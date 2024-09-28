Чем удивляет выставка авторских кукол и игрушек в Ташкенте

В галерее Хамар, расположенной в Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана, проходит выставка авторских кукол и игрушек "Назад в Детство", главная тема которой — детские воспоминания. Посетители погружаются в атмосферу любимых книжек, мультфильмов и игр.Экспозиция наполнена яркими образами, вдохновленными советской анимацией, которая стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мастера воссоздали персонажей, любимых детьми прошлого века.Организаторы также предлагают посетителям поучаствовать в интерактивных развлечениях. Здесь можно поиграть в дворовые игры, такие как "классики" и "резиночка", а также попробовать угадать на ощупь предметы из интерьера советской квартиры.Каждый день мастера проводят экскурсии, где рассказывают о тонкостях создания своих работ, делятся вдохновением, которое они черпают из своих детских воспоминаний, раскрывают секреты техники, используемой при создании кукол. Это дает посетителям возможность глубже понять и оценить творческий процесс.Организацией выставки занимается сообщество "Кукольный дом", объединяющее мастеров из Узбекистана. Основанное в 2023 году, оно активно продвигает кукольное искусство, регулярно устраивая выставки и фестивали.Выставка продлится до 29 сентября. Время работы: 11.00 – 18.00. Вход свободный. Адрес: проспект Штрафа Рашидова, 40, галерея "Хамар".
Экспозиция наполнена яркими образами, вдохновленными советской анимацией, которая стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мастера воссоздали персонажей, любимых детьми прошлого века.
В галерее Хамар, расположенной в Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана, проходит выставка авторских кукол и игрушек "Назад в Детство", главная тема которой — детские воспоминания. Посетители погружаются в атмосферу любимых книжек, мультфильмов и игр.
Экспозиция наполнена яркими образами, вдохновленными советской анимацией, которая стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мастера воссоздали персонажей, любимых детьми прошлого века.
Организаторы также предлагают посетителям поучаствовать в интерактивных развлечениях. Здесь можно поиграть в дворовые игры, такие как "классики" и "резиночка", а также попробовать угадать на ощупь предметы из интерьера советской квартиры.
Каждый день мастера проводят экскурсии, где рассказывают о тонкостях создания своих работ, делятся вдохновением, которое они черпают из своих детских воспоминаний, раскрывают секреты техники, используемой при создании кукол. Это дает посетителям возможность глубже понять и оценить творческий процесс.
Организацией выставки занимается сообщество "Кукольный дом", объединяющее мастеров из Узбекистана. Основанное в 2023 году, оно активно продвигает кукольное искусство, регулярно устраивая выставки и фестивали.
Выставка продлится до 29 сентября. Время работы: 11.00 – 18.00. Вход свободный. Адрес: проспект Штрафа Рашидова, 40, галерея "Хамар".
В специальной фотозоне собраны предметы, которые символизируют советский быт: традиционный ковер на стене, пионерская форма, авоська с яблоками, дисковый телефон и телефонная книжка. Это позволяет окунуться в атмосферу того времени
В специальной фотозоне собраны предметы, которые символизируют советский быт: традиционный ковер на стене, пионерская форма, авоська с яблоками, дисковый телефон и телефонная книжка. Это позволяет окунуться в атмосферу того времени