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https://uz.sputniknews.ru/20240929/ii-mejdunarodnyy-statisticheskiy-forum-sng-proydet-v-tashkente-45897195.html
II Международный статистический форум СНГ пройдет в Ташкенте – кто примет участие
II Международный статистический форум СНГ пройдет в Ташкенте – кто примет участие
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Мероприятие объединит представителей национальных статистических служб стран СНГ и других государств, представителей органов государственного управления, экспертов, научно-исследовательских кругов, бизнеса и международных организаций.
2024-09-29T19:31+0500
2024-09-29T19:46+0500
снг
статистика
форум
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте 2-4 октября пройдет II Международный статистический форум Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Агентство статистики.Мероприятие организовано совместно с Исполнительным комитетом СНГ и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ. В работе форума примут участие более 150 участников, в том числе руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполкома СНГ, директор Статистического департамента ООН, директор Статистического департамента ЕЭК ООН а также первые руководители статистических управлений около 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций. Основная цель форума:Для информации: данный форум проводится в рамках программы "Развитие статистики в СНГ", утвержденной Исполкомом СНГ. I Международный статистический форум прошел 12-14 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге.
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снг статистика форум ташкент исполком снг оон еэк
снг статистика форум ташкент исполком снг оон еэк

II Международный статистический форум СНГ пройдет в Ташкенте – кто примет участие

19:31 29.09.2024 (обновлено: 19:46 29.09.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкXVIII заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран-членов СНГ
XVIII заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран-членов СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Мероприятие объединит представителей национальных статистических служб стран СНГ и других государств, представителей органов государственного управления, экспертов, научно-исследовательских кругов, бизнеса и международных организаций.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте 2-4 октября пройдет II Международный статистический форум Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Агентство статистики.
Мероприятие организовано совместно с Исполнительным комитетом СНГ и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.
В работе форума примут участие более 150 участников, в том числе руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполкома СНГ, директор Статистического департамента ООН, директор Статистического департамента ЕЭК ООН а также первые руководители статистических управлений около 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций.

"В рамках форума пройдет 70-е заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ с обсуждением всех вопросов повестки дня, а также встречи руководителей статистических управлений, руководителей Статистического комитета СНГ и других международных организаций и экспертов", – отметили в ведомстве.

Основная цель форума:
обмен передовым международным опытом широкого использования цифровых технологий в сфере статистики;
модернизация статистических процессов в условиях цифровой трансформации;
обсуждение альтернативных источников данных для производства официальной статистики, включая широкое использование больших данных и искусственного интеллекта.
Для информации: данный форум проводится в рамках программы "Развитие статистики в СНГ", утвержденной Исполкомом СНГ. I Международный статистический форум прошел 12-14 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге.
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