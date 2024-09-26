https://uz.sputniknews.ru/20240926/putin-rossiyskaya-energeticheskaya-nedelya-vystupleniye-45856944.html

Путин: Запад не выдерживает конкуренцию и перекрывает доступ к технологиям ТЭК

Путин: Запад не выдерживает конкуренцию и перекрывает доступ к технологиям ТЭК

Sputnik Узбекистан

Глава РФ выступил на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве

2024-09-26T18:35+0500

2024-09-26T18:35+0500

2024-09-26T18:35+0500

российская энергетическая неделя

владимир путин

экономика

россия

энергетика

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Запад вводит незаконные санкции в энергетической сфере, потому что не справляется с конкуренцией, заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.Глава РФ напомнил, что исторически именно в руках западных стран оказались основные элементы инфраструктуры глобального энергорынка: инновационные решения по добыче, логистика, страхование поставок и система платежей. Все то, что формирует платформу мировой энергетики.На Западе полагали, что могут закрыть неугодным странам доступ к этим услугам и выдавить их с рынка. Но в итоге эти инструменты стали использоваться для недобросовестной конкуренции, указал Путин.Он добавил, что этот непростой процесс неуклонно продвигается. Сегодня эти решения практически не зависят от постороннего влияния. Эти решения становятся все более эффективными, поскольку выстраиваются на новой технологической основе.О работе с дружественными странамиО БРИКСГлава РФ также заявил, что Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, рассказал о планах по развитию технологий в сфере сжиженного природного газа, обновлению и укреплению энергосистемы России. Также он отметил, что рост энергопотребления в стране говорит о развитии ее экономики, а энергобаланс России является одним из самых зеленых в мире.Другие заявления ПутинаРоссийская энергетическая неделя — одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса.Форум с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов проходит 26 – 28 сентября в Москве в седьмой раз, в этом году в мероприятии участвуют свыше 4 тыс. человек из более чем 50 стран мира. Главная тема форума — "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".

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путин российская энергетическая неделя