https://uz.sputniknews.ru/20240927/chto-obsudili-glavy-mid-uzbekistana-i-rossii-45863447.html

Что обсудили главы МИД Узбекистана и России

Что обсудили главы МИД Узбекистана и России

Sputnik Узбекистан

Встреча Бахтиёра Саидова и Сергея Лаврова состоялась на полях Генассамблеи ООН

2024-09-27T13:16+0500

2024-09-27T13:16+0500

2024-09-27T13:16+0500

политика

узбекистан

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бахтиер саидов

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и его российский коллега Сергей Лавров провели переговоры на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.Они обсудили ряд актуальных вопросов узбекско-российских отношений, включая подготовку дальнейших мероприятий в рамках межгосударственного диалога, а также обменялись мнениями по некоторым проблемам глобальной и региональной повесток дня.В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Узбекистана отметил, что повестка узбекско-российского сотрудничества традиционно остается обширной и охватывает все направления. "Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия. Мы договорились продолжать наш постоянный диалог в духе союзничества", — написал Саидов в своем Telegram-канале.

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