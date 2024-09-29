https://uz.sputniknews.ru/20240929/drevnemu-poselku-chodak-prisvoen-status-turisticheskoy-derevni-45890338.html

Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”

Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”

Sputnik Узбекистан

В соответствии с поручениями президента и на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.

2024-09-29T12:55+0500

2024-09-29T12:55+0500

2024-09-29T13:16+0500

наманганская область

туризм

гастрономический туризм

постановление

общество

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Деревне Чодак, расположенной в Папском районе Наманганской области, присвоен статус "Туристическая деревня". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Как отмечается, по этому случаю в деревне провели торжественное мероприятие. В нем приняли участие заместитель председатель Комитета по туризму Сардор Ниязов, а также представители областной администрации и общественности.В ходе мероприятия гости посетили несколько действующих в районе баз отдыха и гостевых домов, а также недавно построенный гостевой дом, сдачу которого приурочили к знаменательному для района событию.По данным ведомства, в настоящее время в деревне Чодак функционируют 300 семейных гостевых домов, четыре оздоровительных комплекса, три детских лагеря, два хостела, один кемпинг, 30 объектов гастрономического туризма, четыре подвесных моста длиной 300 метров и один стеклянный подвесной мост длиной 50 метров. Здесь создан искусственный водопад, а также экстремальные маршруты на подвесной канатной дороге длинной 400 метров и более ста экотуристических объектов. В результате более 1500 местных жителей обеспечены работой.Деревня обладает высоким туристическим потенциалом, в результате чего ей был присвоен статус "Туристической деревни".Также в соответствии с поручениями Президента, данных во время его визита в Наманганскую область в феврале 2021 года, на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.

наманганская область

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туристическая деревня чодак туризм наманганская область