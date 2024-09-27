https://uz.sputniknews.ru/20240927/zelenskogo-poslali-45862751.html

Зеленского послали

Зеленского послали

Sputnik Узбекистан

Когда после встречи Зеленского с Байденом и Харрис цепочка черных лимузинов с киевской делегацией тронулась от Белого дома, над Вашингтоном незримо зазвучала народная украинская песня о безответной любви: "Тарас окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет…".

2024-09-27T14:26+0500

2024-09-27T14:26+0500

2024-09-27T14:26+0500

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Когда после встречи Зеленского с Байденом и Харрис цепочка черных лимузинов с киевской делегацией тронулась от Белого дома, над Вашингтоном незримо зазвучала народная украинская песня о безответной любви: "Тарас окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет…". Зеленский, шмыгая носом, угрюмо смотрел в затемненное пуленепробиваемое стекло и исступленно думал о том, почему на предложение руки, сердца и "Плана победы" ему вежливо, но твердо показали на дверь и на прощание вручили гарбуз, пишет колумнист РИА Новости.В самом деле, почему?Все шло четко по плану. Задолго до визита просроченного президента в США, как на работу, ездили официальные лица с Банковой, местные группы поддержки из американских сенаторов сновали по высоким кабинетам, PR-агентства и карманные СМИ ежедневно готовили публику к "исторической" встрече, где Украине однозначно дадут все и разрешат все, включая удары по России дальнобойным западным оружием, а лидеры стран-главных союзников США прямым текстом давали знать, что они на все давно согласны, и только ждут отмашки.Все шло четко по плану. Задолго до визита просроченного президента в США, как на работу ездили официальные лица с Банковой, местные группы поддержки из американских сенаторов сновали по высоким кабинетам, PR-агентства и карманные СМИ ежедневно готовили публику к "исторической" встрече, где Украине однозначно дадут все и разрешат все, включая удары по России дальнобойным западным оружием, а лидеры стран-главных союзников США прямым текстом давали знать, что они на все давно согласны, и только ждут отмашки.Особым образом готовилась обработка самого Байдена. Из каждого израильского пейджера звучали увещевания, угрозы и лесть: "Визит Зеленского — последний шанс выиграть войну", "Если Байден снимет ограничения, он войдет в историю", "Весь мир смотрит на Байдена и США", "Для победы у Украины нет ни сил, ни средств, и одна надежда — на лидера свободного мира", и все в подобном ключе. У Зеленского и его "людей" в окружении Байдена не было сомнений, что после такого нейропрограммирования Байден просто не сможет посмотреть на "План победы" и сказать "нет".И как можно отказаться от такого хорошего и рабочего плана? Ведь в нем каждый пункт — это гарантия победы над Путиным:По словам очевидцев, когда Байден с Харрис прочитали данный "План победы" Зеленского, у старины Джо задымились перфокарты, а от смеха Камалы сбежалась вся Секретная служба.Приняв валидол и попив водички, Байден все же взял себя в руки и заявил журналистам, что запах дыма им показался, и он "полон решимости обеспечить Украину всем необходимым", и вообще, "Россия не победит, а Украина победит". Харрис, с трудом сделав серьезное лицо, сообщила, что "ее поддержка Украины остается непоколебимой", и "мы продолжим передавать военную помощь Украине, чтобы она добивалась успеха".Когда же Зеленский в самолете открыл конвертик со списком американских подарков, то, по сообщениям западных СМИ, его чуть ли не обнял Кондратий. Вместо сияющей горы оружия и денег Байден с Харрис вручили ему полудохлую мышь, покрашенную в цвет хаки:Обещание как следует уже в этот раз натренировать для полетов на F-16 целых 18 украинских летчиков.Для справки: восемь миллиардов долларов — это всего лишь семь батарей "Patriot" по 1,1 млрд., которых русские "Искандеры" обнулили уже десятки.По остальным пунктам громогласного "Плана победы" — оглушительная тишина. Правда, Байден приписал, что Зеленский может использовать американские планирующие бомбы средней дальности AGM-154 JSOW. Они хоть и летят недалеко, и стоят дорого, и у самих США их мало, и вообще они не производятся с 2017 года — но сойдет.Злые языки говорят, что власти США имели несварение желудка после разъяснения президентом РФ обновленной ядерной доктрины России, после чего все "Штормовые тени" и "Скальпы", а вкупе с ними JASSM и ATACMS были срочно вымараны из украинского списка. По крайней мере, издание Financial Times сообщило, что "пересмотр ядерной доктрины РФ стал четким сигналом Западу от президента РФ Владимира Путина".Судя по комментариям в западных СМИ, Зеленский был в ярости, что его послали — дорабатывать "План победы", но одновременно рад, что не побили ногами.Дональд Трамп, комментируя результаты "исторического" визита Зеленского в Вашингтон, сказал просто: "Украины больше нет". Возможно, это начинают понимать все больше представителей западных элит, которые удивительно быстро сообразили, что некоторые "гарантированные планы победы" равны гарантированному плану на тот свет.

россия

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зеленский встреча байден харрис