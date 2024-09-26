https://uz.sputniknews.ru/20240926/uzbekistan-kitay-sotrudnichestvo-ekologiya-45845989.html
Узбекистан будет сотрудничать с Китаем в сфере охраны окружающей среды
Узбекистан будет сотрудничать с Китаем в сфере охраны окружающей среды
Sputnik Узбекистан
Глава РУз утвердил соответствующее соглашение между правительствами двух стран
2024-09-26T13:09+0500
2024-09-26T13:09+0500
2024-09-26T13:27+0500
общество
узбекистан
китай
экология
сотрудничество
шавкат мирзиёев
постановление
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Узбекистан наладит сотрудничество с Китаем в сфере охраны окружающей среды. Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил Соглашение, ранее подписанное правительствами двух стран, сообщает Минюст. В соответствии с документом за реализацию данного международного договора будет отвечать Минэкологии РУз. После вступления в силу международного договора в силу контроль за реализацией его положений в установленном порядке будут осуществлять Кабмин и руководители соответствующих министерств и ведомств.
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узбекистан китай сотрудничество
узбекистан китай сотрудничество
Узбекистан будет сотрудничать с Китаем в сфере охраны окружающей среды
13:09 26.09.2024 (обновлено: 13:27 26.09.2024)
Глава РУз утвердил соответствующее соглашение между правительствами двух стран.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Узбекистан наладит сотрудничество с Китаем в сфере охраны окружающей среды. Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил Соглашение, ранее подписанное правительствами двух стран, сообщает
Минюст.
"Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между Правительствами Узбекистана и Китайской Народной Республики. Соглашение было подписано 24 января 2024 года в городе Пекине", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом за реализацию данного международного договора будет отвечать Минэкологии РУз.
После вступления в силу международного договора в силу контроль за реализацией его положений в установленном порядке будут осуществлять Кабмин и руководители соответствующих министерств и ведомств.