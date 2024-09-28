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https://uz.sputniknews.ru/20240928/chem-udivlyaet-vystavka-avtorskix-kukol-i-igrushek-v-tashkente-45844103.html
Чем удивляет выставка авторских кукол и игрушек в Ташкенте
Чем удивляет выставка авторских кукол и игрушек в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Экспозиция наполнена яркими образами, вдохновленными советской анимацией, которая стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мастера воссоздали персонажей, любимых детьми прошлого века
2024-09-28T18:10+0500
2024-09-28T18:10+0500
игрушки
дети
выставка
ташкент
фотолента
эксклюзив
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В галерее Хамар, расположенной в Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана, проходит выставка авторских кукол и игрушек "Назад в Детство", главная тема которой — детские воспоминания. Посетители погружаются в атмосферу любимых книжек, мультфильмов и игр.Экспозиция наполнена яркими образами, вдохновленными советской анимацией, которая стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мастера воссоздали персонажей, любимых детьми прошлого века.Организаторы также предлагают посетителям поучаствовать в интерактивных развлечениях. Здесь можно поиграть в дворовые игры, такие как "классики" и "резиночка", а также попробовать угадать на ощупь предметы из интерьера советской квартиры.Каждый день мастера проводят экскурсии, где рассказывают о тонкостях создания своих работ, делятся вдохновением, которое они черпают из своих детских воспоминаний, раскрывают секреты техники, используемой при создании кукол. Это дает посетителям возможность глубже понять и оценить творческий процесс.Организацией выставки занимается сообщество "Кукольный дом", объединяющее мастеров из Узбекистана. Основанное в 2023 году, оно активно продвигает кукольное искусство, регулярно устраивая выставки и фестивали.Выставка продлится до 29 сентября. Время работы: 11.00 – 18.00. Вход свободный. Адрес: проспект Штрафа Рашидова, 40, галерея "Хамар".
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ташкент выставка авторские куклы игрушки
ташкент выставка авторские куклы игрушки

Чем удивляет выставка авторских кукол и игрушек в Ташкенте

18:10 28.09.2024
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Эксклюзив
Экспозиция наполнена яркими образами, вдохновленными советской анимацией, которая стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мастера воссоздали персонажей, любимых детьми прошлого века.
В галерее Хамар, расположенной в Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана, проходит выставка авторских кукол и игрушек "Назад в Детство", главная тема которой — детские воспоминания. Посетители погружаются в атмосферу любимых книжек, мультфильмов и игр.
Экспозиция наполнена яркими образами, вдохновленными советской анимацией, которая стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мастера воссоздали персонажей, любимых детьми прошлого века.
Организаторы также предлагают посетителям поучаствовать в интерактивных развлечениях. Здесь можно поиграть в дворовые игры, такие как "классики" и "резиночка", а также попробовать угадать на ощупь предметы из интерьера советской квартиры.
Каждый день мастера проводят экскурсии, где рассказывают о тонкостях создания своих работ, делятся вдохновением, которое они черпают из своих детских воспоминаний, раскрывают секреты техники, используемой при создании кукол. Это дает посетителям возможность глубже понять и оценить творческий процесс.
Организацией выставки занимается сообщество "Кукольный дом", объединяющее мастеров из Узбекистана. Основанное в 2023 году, оно активно продвигает кукольное искусство, регулярно устраивая выставки и фестивали.
Выставка продлится до 29 сентября. Время работы: 11.00 – 18.00. Вход свободный. Адрес: проспект Штрафа Рашидова, 40, галерея "Хамар".
© Sputnik / Бахром Хатамов

В выставке участвуют 14 мастериц с 28 куклами, выполненными в различных техниках: от ткани, ваты и пряжи до папье-маше и полимерной глины

В выставке участвуют 14 мастериц с 28 куклами, выполненными в различных техниках: от ткани, ваты и пряжи до папье-маше и полимерной глины - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В выставке участвуют 14 мастериц с 28 куклами, выполненными в различных техниках: от ткани, ваты и пряжи до папье-маше и полимерной глины

