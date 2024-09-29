II Международный статистический форум СНГ пройдет в Ташкенте – кто примет участие
19:31 29.09.2024 (обновлено: 19:46 29.09.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкXVIII заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран-членов СНГ
© Пресс-служба МИД РФ/
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Мероприятие объединит представителей национальных статистических служб стран СНГ и других государств, представителей органов государственного управления, экспертов, научно-исследовательских кругов, бизнеса и международных организаций.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте 2-4 октября пройдет II Международный статистический форум Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Агентство статистики.
Мероприятие организовано совместно с Исполнительным комитетом СНГ и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.
В работе форума примут участие более 150 участников, в том числе руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполкома СНГ, директор Статистического департамента ООН, директор Статистического департамента ЕЭК ООН а также первые руководители статистических управлений около 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций.
"В рамках форума пройдет 70-е заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ с обсуждением всех вопросов повестки дня, а также встречи руководителей статистических управлений, руководителей Статистического комитета СНГ и других международных организаций и экспертов", – отметили в ведомстве.
Основная цель форума:
обмен передовым международным опытом широкого использования цифровых технологий в сфере статистики;
модернизация статистических процессов в условиях цифровой трансформации;
обсуждение альтернативных источников данных для производства официальной статистики, включая широкое использование больших данных и искусственного интеллекта.
Для информации: данный форум проводится в рамках программы "Развитие статистики в СНГ", утвержденной Исполкомом СНГ. I Международный статистический форум прошел 12-14 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге.