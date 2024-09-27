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https://uz.sputniknews.ru/20240927/tashkent-vystavka-detskix-risunkov-sco-v-mire-skazok-45857269.html
В Ташкенте проходит выставка детских рисунков "В мире сказок"
В Ташкенте проходит выставка детских рисунков "В мире сказок"
Sputnik Узбекистан
Мероприятие организовано Центром народной дипломатии ШОС для поддержки творческих способностей детей, укрепления межкультурного диалога среди молодого поколения и пропаганды идей мира и дружбы
2024-09-27T20:04+0500
2024-09-27T20:04+0500
выставка
шос
дети
ташкент
рисунки
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В Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана проходит VI выставка детских рисунков стран ШОС под названием "В мире сказок", организованная Центром народной дипломатии ШОС. Цель — поддержка творческих способностей детей, укрепление межкультурного диалога среди молодого поколения и пропаганда идей мира и дружбы.Такие мероприятия — важная часть культурной программы Центра. Начиная с 2019 года, организованы пять выставок детских рисунков: "Мир глазами детей", "Волшебный мир красок", "Территория добра и творчества", "Мир на земле в наших руках" и "Сохраним природу вместе".
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ташкент выставка детские рисунки шос
ташкент выставка детские рисунки шос

В Ташкенте проходит выставка детских рисунков "В мире сказок"

20:04 27.09.2024
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Эксклюзив
Мероприятие организовано Центром народной дипломатии ШОС для поддержки творческих способностей детей, укрепления межкультурного диалога среди представителей молодого поколения, пропаганды идей мира и дружбы.
В Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана проходит VI выставка детских рисунков стран ШОС под названием "В мире сказок", организованная Центром народной дипломатии ШОС. Цель — поддержка творческих способностей детей, укрепление межкультурного диалога среди молодого поколения и пропаганда идей мира и дружбы.
Такие мероприятия — важная часть культурной программы Центра. Начиная с 2019 года, организованы пять выставок детских рисунков: "Мир глазами детей", "Волшебный мир красок", "Территория добра и творчества", "Мир на земле в наших руках" и "Сохраним природу вместе".
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана проходит VI выставка детских рисунков стран ШОС под названием "В мире сказок", организованная Центром народной дипломатии ШОС

В Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана проходит VI выставка детских рисунков стран ШОС под названием &quot;В мире сказок&quot;, организованная Центром народной дипломатии ШОС - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана проходит VI выставка детских рисунков стран ШОС под названием "В мире сказок", организованная Центром народной дипломатии ШОС

© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция выставки вдохновляет юных художников создавать свой мир сказок на глазах у зрителей

Экспозиция выставки вдохновляет юных художников создавать свой мир сказок на глазах у зрителей - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция выставки вдохновляет юных художников создавать свой мир сказок на глазах у зрителей

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жюри в составе экспертов-искусствоведов Академии художеств Узбекистана было нелегко выбрать самые лучшие рисунки

Жюри в составе экспертов-искусствоведов Академии художеств Узбекистана было нелегко выбрать самые лучшие рисунки - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жюри в составе экспертов-искусствоведов Академии художеств Узбекистана было нелегко выбрать самые лучшие рисунки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тема выставки вызвала огромный интерес ее участников

Тема выставки вызвала огромный интерес ее участников - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тема выставки вызвала огромный интерес ее участников

© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки собрались представители дипкорпуса, дипломаты, художники, писатели, авторы творческих работ и их родители

На открытии выставки собрались представители дипкорпуса, дипломаты, художники, писатели, авторы творческих работ и их родители - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки собрались представители дипкорпуса, дипломаты, художники, писатели, авторы творческих работ и их родители

© Sputnik / Бахром Хатамов

Улыбки на рисунках и на лицах их юных авторов

Улыбки на рисунках и на лицах их юных авторов - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Улыбки на рисунках и на лицах их юных авторов

© Sputnik / Бахром Хатамов

На конкурс представили рекордное количество работ: более 3 700 рисунков из 7 стран, включая все регионы Узбекистана,Каракалпакстан и Ташкент

На конкурс представили рекордное количество работ: более 3 700 рисунков из 7 стран, включая все регионы Узбекистана,Каракалпакстан и Ташкент - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

На конкурс представили рекордное количество работ: более 3 700 рисунков из 7 стран, включая все регионы Узбекистана,Каракалпакстан и Ташкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рисунки показали, что детское воображение не имеет границ и каждый ребенок может создать свой сказочный мир

