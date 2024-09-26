https://uz.sputniknews.ru/20240926/nablyudateli-ot-mpa-sng-posetili-izbiratelnuyu-komissiyu-tashoblasti-45853581.html

Наблюдатели от МПА СНГ посетили избирательную комиссию Ташобласти

Наблюдатели от МПА СНГ посетили избирательную комиссию Ташобласти

Sputnik Узбекистан

Группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ приступила к долгосрочному мониторингу выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

2024-09-26T18:05+0500

2024-09-26T18:05+0500

2024-09-26T18:05+0500

парламентские выборы

узбекистан

снг

наблюдатели

мониторинг

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ в рамках мониторинга подготовки к парламентским выборам в Узбекистане посетила территориальную избирательную комиссию Ташкентской области, сообщает пресс-служба МПА СНГ.Данная комиссия является одной из крупнейших региональных структур, ответственных за проведение выборов всех уровней. В Узбекистане 27 октября этого года помимо парламентских пройдут региональные и местные выборы. Председатель комиссии Улугбек Тухтаев детально проинформировал наблюдателей о формировании более чем 1000 участковых избирательных комиссий, реализации программ обучения и повышения квалификации их членов.Также речь шла о взаимодействии территориальной избирательной комиссии Ташобласти с региональными и местными органами власти, с правоохранительными органами при подготовке к проведению выборов. Наряду с этим, особое внимание комиссия уделяет оснащению избирательных участков, доступу к помещениям для голосования маломобильных групп населения, а также проведению голосования на специальных избирательных участках в воинских подразделениях и медучреждениях.В тот же день наблюдатели посетили Центральную избирательную комиссию Узбекистана, где встретились с ее председателем Зайниддином Низамходжаевым.Низамходжаев отдельно остановился на цифровизации основных этапов электорального процесса: в дистанционном режиме организованы подача политическими партиями и выдвинутыми ими кандидатами заявок на регистрацию, а также уведомление о завершении процесса регистрации и допуске к избирательной кампании, о проведении агитационных мероприятий.Члены группы наблюдателей также согласовали взаимодействие группы и ЦИК Узбекистана в период проведения краткосрочного мониторинга выборов.

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