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https://uz.sputniknews.ru/20240928/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-obrazovaniye-45884545.html
Российские учителя востребованы в Узбекистане как никогда – участница проекта
Российские учителя востребованы в Узбекистане как никогда – участница проекта
Sputnik Узбекистан
В настоящее время Наталья Семушина преподает русский язык как иностранный в одной из школ Самарканда
2024-09-28T16:55+0500
2024-09-28T16:55+0500
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учителя
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Наталья Семушина из Ижевска, участница проекта "Российский учитель за рубежом", в Узбекистане уже третий год. За это время она успела поработать в районных школах Хорезмской и Самаркандской областей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В настоящее время она преподает русский язык как иностранный в общеобразовательной школе №9 города Самарканда.Примечательно, что в этом году к проекту присоединился ее супруг Анатолий Семушин — преподаватель физики.Предстоящий День учителя, который в России отмечают 5 октября, Наталья и Анатолий Семушины, как и еще 14 российских педагогов, встретят в кругу коллег из Самаркандской области.
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узбекистан россия образование сотрудничество

Российские учителя востребованы в Узбекистане как никогда – участница проекта

16:55 28.09.2024
© корреспондент Sputnik УзбекистанНаталья Семушина из Ижевска, участница проекта "Российский учитель за рубежом", уже третий год преподает в школах Узбекистана
Наталья Семушина из Ижевска, участница проекта Российский учитель за рубежом, уже третий год преподает в школах Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2024
© корреспондент Sputnik Узбекистан
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Эксклюзив
В настоящее время Наталья Семушина преподает русский язык как иностранный в одной из школ Самарканда.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Наталья Семушина из Ижевска, участница проекта "Российский учитель за рубежом", в Узбекистане уже третий год. За это время она успела поработать в районных школах Хорезмской и Самаркандской областей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© корреспондент Sputnik УзбекистанНаталья Семушина из Ижевска, участница проекта "Российский учитель за рубежом", уже третий год преподает в школах Узбекистана
Наталья Семушина из Ижевска, участница проекта Российский учитель за рубежом, уже третий год преподает в школах Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2024
Наталья Семушина из Ижевска, участница проекта "Российский учитель за рубежом", уже третий год преподает в школах Узбекистана
© корреспондент Sputnik Узбекистан
В настоящее время она преподает русский язык как иностранный в общеобразовательной школе №9 города Самарканда.
Примечательно, что в этом году к проекту присоединился ее супруг Анатолий Семушин — преподаватель физики.
Предстоящий День учителя, который в России отмечают 5 октября, Наталья и Анатолий Семушины, как и еще 14 российских педагогов, встретят в кругу коллег из Самаркандской области.
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