https://uz.sputniknews.ru/20240930/mirziyoev-posetil-natsionalnyy-institut-pedagogicheskogo-masterstva-imeni-a-avloni--foto-45914399.html

Мирзиёев посетил Национальный институт педагогического мастерства имени А. Авлони — фото

Мирзиёев посетил Национальный институт педагогического мастерства имени А. Авлони — фото

Sputnik Узбекистан

Глава республики дал указания по обучению преподавателей и наставников за рубежом, гармонизации передового мирового опыта

2024-09-30T18:00+0500

2024-09-30T18:00+0500

2024-09-30T18:00+0500

общество

узбекистан

образование

учителя

шавкат мирзиёев

фото

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Национальный институт педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони и ознакомился с обновленными условиями в данном образовательном учреждении, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Существующий комплекс капитально отремонтировали, построили два дополнительных здания, оснащенных современным оборудованием. Увеличились и количество слушателей, и направления. В институте с почти вековой историей создали музей. Экспозиция рассказывает о деятельности джадидов, образы их воссоздали с помощью ИИ, а также о системе образования, основанной Абдуллой Авлони, учебниках того времени, этапах развития общего образования. Здесь же находится библиотека с фондом около 88 тыс. книг.Президенту рассказали, что в учреждении внедрены в практику традиционные, альтернативные и дуальные формы повышения квалификации и переподготовки, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Ситуационная учебная комната по видеосвязи соединена с центрами педагогического мастерства Каракалпакстана и областей. Внедрены такие программные платформы, как непрерывное профобразование, курсы менеджерского обучения, аттестация педагогов и присвоение квалификационной категории, управление дошкольным и школьным образованием. Это позволит оперативно обучать директоров и преподавателей в регионах новым педагогическим технологиям и методам. В учебной программе института большое внимание уделено подготовке директоров школ, которые должны быть не только опытными педагогами, но и хорошими управленцами, в определенном смысле стратегами.В кабинетах инклюзивного образования и психолога будут повышать квалификацию дефектологи и воспитатели, работающие в этом направлении. В медиа-студии снимают видеоуроки. В институте также есть конференц-зал, компьютерные классы, кабинеты для семинаров и другие условия. Сегодня в республике уделяют особое внимание точным и естественным наукам, школы оснащают современным оборудованием и учебными пособиями. Это требует от учителей адаптации к новым методам, освоения новых знаний и навыков. Лаборатория "STEM" служит переподготовке и повышению квалификации педагогов в этом направлении. Исходя из современных образовательных требований, количество часов обучения в институте возросло. Чтобы создать достойные условия для учителей в общежитии сделали ремонт, увеличили количество мест. Исходя из этого, он дал указания по обучению преподавателей и наставников за рубежом, гармонизации передового мирового опыта. За прошедший период этого года в институте повысили квалификацию около 4 300 руководителей образовательных учреждений. Также около 2 тыс. директоров и кандидатов на эту должность прошли обучение на курсах менеджмента. Через платформу "Непрерывное профессиональное образование" в занятиях приняли участие более 113 тыс. педагогов. Сингапурская международная образовательная организация переподготовила 100 директоров школ, 200 учителей математики и естественных наук. В структуре института также начал работу Центр международных исследований.

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мирзиёев указания обучение преподавателей