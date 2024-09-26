https://uz.sputniknews.ru/20240926/nizkouglerodnaya-energetika-osnova-ustoychivogo-buduschego--pryamaya-translyatsiya-45847322.html

Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего — видео

Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего — видео

Sputnik Узбекистан

Глава Агентства "Узатом" участвует в Российской энергетической неделе

2024-09-26T13:08+0500

2024-09-26T13:08+0500

2024-09-26T14:20+0500

россия

энергетика

форум

узатом

видео

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"Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего". Этой теме посвящена одна из сессий Российской энергетической недели, которая проходит 26-28 сентября в Москве. Главная тема форума в этом году – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".Руководители ведущих компаний и научных институтов, политики и эксперты из России и зарубежных стран оценивают тенденции и перспективы развития ТЭК, обмениваются мнениями о технологических вызовах, стоящих перед отраслью, рассматривают проблемы экологии и изменения климата.В числе спикеров — директор Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго Убекистана (Агентство "Узатом") Азим Ахмедхаджаев.

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