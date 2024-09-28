https://uz.sputniknews.ru/20240928/noveyshie-alligatory-udarili-po-boevikam-vsu-v-kurskoy-oblasti-45877666.html

Новейшие "Аллигаторы" ударили по боевикам ВСУ в Курской области

Новейшие "Аллигаторы" ударили по боевикам ВСУ в Курской области

Sputnik Узбекистан

Удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям, уничтожив личный состав и бронированную военную технику противника

2024-09-28T13:15+0500

2024-09-28T13:15+0500

2024-09-28T13:15+0500

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Экипажи новейших боевых вертолетов Ка-52М нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и технике подразделений ВСУ в приграничье Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Удар нанесли авиаракетами по разведанным целям. Применив средства поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.Напомним, что ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 27 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,7 тыс. военнослужащих и 131 танк. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Для справки: модернизированный вертолет Ка-52М разработали по итогам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака-ВМ" (с дальностью 6 километров), "Вихрь" (8 километров), "Вихрь-М" (10 километров) и "Изделие 305" (более 14 километров).

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