Рисунки показали, что детское воображение не имеет границ и каждый ребенок может создать свой сказочный мир - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рисунки показали, что детское воображение не имеет границ и каждый ребенок может создать свой сказочный мир

© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки выступили учащиеся ташкентской детской школы "Баркамол авлод"

На открытии выставки выступили учащиеся ташкентской детской школы &quot;Баркамол авлод&quot; - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки выступили учащиеся ташкентской детской школы "Баркамол авлод"

© Sputnik / Бахром Хатамов

На многих рисунках можно узнать героев устного народного творчества стран ШОС

На многих рисунках можно узнать героев устного народного творчества стран ШОС - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

На многих рисунках можно узнать героев устного народного творчества стран ШОС

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мечты о мире, где царит доброта и сбываются заветные желания — в каждом рисунке, в каждом вокальном и танцевальном номере

Мечты о мире, где царит доброта и сбываются заветные желания — в каждом рисунке, в каждом вокальном и танцевальном номере - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мечты о мире, где царит доброта и сбываются заветные желания — в каждом рисунке, в каждом вокальном и танцевальном номере

© Sputnik / Бахром Хатамов

В какой бы технике не были выполнены рисунки, все они несут единый простой и понятный посыл

В какой бы технике не были выполнены рисунки, все они несут единый простой и понятный посыл - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В какой бы технике не были выполнены рисунки, все они несут единый простой и понятный посыл

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пришедшие на выставку взрослые смогли вернуться в детство и взглянуть на мир по-особому : с надеждой и верой в чудо

Пришедшие на выставку взрослые смогли вернуться в детство и взглянуть на мир по-особому : с надеждой и верой в чудо - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пришедшие на выставку взрослые смогли вернуться в детство и взглянуть на мир по-особому : с надеждой и верой в чудо

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каким станет наш мир в будущем зависит и от тех, кто его сегодня рисует, используя яркие краски и оптимистичные сюжеты

Каким станет наш мир в будущем зависит и от тех, кто его сегодня рисует, используя яркие краски и оптимистичные сюжеты - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каким станет наш мир в будущем зависит и от тех, кто его сегодня рисует, используя яркие краски и оптимистичные сюжеты

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гран-при выставки — Нозанин Фахриддинова (Бухарская область);

I место — Александр Попов (Ташкент);

II место — Фарангиз Абдинумонова (Сырдарьинская область);

III место — Малика Эркинова (Ферганская область);

Номинация “Признание” — Хавасбек Нормаматов (Сурхандарьинская область);

Номинация “Палитра цветов” — Муниса Шокриддинова (Ташкентская область);

Номинация “Победа добра” — Алина Сафина (Ташкент);

Номинация “Лучший рисунок сказочного героя” — Асила Акбарова (Самаркандская область);

Номинация “Лучшее изображение сюжета сказки” — Самина Васидова (Ташкент);

Номинация “Выражение народной дипломатии в сказке” — Рухшона Рустамова (Самаркандская область)

Гран-при выставки — Нозанин Фахриддинова (Бухарская область);I место — Александр Попов (Ташкент);II место — Фарангиз Абдинумонова (Сырдарьинская область);III место — Малика Эркинова (Ферганская область);Номинация “Признание” — Хавасбек Нормаматов (Сурхандарьинская область);Номинация “Палитра цветов” — Муниса Шокриддинова (Ташкентская область);Номинация “Победа добра” — Алина Сафина (Ташкент);Номинация “Лучший рисунок сказочного героя” — Асила Акбарова (Самаркандская область);Номинация “Лучшее изображение сюжета сказки” — Самина Васидова (Ташкент);Номинация “Выражение народной дипломатии в сказке” — Рухшона Рустамова (Самаркандская область) - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гран-при выставки — Нозанин Фахриддинова (Бухарская область);

I место — Александр Попов (Ташкент);

II место — Фарангиз Абдинумонова (Сырдарьинская область);

III место — Малика Эркинова (Ферганская область);

Номинация “Признание” — Хавасбек Нормаматов (Сурхандарьинская область);

Номинация “Палитра цветов” — Муниса Шокриддинова (Ташкентская область);

Номинация “Победа добра” — Алина Сафина (Ташкент);

Номинация “Лучший рисунок сказочного героя” — Асила Акбарова (Самаркандская область);

Номинация “Лучшее изображение сюжета сказки” — Самина Васидова (Ташкент);

Номинация “Выражение народной дипломатии в сказке” — Рухшона Рустамова (Самаркандская область)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка продлится до 30 сентября

Выставка продлится до 30 сентября - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка продлится до 30 сентября

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