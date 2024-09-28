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Стало известно, когда примут концепцию общего биржевого рынка ЕАЭС
Стало известно, когда примут концепцию общего биржевого рынка ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
После принятия концепции будет создана вся необходимая инфраструктура для свободной биржевой торговли стран-участниц ЕАЭС
2024-09-28T14:25+0500
2024-09-28T14:25+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Концепция общего биржевого рынка Евразийского экономического союза будет принята в октябре, заявил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает РИА Новости.Также Ермолович сообщил о последующих шагах.В заключение министр добавил, что для реализации этой концепции разработали специальную программу. В ее рамках рассмотрят вопрос формирования общих ценовых индикаторов.Российская энергетическая неделя — одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса.Форум с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов проходит 26 – 28 сентября в Москве в седьмой раз, в этом году в мероприятии участвуют свыше 5 тыс. человек из более чем 80 стран мира. Главная тема форума — "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".
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еаэс биржа рынок концепция
еаэс биржа рынок концепция
Стало известно, когда примут концепцию общего биржевого рынка ЕАЭС
После принятия концепции будет создана вся необходимая инфраструктура для свободной биржевой торговли стран-участниц ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Концепция общего биржевого рынка Евразийского экономического союза будет принята в октябре, заявил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает РИА Новости.
"В высокой степени готовности находится концепция общего биржевого рынка ЕАЭС. Мы ожидаем ее утверждения на Евразийском межправсовете в ближайшее время — в октябре текущего года", — сказал он в своем выступлении на одной из сессий Российской энергетической недели.
Также Ермолович сообщил о последующих шагах.
"С принятием концепции мы начнем этапы формирования общего биржевого рынка в союзе. Начнем решать вопросы создания всей необходимой инфраструктуры для свободной биржевой торговли стран-участниц ЕАЭС", — отметил он.
В заключение министр добавил, что для реализации этой концепции разработали специальную программу. В ее рамках рассмотрят вопрос формирования общих ценовых индикаторов.
Российская энергетическая неделя — одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса.
Форум с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов проходит 26 – 28 сентября в Москве в седьмой раз, в этом году в мероприятии участвуют свыше 5 тыс. человек из более чем 80 стран мира. Главная тема форума — "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".