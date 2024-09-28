https://uz.sputniknews.ru/20240928/xezbollax-gibel-gensek-nasrulla-45885151.html

"Хезболлах" подтвердило гибель генсека Насруллы

"Хезболлах" подтвердило гибель генсека Насруллы

Sputnik Узбекистан

Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия

2024-09-28T17:27+0500

2024-09-28T17:27+0500

2024-09-28T17:27+0500

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. В числе прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу "Хезболлах", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.В субботу в ЦАХАЛ официально подтвердили ликвидацию Насруллы и командующего южным фронтом шиитского движения Али Карки.Израильская армия опубликовала инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлах" никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых.Также израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлах" — это его нежелание прекращать атаковать Израиль.Позже стало известно, что ЦАХАЛ присвоил операции по ликвидации Насруллы название "Новый порядок".По информации новостного портала Ynet, ВВС Израиля сбросили более 80 бомб для ликвидации Насруллы в пригороде Бейрута.По словам израильского чиновника, Тель-Авив предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.В свою очередь, ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы, заявив о едином фронте с "Хезболлах".На фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлах", верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место c повышенными мерами безопасности.Напомним, что обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлах". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.

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