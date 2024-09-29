Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”
12:55 29.09.2024 (обновлено: 13:16 29.09.2024)
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаДеревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
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В соответствии с поручениями президента и на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Деревне Чодак, расположенной в Папском районе Наманганской области, присвоен статус "Туристическая деревня". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.
Как отмечается, по этому случаю в деревне провели торжественное мероприятие. В нем приняли участие заместитель председатель Комитета по туризму Сардор Ниязов, а также представители областной администрации и общественности.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаДеревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
В ходе мероприятия гости посетили несколько действующих в районе баз отдыха и гостевых домов, а также недавно построенный гостевой дом, сдачу которого приурочили к знаменательному для района событию.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.
По данным ведомства, в настоящее время в деревне Чодак функционируют 300 семейных гостевых домов, четыре оздоровительных комплекса, три детских лагеря, два хостела, один кемпинг, 30 объектов гастрономического туризма, четыре подвесных моста длиной 300 метров и один стеклянный подвесной мост длиной 50 метров.
Здесь создан искусственный водопад, а также экстремальные маршруты на подвесной канатной дороге длинной 400 метров и более ста экотуристических объектов. В результате более 1500 местных жителей обеспечены работой.
Деревня обладает высоким туристическим потенциалом, в результате чего ей был присвоен статус "Туристической деревни".
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.
Также в соответствии с поручениями Президента, данных во время его визита в Наманганскую область в феврале 2021 года, на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.