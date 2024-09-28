https://uz.sputniknews.ru/20240928/kogda-primut-kontseptsiyu-obschego-birjevogo-rynka-eaeu-45883054.html

Стало известно, когда примут концепцию общего биржевого рынка ЕАЭС

Стало известно, когда примут концепцию общего биржевого рынка ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

После принятия концепции будет создана вся необходимая инфраструктура для свободной биржевой торговли стран-участниц ЕАЭС

2024-09-28T14:25+0500

2024-09-28T14:25+0500

2024-09-28T14:25+0500

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российская энергетическая неделя

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Концепция общего биржевого рынка Евразийского экономического союза будет принята в октябре, заявил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает РИА Новости.Также Ермолович сообщил о последующих шагах.В заключение министр добавил, что для реализации этой концепции разработали специальную программу. В ее рамках рассмотрят вопрос формирования общих ценовых индикаторов.Российская энергетическая неделя — одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса.Форум с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов проходит 26 – 28 сентября в Москве в седьмой раз, в этом году в мероприятии участвуют свыше 5 тыс. человек из более чем 80 стран мира. Главная тема форума — "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".

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