https://uz.sputniknews.ru/20240928/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-obrazovaniye-45884545.html

Российские учителя востребованы в Узбекистане как никогда – участница проекта

Российские учителя востребованы в Узбекистане как никогда – участница проекта

Sputnik Узбекистан

В настоящее время Наталья Семушина преподает русский язык как иностранный в одной из школ Самарканда

2024-09-28T16:55+0500

2024-09-28T16:55+0500

2024-09-28T16:55+0500

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Наталья Семушина из Ижевска, участница проекта "Российский учитель за рубежом", в Узбекистане уже третий год. За это время она успела поработать в районных школах Хорезмской и Самаркандской областей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В настоящее время она преподает русский язык как иностранный в общеобразовательной школе №9 города Самарканда.Примечательно, что в этом году к проекту присоединился ее супруг Анатолий Семушин — преподаватель физики.Предстоящий День учителя, который в России отмечают 5 октября, Наталья и Анатолий Семушины, как и еще 14 российских педагогов, встретят в кругу коллег из Самаркандской области.

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