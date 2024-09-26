Путин: Запад не выдерживает конкуренцию и перекрывает доступ к технологиям ТЭК
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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Глава РФ выступил на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Запад вводит незаконные санкции в энергетической сфере, потому что не справляется с конкуренцией, заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.
"Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней, проигрывает часто в условиях честной борьбы — и прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее. Предлогов много", — отметил он.
Глава РФ напомнил, что исторически именно в руках западных стран оказались основные элементы инфраструктуры глобального энергорынка: инновационные решения по добыче, логистика, страхование поставок и система платежей. Все то, что формирует платформу мировой энергетики.
На Западе полагали, что могут закрыть неугодным странам доступ к этим услугам и выдавить их с рынка. Но в итоге эти инструменты стали использоваться для недобросовестной конкуренции, указал Путин.
"Но что происходит в итоге? Закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений, альтернативной логистики, страховки, систем международных расчетов и технологических новаций", — сказал президент РФ.
Он добавил, что этот непростой процесс неуклонно продвигается. Сегодня эти решения практически не зависят от постороннего влияния. Эти решения становятся все более эффективными, поскольку выстраиваются на новой технологической основе.
О работе с дружественными странами
На их долю приходится более 90% российского энергетического экспорта.
Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров в энергетике: по сути, мы не просто строим атомную станцию… мы создаем для них отрасль.
К 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам, которые развивает Россия, должен вырасти в полтора раза к уровню 2021 года.
Партнеры России "в высшей степени" заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах, хотя в этой сфере есть проблемы.
О БРИКС
Глобальный рост экономики в 21 веке будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению.
БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран.
Страны, которые стремятся в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве с уважением к национальным интересам государств.
Россия со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли.
Глава РФ также заявил, что Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, рассказал о планах по развитию технологий в сфере сжиженного природного газа, обновлению и укреплению энергосистемы России. Также он отметил, что рост энергопотребления в стране говорит о развитии ее экономики, а энергобаланс России является одним из самых зеленых в мире.
Другие заявления Путина
Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, в отличие от ряда западных стран, которые лишь используют зеленую повестку.
Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике.
Российская энергетическая неделя — одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса.
Форум с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов проходит 26 – 28 сентября в Москве в седьмой раз, в этом году в мероприятии участвуют свыше 4 тыс. человек из более чем 50 стран мира. Главная тема форума — "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".