https://uz.sputniknews.ru/20240929/vzyatyy-v-plen-soldat-vsu-dal-sovet-ukraintsam-45892936.html

"Мы как мясо". Взятый в плен солдат ВСУ дал совет украинцам

"Мы как мясо". Взятый в плен солдат ВСУ дал совет украинцам

Sputnik Узбекистан

Пленный военный Шевченко советует украинцам уклоняться от службы любым способом.

2024-09-29T14:42+0500

2024-09-29T14:42+0500

2024-09-29T14:42+0500

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Попавший в плен украинский военнослужащий Максим Шевченко рассказал, что обстановка на поле боя очень тяжелая, поэтому он посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Он также рассказал об отношении командования ВСУ к военнослужащим.Кроме прочего, он поделился своими размышлениями о финансировании военной кампании Украины."Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", считает пленный.

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