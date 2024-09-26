https://uz.sputniknews.ru/20240926/uzbekistan-kitay-sotrudnichestvo-ekologiya-45845989.html

Узбекистан будет сотрудничать с Китаем в сфере охраны окружающей среды

Узбекистан будет сотрудничать с Китаем в сфере охраны окружающей среды

Sputnik Узбекистан

Глава РУз утвердил соответствующее соглашение между правительствами двух стран

2024-09-26T13:09+0500

2024-09-26T13:09+0500

2024-09-26T13:27+0500

общество

узбекистан

китай

экология

сотрудничество

шавкат мирзиёев

постановление

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Узбекистан наладит сотрудничество с Китаем в сфере охраны окружающей среды. Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил Соглашение, ранее подписанное правительствами двух стран, сообщает Минюст. В соответствии с документом за реализацию данного международного договора будет отвечать Минэкологии РУз. После вступления в силу международного договора в силу контроль за реализацией его положений в установленном порядке будут осуществлять Кабмин и руководители соответствующих министерств и ведомств.

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