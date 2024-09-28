https://uz.sputniknews.ru/20240928/chem-udivlyaet-vystavka-avtorskix-kukol-i-igrushek-v-tashkente-45844103.html

Чем удивляет выставка авторских кукол и игрушек в Ташкенте

Чем удивляет выставка авторских кукол и игрушек в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Экспозиция наполнена яркими образами, вдохновленными советской анимацией, которая стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мастера воссоздали персонажей, любимых детьми прошлого века

2024-09-28T18:10+0500

2024-09-28T18:10+0500

2024-09-28T18:10+0500

игрушки

дети

выставка

ташкент

фотолента

эксклюзив

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В галерее Хамар, расположенной в Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана, проходит выставка авторских кукол и игрушек "Назад в Детство", главная тема которой — детские воспоминания. Посетители погружаются в атмосферу любимых книжек, мультфильмов и игр.Экспозиция наполнена яркими образами, вдохновленными советской анимацией, которая стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мастера воссоздали персонажей, любимых детьми прошлого века.Организаторы также предлагают посетителям поучаствовать в интерактивных развлечениях. Здесь можно поиграть в дворовые игры, такие как "классики" и "резиночка", а также попробовать угадать на ощупь предметы из интерьера советской квартиры.Каждый день мастера проводят экскурсии, где рассказывают о тонкостях создания своих работ, делятся вдохновением, которое они черпают из своих детских воспоминаний, раскрывают секреты техники, используемой при создании кукол. Это дает посетителям возможность глубже понять и оценить творческий процесс.Организацией выставки занимается сообщество "Кукольный дом", объединяющее мастеров из Узбекистана. Основанное в 2023 году, оно активно продвигает кукольное искусство, регулярно устраивая выставки и фестивали.Выставка продлится до 29 сентября. Время работы: 11.00 – 18.00. Вход свободный. Адрес: проспект Штрафа Рашидова, 40, галерея "Хамар".

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