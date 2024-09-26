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https://uz.sputniknews.ru/20240926/putin-rossiya-eaeu-vzaimodeystviye-45841995.html
Путин: Россия активно взаимодействует с ЕАЭС и расширяет зону свободной торговли
Путин: Россия активно взаимодействует с ЕАЭС и расширяет зону свободной торговли
Sputnik Узбекистан
Глава РФ сделал ряд заявлений на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
2024-09-26T10:59+0500
2024-09-26T10:59+0500
россия
президент рф
владимир путин
экспорт
еаэс
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Россия активно взаимодействует с ЕАЭС и расширяет зону свободной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу "О развитии экспорта".Он указал, что ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса – складов, терминалов обработки грузов и так далее, а сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны, по выходу на новые, растущие рынки.В то же время он отметил, что многие государства сегодня устанавливают высокий уровень тарифной защиты. Несмотря на определенное движение вперед, у российских компаний в этих странах сохраняются проблемы с поиском покупателей, организацией деловых переговоров, получением маркетинговой информации.Также далеко не со всеми партнерами отлажены механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом.Все это – важные направления работы по линии правительства, Российского экспортного центра, торговых представительств РФ за границей и, конечно, регионов.Другие заявления президента РФ:
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путин россия еаэс взаимодействие
путин россия еаэс взаимодействие

Путин: Россия активно взаимодействует с ЕАЭС и расширяет зону свободной торговли

10:59 26.09.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров/POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина по случаю открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024"
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю открытия Международного военно-технического форума Армия-2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров/POOL
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Глава РФ сделал ряд заявлений на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Россия активно взаимодействует с ЕАЭС и расширяет зону свободной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу "О развитии экспорта".
Он указал, что ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса – складов, терминалов обработки грузов и так далее, а сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны, по выходу на новые, растущие рынки.

"И в этой связи на что хотелось бы обратить внимание: мы активно действуем по линии ЕврАзЭС и расширяем зоны свободной торговли с зарубежными партнерами", — сказал Путин.

В то же время он отметил, что многие государства сегодня устанавливают высокий уровень тарифной защиты. Несмотря на определенное движение вперед, у российских компаний в этих странах сохраняются проблемы с поиском покупателей, организацией деловых переговоров, получением маркетинговой информации.
Также далеко не со всеми партнерами отлажены механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом.
Все это – важные направления работы по линии правительства, Российского экспортного центра, торговых представительств РФ за границей и, конечно, регионов.
Другие заявления президента РФ:
Россия вместе с зарубежными партнерами планирует шире использовать нацвалюты во внешней торговле, но решение этих задач требует времени;
доля расчетов в "токсичных" западных валютах сократилась вдвое, доля рубля же приближается к 40%;
вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает показатели G7 и продолжает расти;
страны во всем мире работают над созданием наднациональной платежной инфраструктуры, в том числе с использованием цифровых валют.
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