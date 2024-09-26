https://uz.sputniknews.ru/20240926/osnovnye-uslugi-v-uzbekistane-45844646.html

Основные услуги в Узбекистане — инфографика

Основные услуги в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

Рынок услуг в республике вырос на 13,2% за восемь месяцев

2024-09-26T12:04+0500

2024-09-26T12:04+0500

2024-09-26T12:04+0500

инфографика

узбекистан

сфера услуг

общество

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Общий объем сферы услуг в Узбекистане за январь – август 2024 года составил 367,5 трлн сумов.Показатель вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Наиболее динамично развивались такие сферы, как информатизация и связь, образование и финансовые услуги. Существенный вклад в общий рост объема рынка внесли транспорт и торговля.Ташкент, Хорезмская и Джизакская области продемонстрировали самые высокие темпы роста рынка услуг (на 17,8%, 15,9% и 14% соответственно). Самые низкие показатели зафиксированы в Бухарской и Сурхандарьинской областях, а также в Каракалпакстане.Подробная информация по основным видам услуг — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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