https://uz.sputniknews.ru/20240926/chto-jdet-mirovuyu-energetiku-45849576.html

Что ждет мировую энергетику — видео

Что ждет мировую энергетику — видео

Sputnik Узбекистан

Своим видением перспектив развития важнейшего сектора экономики делится министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в ходе форума "Российская энергетическая неделя"

2024-09-26T17:34+0500

2024-09-26T17:34+0500

2024-09-26T18:56+0500

прямая трансляция

россия

москва

российская энергетическая неделя

форум

министерство энергетики узбекистана

джурабек мирзамахмудов

сессия

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"Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" — дискуссии на эту тему разворачиваются в ходе одной из сессий Российской энергетической недели в Москве.По мнению участников, энергия — это ключевой фактор, определяющий развитие цивилизации. Сегодня невозможно представить жизнь без света и тепла, путешествий на автомобиле или самолете, смартфонов и компьютеров. Чтобы все это производилось и функционировало, требуется трудоемкая и высокотехнологичная работа всех сегментов топливно-энергетического комплекса: от добычи и переработки энергоресурсов до производства и распределения энергии. Неправомерные санкции против России и других стран-производителей стали причиной дестабилизации на комплексном мировом энергетическом рынке, что привело к росту колебания цен и локальным дефицитам разных видов энергоресурсов. Это сказывается на потребителях и тормозит перспективы экономического роста и благополучия мировой экономики. Какие в этих условиях существуют инструменты кооперации между странами для минимизации побочных эффектов? Что ждет мировую энергетику? Победят ли сотрудничество и здравый смысл?На эти и другие вопросы отвечают спикеры, в числе которых глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

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