплексном мировом энергетическом рынке, что привело к росту колебания цен и локальным дефицитам разных видов энергоресурсов. Это сказывается на потребителях и тормозит перспективы экономического роста и благополучия мировой экономики. Какие в этих условиях существуют инструменты кооперации между странами для минимизации побочных эффектов? Что ждет мировую энергетику? Победят ли сотрудничество и здравый смысл?
На эти и другие вопросы отвечают спикеры, в числе которых глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.