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вязаный герой мультфильма "Ежик в тумане"

Вязаный герой мультфильма &quot;Ежик в тумане&quot; - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вязаный герой мультфильма "Ежик в тумане"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Веселые и озорные куклы притягивают взгляд

Веселые и озорные куклы притягивают взгляд - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Веселые и озорные куклы притягивают взгляд

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждую деталь кукольного образа хочется подолгу рассматривать

Каждую деталь кукольного образа хочется подолгу рассматривать - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждую деталь кукольного образа хочется подолгу рассматривать

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая кукла — это сказочная история, добрая и поучительная

Каждая кукла — это сказочная история, добрая и поучительная - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая кукла — это сказочная история, добрая и поучительная

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кажется, что эти задорные пионеры с барабаном и знаменем вот-вот начнут маршировать под неизменную речевку

Кажется, что эти задорные пионеры с барабаном и знаменем вот-вот начнут маршировать под неизменную речевку - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кажется, что эти задорные пионеры с барабаном и знаменем вот-вот начнут маршировать под неизменную речевку

© Sputnik / Бахром Хатамов

Всеобщее внимание привлекает огромный Карлсон из папье-маше

Всеобщее внимание привлекает огромный Карлсон из папье-маше - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Всеобщее внимание привлекает огромный Карлсон из папье-маше

© Sputnik / Бахром Хатамов

Некоторые работы — это кукольные версии мастериц или их близких

Некоторые работы — это кукольные версии мастериц или их близких - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Некоторые работы — это кукольные версии мастериц или их близких

© Sputnik / Бахром Хатамов

Автор этой работы воссоздала путешествие на воздушном шаре по мотивам книг Жюля Верна

Автор этой работы воссоздала путешествие на воздушном шаре по мотивам книг Жюля Верна - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Автор этой работы воссоздала путешествие на воздушном шаре по мотивам книг Жюля Верна

© Sputnik / Бахром Хатамов

Девочка с щенком из мультфильма "Варежка"

Девочка с щенком из мультфильма &quot;Варежка&quot; - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Девочка с щенком из мультфильма "Варежка"

© Sputnik / Бахром Хатамов

На полянке разворачивается целое сказочное действо

На полянке разворачивается целое сказочное действо - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

На полянке разворачивается целое сказочное действо

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мультфильм "Мама для мамонтенка" и песенку из него любит не одно поколение детей

Мультфильм &quot;Мама для мамонтенка&quot; и песенку из него любит не одно поколение детей - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мультфильм "Мама для мамонтенка" и песенку из него любит не одно поколение детей

© Sputnik / Бахром Хатамов

На выходе можно проголосовать за понравившуюся куклу

На выходе можно проголосовать за понравившуюся куклу - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

На выходе можно проголосовать за понравившуюся куклу

© Sputnik / Бахром Хатамов

Куклы созданы по образам любимых персонажей из сказок и мультфильмов

Куклы созданы по образам любимых персонажей из сказок и мультфильмов - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Куклы созданы по образам любимых персонажей из сказок и мультфильмов

© Sputnik / Бахром Хатамов

В специальной фотозоне собраны предметы, которые символизируют советский быт: традиционный ковер на стене, пионерская форма, авоська с яблоками, дисковый телефон и телефонная книжка. Это позволяет окунуться в атмосферу того времени

В специальной фотозоне собраны предметы, которые символизируют советский быт: традиционный ковер на стене, пионерская форма, авоська с яблоками, дисковый телефон и телефонная книжка. Это позволяет окунуться в атмосферу того времени - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В специальной фотозоне собраны предметы, которые символизируют советский быт: традиционный ковер на стене, пионерская форма, авоська с яблоками, дисковый телефон и телефонная книжка. Это позволяет окунуться в атмосферу того времени

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сколько же самых невероятных сказочных историй можно придумать с такими колоритными героями

Сколько же самых невероятных сказочных историй можно придумать с такими колоритными героями - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сколько же самых невероятных сказочных историй можно придумать с такими колоритными героями

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