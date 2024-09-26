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https://uz.sputniknews.ru/20240926/nablyudateli-ot-mpa-sng-posetili-izbiratelnuyu-komissiyu-tashoblasti-45853581.html
Наблюдатели от МПА СНГ посетили избирательную комиссию Ташобласти
Наблюдатели от МПА СНГ посетили избирательную комиссию Ташобласти
Sputnik Узбекистан
Группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ приступила к долгосрочному мониторингу выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана
2024-09-26T18:05+0500
2024-09-26T18:05+0500
парламентские выборы
узбекистан
снг
наблюдатели
мониторинг
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ в рамках мониторинга подготовки к парламентским выборам в Узбекистане посетила территориальную избирательную комиссию Ташкентской области, сообщает пресс-служба МПА СНГ.Данная комиссия является одной из крупнейших региональных структур, ответственных за проведение выборов всех уровней. В Узбекистане 27 октября этого года помимо парламентских пройдут региональные и местные выборы. Председатель комиссии Улугбек Тухтаев детально проинформировал наблюдателей о формировании более чем 1000 участковых избирательных комиссий, реализации программ обучения и повышения квалификации их членов.Также речь шла о взаимодействии территориальной избирательной комиссии Ташобласти с региональными и местными органами власти, с правоохранительными органами при подготовке к проведению выборов. Наряду с этим, особое внимание комиссия уделяет оснащению избирательных участков, доступу к помещениям для голосования маломобильных групп населения, а также проведению голосования на специальных избирательных участках в воинских подразделениях и медучреждениях.В тот же день наблюдатели посетили Центральную избирательную комиссию Узбекистана, где встретились с ее председателем Зайниддином Низамходжаевым.Низамходжаев отдельно остановился на цифровизации основных этапов электорального процесса: в дистанционном режиме организованы подача политическими партиями и выдвинутыми ими кандидатами заявок на регистрацию, а также уведомление о завершении процесса регистрации и допуске к избирательной кампании, о проведении агитационных мероприятий.Члены группы наблюдателей также согласовали взаимодействие группы и ЦИК Узбекистана в период проведения краткосрочного мониторинга выборов.
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наблюдатели мпа снг мониторинг выборы узбекистан
наблюдатели мпа снг мониторинг выборы узбекистан

Наблюдатели от МПА СНГ посетили избирательную комиссию Ташобласти

18:05 26.09.2024
© МПА СНГ Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг подготовки к парламентским выборам в Узбекистане
Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг подготовки к парламентским выборам в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2024
© МПА СНГ
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Группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ приступила к долгосрочному мониторингу выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ в рамках мониторинга подготовки к парламентским выборам в Узбекистане посетила территориальную избирательную комиссию Ташкентской области, сообщает пресс-служба МПА СНГ.
"Группа наблюдателей от МПА СНГ в составе советника Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Сергея Караваева и руководителя экспертной группы Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ Станислава Ткаченко приступила к долгосрочному мониторингу выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Наблюдатели от МПА СНГ посетили Избирательную комиссию Ташкентской области в городе Нуравшан", — говорится в сообщении.
Данная комиссия является одной из крупнейших региональных структур, ответственных за проведение выборов всех уровней. В Узбекистане 27 октября этого года помимо парламентских пройдут региональные и местные выборы. Председатель комиссии Улугбек Тухтаев детально проинформировал наблюдателей о формировании более чем 1000 участковых избирательных комиссий, реализации программ обучения и повышения квалификации их членов.
Также речь шла о взаимодействии территориальной избирательной комиссии Ташобласти с региональными и местными органами власти, с правоохранительными органами при подготовке к проведению выборов. Наряду с этим, особое внимание комиссия уделяет оснащению избирательных участков, доступу к помещениям для голосования маломобильных групп населения, а также проведению голосования на специальных избирательных участках в воинских подразделениях и медучреждениях.
В тот же день наблюдатели посетили Центральную избирательную комиссию Узбекистана, где встретились с ее председателем Зайниддином Низамходжаевым.
© МПА СНГ Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг подготовки к парламентским выборам в Узбекистане
Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг подготовки к парламентским выборам в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2024
Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг подготовки к парламентским выборам в Узбекистане
© МПА СНГ
"Глава ЦИКа проинформировал наблюдателей о ходе подготовки к очередным парламентским выборам в Республике Узбекистан. Он сообщил о завершении этапа формирования и обучения избирательных комиссий всех уровней и начале агитационного периода", — говорится в сообщении.
Низамходжаев отдельно остановился на цифровизации основных этапов электорального процесса: в дистанционном режиме организованы подача политическими партиями и выдвинутыми ими кандидатами заявок на регистрацию, а также уведомление о завершении процесса регистрации и допуске к избирательной кампании, о проведении агитационных мероприятий.
© МПА СНГ Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг подготовки к парламентским выборам в Узбекистане
Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг подготовки к парламентским выборам в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2024
Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг подготовки к парламентским выборам в Узбекистане
© МПА СНГ
Члены группы наблюдателей также согласовали взаимодействие группы и ЦИК Узбекистана в период проведения краткосрочного мониторинга выборов.
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