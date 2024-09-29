https://uz.sputniknews.ru/20240929/ii-mejdunarodnyy-statisticheskiy-forum-sng-proydet-v-tashkente-45897195.html

II Международный статистический форум СНГ пройдет в Ташкенте – кто примет участие

II Международный статистический форум СНГ пройдет в Ташкенте – кто примет участие

Sputnik Узбекистан

Мероприятие объединит представителей национальных статистических служб стран СНГ и других государств, представителей органов государственного управления, экспертов, научно-исследовательских кругов, бизнеса и международных организаций.

2024-09-29T19:31+0500

2024-09-29T19:31+0500

2024-09-29T19:46+0500

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте 2-4 октября пройдет II Международный статистический форум Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Агентство статистики.Мероприятие организовано совместно с Исполнительным комитетом СНГ и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ. В работе форума примут участие более 150 участников, в том числе руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполкома СНГ, директор Статистического департамента ООН, директор Статистического департамента ЕЭК ООН а также первые руководители статистических управлений около 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций. Основная цель форума:Для информации: данный форум проводится в рамках программы "Развитие статистики в СНГ", утвержденной Исполкомом СНГ. I Международный статистический форум прошел 12-14 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге.

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