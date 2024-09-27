https://uz.sputniknews.ru/20240927/tashkent-vystavka-detskix-risunkov-sco-v-mire-skazok-45857269.html

В Ташкенте проходит выставка детских рисунков "В мире сказок"

В Ташкенте проходит выставка детских рисунков "В мире сказок"

Sputnik Узбекистан

Мероприятие организовано Центром народной дипломатии ШОС для поддержки творческих способностей детей, укрепления межкультурного диалога среди молодого поколения и пропаганды идей мира и дружбы

2024-09-27T20:04+0500

2024-09-27T20:04+0500

2024-09-27T20:04+0500

выставка

шос

дети

ташкент

рисунки

фотолента

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45870640_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_4f640427bc4247a1476895585fc1f28f.jpg

В Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана проходит VI выставка детских рисунков стран ШОС под названием "В мире сказок", организованная Центром народной дипломатии ШОС. Цель — поддержка творческих способностей детей, укрепление межкультурного диалога среди молодого поколения и пропаганда идей мира и дружбы.Такие мероприятия — важная часть культурной программы Центра. Начиная с 2019 года, организованы пять выставок детских рисунков: "Мир глазами детей", "Волшебный мир красок", "Территория добра и творчества", "Мир на земле в наших руках" и "Сохраним природу вместе".

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент выставка детские рисунки шос