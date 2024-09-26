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Основные услуги в Узбекистане — инфографика
Основные услуги в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
Рынок услуг в республике вырос на 13,2% за восемь месяцев
2024-09-26T12:04+0500
2024-09-26T12:04+0500
инфографика
узбекистан
сфера услуг
общество
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Общий объем сферы услуг в Узбекистане за январь – август 2024 года составил 367,5 трлн сумов.Показатель вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Наиболее динамично развивались такие сферы, как информатизация и связь, образование и финансовые услуги. Существенный вклад в общий рост объема рынка внесли транспорт и торговля.Ташкент, Хорезмская и Джизакская области продемонстрировали самые высокие темпы роста рынка услуг (на 17,8%, 15,9% и 14% соответственно). Самые низкие показатели зафиксированы в Бухарской и Сурхандарьинской областях, а также в Каракалпакстане.Подробная информация по основным видам услуг — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан рынок услуги
узбекистан рынок услуги

Основные услуги в Узбекистане — инфографика

12:04 26.09.2024
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Рынок услуг в республике вырос на 13,2% за восемь месяцев.
Основные услуги в Узбекистане за январь-август, в трлн сумов, % к предыдущему году - Sputnik Узбекистан
Основные услуги в Узбекистане за январь-август, в трлн сумов, % к предыдущему году - Sputnik Узбекистан
Общий объем сферы услуг в Узбекистане за январь – август 2024 года составил 367,5 трлн сумов.
Показатель вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее динамично развивались такие сферы, как информатизация и связь, образование и финансовые услуги. Существенный вклад в общий рост объема рынка внесли транспорт и торговля.
Ташкент, Хорезмская и Джизакская области продемонстрировали самые высокие темпы роста рынка услуг (на 17,8%, 15,9% и 14% соответственно). Самые низкие показатели зафиксированы в Бухарской и Сурхандарьинской областях, а также в Каракалпакстане.
Подробная информация по основным видам услуг — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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