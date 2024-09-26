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Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего — видео
Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего — видео
Sputnik Узбекистан
Глава Агентства "Узатом" участвует в Российской энергетической неделе
2024-09-26T13:08+0500
2024-09-26T13:08+0500
2024-09-26T14:20+0500
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"Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего". Этой теме посвящена одна из сессий Российской энергетической недели, которая проходит 26-28 сентября в Москве. Главная тема форума в этом году – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".Руководители ведущих компаний и научных институтов, политики и эксперты из России и зарубежных стран оценивают тенденции и перспективы развития ТЭК, обмениваются мнениями о технологических вызовах, стоящих перед отраслью, рассматривают проблемы экологии и изменения климата.В числе спикеров — директор Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго Убекистана (Агентство "Узатом") Азим Ахмедхаджаев.
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россия энергетика агентство "узатом"
россия энергетика агентство "узатом"
Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего — видео
13:08 26.09.2024 (обновлено: 14:20 26.09.2024)
Глава Агентства "Узатом" участвует в Российской энергетической неделе.
"Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего". Этой теме посвящена одна из сессий Российской энергетической недели, которая проходит 26-28 сентября в Москве. Главная тема форума в этом году – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".
Руководители ведущих компаний и научных институтов, политики и эксперты из России и зарубежных стран оценивают тенденции и перспективы развития ТЭК, обмениваются мнениями о технологических вызовах, стоящих перед отраслью, рассматривают проблемы экологии и изменения климата.
В числе спикеров — директор Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго Убекистана (Агентство "Узатом") Азим Ахмедхаджаев.