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https://uz.sputniknews.ru/20240929/drevnemu-poselku-chodak-prisvoen-status-turisticheskoy-derevni-45890338.html
Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”
Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”
Sputnik Узбекистан
В соответствии с поручениями президента и на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.
2024-09-29T12:55+0500
2024-09-29T13:16+0500
наманганская область
туризм
гастрономический туризм
постановление
общество
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Деревне Чодак, расположенной в Папском районе Наманганской области, присвоен статус "Туристическая деревня". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Как отмечается, по этому случаю в деревне провели торжественное мероприятие. В нем приняли участие заместитель председатель Комитета по туризму Сардор Ниязов, а также представители областной администрации и общественности.В ходе мероприятия гости посетили несколько действующих в районе баз отдыха и гостевых домов, а также недавно построенный гостевой дом, сдачу которого приурочили к знаменательному для района событию.По данным ведомства, в настоящее время в деревне Чодак функционируют 300 семейных гостевых домов, четыре оздоровительных комплекса, три детских лагеря, два хостела, один кемпинг, 30 объектов гастрономического туризма, четыре подвесных моста длиной 300 метров и один стеклянный подвесной мост длиной 50 метров. Здесь создан искусственный водопад, а также экстремальные маршруты на подвесной канатной дороге длинной 400 метров и более ста экотуристических объектов. В результате более 1500 местных жителей обеспечены работой.Деревня обладает высоким туристическим потенциалом, в результате чего ей был присвоен статус "Туристической деревни".Также в соответствии с поручениями Президента, данных во время его визита в Наманганскую область в феврале 2021 года, на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.
наманганская область
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туристическая деревня чодак туризм наманганская область
туристическая деревня чодак туризм наманганская область

Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”

12:55 29.09.2024 (обновлено: 13:16 29.09.2024)
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаДеревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
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В соответствии с поручениями президента и на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Деревне Чодак, расположенной в Папском районе Наманганской области, присвоен статус "Туристическая деревня". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.
Как отмечается, по этому случаю в деревне провели торжественное мероприятие. В нем приняли участие заместитель председатель Комитета по туризму Сардор Ниязов, а также представители областной администрации и общественности.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаДеревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
В ходе мероприятия гости посетили несколько действующих в районе баз отдыха и гостевых домов, а также недавно построенный гостевой дом, сдачу которого приурочили к знаменательному для района событию.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.
По данным ведомства, в настоящее время в деревне Чодак функционируют 300 семейных гостевых домов, четыре оздоровительных комплекса, три детских лагеря, два хостела, один кемпинг, 30 объектов гастрономического туризма, четыре подвесных моста длиной 300 метров и один стеклянный подвесной мост длиной 50 метров.
Здесь создан искусственный водопад, а также экстремальные маршруты на подвесной канатной дороге длинной 400 метров и более ста экотуристических объектов. В результате более 1500 местных жителей обеспечены работой.
Деревня обладает высоким туристическим потенциалом, в результате чего ей был присвоен статус "Туристической деревни".
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.
Также в соответствии с поручениями Президента, данных во время его визита в Наманганскую область в феврале 2021 года, на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.
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