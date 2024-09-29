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"Мы как мясо". Взятый в плен солдат ВСУ дал совет украинцам
"Мы как мясо". Взятый в плен солдат ВСУ дал совет украинцам
Sputnik Узбекистан
Пленный военный Шевченко советует украинцам уклоняться от службы любым способом.
2024-09-29T14:42+0500
2024-09-29T14:42+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжелая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Он также рассказал об отношении командования ВСУ к военнослужащим.Кроме прочего, он поделился своими размышлениями о финансировании военной кампании Украины."Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", считает пленный.
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сво всу россия украина шевченко
сво всу россия украина шевченко

"Мы как мясо". Взятый в плен солдат ВСУ дал совет украинцам

14:42 29.09.2024
© РИА НовостиПленный солдат ВСУ.
Пленный солдат ВСУ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости
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Пленный военный Шевченко советует украинцам уклоняться от службы любым способом.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжелая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Здесь полноценная война, жесткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность", – заявил Максим.

Он также рассказал об отношении командования ВСУ к военнослужащим.

"Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда", – добавил пленный о своих ощущениях, когда попал на передовую.

Кроме прочего, он поделился своими размышлениями о финансировании военной кампании Украины.
"Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", считает пленный.
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