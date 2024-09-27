В Ташкенте проходит выставка детских рисунков "В мире сказок"
В Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана проходит VI выставка детских рисунков стран ШОС под названием "В мире сказок", организованная Центром народной дипломатии ШОС
В Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана проходит VI выставка детских рисунков стран ШОС под названием "В мире сказок", организованная Центром народной дипломатии ШОС
Экспозиция выставки вдохновляет юных художников создавать свой мир сказок на глазах у зрителей
Экспозиция выставки вдохновляет юных художников создавать свой мир сказок на глазах у зрителей
Жюри в составе экспертов-искусствоведов Академии художеств Узбекистана было нелегко выбрать самые лучшие рисунки
Жюри в составе экспертов-искусствоведов Академии художеств Узбекистана было нелегко выбрать самые лучшие рисунки
Тема выставки вызвала огромный интерес ее участников
Тема выставки вызвала огромный интерес ее участников
На открытии выставки собрались представители дипкорпуса, дипломаты, художники, писатели, авторы творческих работ и их родители
На открытии выставки собрались представители дипкорпуса, дипломаты, художники, писатели, авторы творческих работ и их родители
Улыбки на рисунках и на лицах их юных авторов
Улыбки на рисунках и на лицах их юных авторов
На конкурс представили рекордное количество работ: более 3 700 рисунков из 7 стран, включая все регионы Узбекистана,Каракалпакстан и Ташкент
На конкурс представили рекордное количество работ: более 3 700 рисунков из 7 стран, включая все регионы Узбекистана,Каракалпакстан и Ташкент
Рисунки показали, что детское воображение не имеет границ и каждый ребенок может создать свой сказочный мир
Рисунки показали, что детское воображение не имеет границ и каждый ребенок может создать свой сказочный мир
На открытии выставки выступили учащиеся ташкентской детской школы "Баркамол авлод"
На открытии выставки выступили учащиеся ташкентской детской школы "Баркамол авлод"
На многих рисунках можно узнать героев устного народного творчества стран ШОС
На многих рисунках можно узнать героев устного народного творчества стран ШОС
Мечты о мире, где царит доброта и сбываются заветные желания — в каждом рисунке, в каждом вокальном и танцевальном номере
Мечты о мире, где царит доброта и сбываются заветные желания — в каждом рисунке, в каждом вокальном и танцевальном номере
В какой бы технике не были выполнены рисунки, все они несут единый простой и понятный посыл
В какой бы технике не были выполнены рисунки, все они несут единый простой и понятный посыл
Пришедшие на выставку взрослые смогли вернуться в детство и взглянуть на мир по-особому : с надеждой и верой в чудо
Пришедшие на выставку взрослые смогли вернуться в детство и взглянуть на мир по-особому : с надеждой и верой в чудо
Каким станет наш мир в будущем зависит и от тех, кто его сегодня рисует, используя яркие краски и оптимистичные сюжеты
Каким станет наш мир в будущем зависит и от тех, кто его сегодня рисует, используя яркие краски и оптимистичные сюжеты
Гран-при выставки — Нозанин Фахриддинова (Бухарская область);
I место — Александр Попов (Ташкент);
II место — Фарангиз Абдинумонова (Сырдарьинская область);
III место — Малика Эркинова (Ферганская область);
Номинация “Признание” — Хавасбек Нормаматов (Сурхандарьинская область);
Номинация “Палитра цветов” — Муниса Шокриддинова (Ташкентская область);
Номинация “Победа добра” — Алина Сафина (Ташкент);
Номинация “Лучший рисунок сказочного героя” — Асила Акбарова (Самаркандская область);
Номинация “Лучшее изображение сюжета сказки” — Самина Васидова (Ташкент);
Номинация “Выражение народной дипломатии в сказке” — Рухшона Рустамова (Самаркандская область)
Гран-при выставки — Нозанин Фахриддинова (Бухарская область);
I место — Александр Попов (Ташкент);
II место — Фарангиз Абдинумонова (Сырдарьинская область);
III место — Малика Эркинова (Ферганская область);
Номинация “Признание” — Хавасбек Нормаматов (Сурхандарьинская область);
Номинация “Палитра цветов” — Муниса Шокриддинова (Ташкентская область);
Номинация “Победа добра” — Алина Сафина (Ташкент);
Номинация “Лучший рисунок сказочного героя” — Асила Акбарова (Самаркандская область);
Номинация “Лучшее изображение сюжета сказки” — Самина Васидова (Ташкент);
Номинация “Выражение народной дипломатии в сказке” — Рухшона Рустамова (Самаркандская область)
Выставка продлится до 30 сентября
Выставка продлится до 30 сентября