https://uz.sputniknews.ru/20240926/putin-rossiya-eaeu-vzaimodeystviye-45841995.html

Путин: Россия активно взаимодействует с ЕАЭС и расширяет зону свободной торговли

Путин: Россия активно взаимодействует с ЕАЭС и расширяет зону свободной торговли

Sputnik Узбекистан

Глава РФ сделал ряд заявлений на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта

2024-09-26T10:59+0500

2024-09-26T10:59+0500

2024-09-26T10:59+0500

россия

президент рф

владимир путин

экспорт

еаэс

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Россия активно взаимодействует с ЕАЭС и расширяет зону свободной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу "О развитии экспорта".Он указал, что ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса – складов, терминалов обработки грузов и так далее, а сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны, по выходу на новые, растущие рынки.В то же время он отметил, что многие государства сегодня устанавливают высокий уровень тарифной защиты. Несмотря на определенное движение вперед, у российских компаний в этих странах сохраняются проблемы с поиском покупателей, организацией деловых переговоров, получением маркетинговой информации.Также далеко не со всеми партнерами отлажены механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом.Все это – важные направления работы по линии правительства, Российского экспортного центра, торговых представительств РФ за границей и, конечно, регионов.Другие заявления президента РФ:

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