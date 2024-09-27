https://uz.sputniknews.ru/20240927/chto-obsudili-glavy-mid-uzbekistana-i-rossii-45863447.html
Что обсудили главы МИД Узбекистана и России
Что обсудили главы МИД Узбекистана и России
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Встреча Бахтиёра Саидова и Сергея Лаврова состоялась на полях Генассамблеи ООН
2024-09-27T13:16+0500
2024-09-27T13:16+0500
2024-09-27T13:16+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и его российский коллега Сергей Лавров провели переговоры на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.Они обсудили ряд актуальных вопросов узбекско-российских отношений, включая подготовку дальнейших мероприятий в рамках межгосударственного диалога, а также обменялись мнениями по некоторым проблемам глобальной и региональной повесток дня.В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Узбекистана отметил, что повестка узбекско-российского сотрудничества традиционно остается обширной и охватывает все направления. "Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия. Мы договорились продолжать наш постоянный диалог в духе союзничества", — написал Саидов в своем Telegram-канале.
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мид узбекистан россия бахтиёр саидов сергей лавров встреча оон
мид узбекистан россия бахтиёр саидов сергей лавров встреча оон
Что обсудили главы МИД Узбекистана и России
Встреча Бахтиёра Саидова и Сергея Лаврова состоялась на полях Генассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и его российский коллега Сергей Лавров провели переговоры на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.
Они обсудили ряд актуальных вопросов узбекско-российских отношений, включая подготовку дальнейших мероприятий в рамках межгосударственного диалога, а также обменялись мнениями по некоторым проблемам глобальной и региональной повесток дня.
"С. В. Лавров и Б. О. Саидов подтвердили настрой на последовательную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана в соответствии с достигнутыми договоренностями глав двух государств. Особое внимание было обращено на необходимость противодействия проявлениям нетерпимости на межэтнической почве", — говорится в сообщении.
В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Узбекистана отметил, что повестка узбекско-российского сотрудничества традиционно остается обширной и охватывает все направления.
"Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия. Мы договорились продолжать наш постоянный диалог в духе союзничества", — написал
Саидов в своем Telegram-канале.