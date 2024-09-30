Мирзиёев обозначил семь ключевых направлений повышения качества образования
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент провел встречу с педагогами
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики провел встречу с преподавателями и наставниками в Национальном институте педагогического мастерства, поручив ответственным лицам принять меры по реализации их предложений.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с преподавателями и наставниками в Национальном институте педагогического мастерства обозначил семь ключевых направлений повышения качества образования. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Первое направление
Институт имени Абдуллы Авлони будет отвечать за повышение профессионального мастерства педагогов. На модернизацию и оснащение 12 региональных центров института в ближайшие три года из бюджета ежегодно будут выделять 50 миллиардов сумов. Внедрят вертикальную систему повышения квалификации, которая объединит профильное министерство, центр повышения квалификации, школу и детский сад.
"Кроме того, будут отобраны 1 300 опорных школ и 200 детских садов. Для молодых педагогов будут организованы "День профессионального развития" и "Час профессионального развития". Ведущим учителям, участвующим в этих программах, будет выплачиваться надбавка в размере 20 процентов к их заработной плате", — говорится в сообщении.
Второе направление
Поддержку учителей и стимулирование их профессиональной деятельности продолжат. Со следующего учебного года внедрят выдачу квалификационного сертификата на основе международных стандартов. Педагоги, набравшие на экзаменах 86 и более баллов, получат дополнительную надбавку в размере 70%.
"Глава государства также объявил о проведении конкурса "Учитель года", победителям которого будет предоставлено жилье. Ежегодное количество учителей, направляемых в санатории и зоны отдыха, будет увеличено в два раза", — говорится в сообщении.
Год назад ввели систему обучения директоров школ. На сегодняшний день 1 206 директоров прошли курсы и получили сертификат менеджера. Сейчас им выплачивают надбавку в размере 3 млн сумов. С 1 сентября 2025 года эту практику распространят и на заведующих детскими садами, которым будут выплачивать ежемесячную надбавку в размере до 30%.
"Было подчеркнуто, что грамотные и самоотверженные учителя — это уникальное богатство народа. В связи с этим была указана необходимость создания книг и фильмов о них под названием "Почтение учителю", — говорится в сообщении.
Третье направление
В связи с ростом населения в школах ежегодно возникает потребность в 120 тыс. дополнительных мест, а в детских садах — в 30 тыс. В следующем году за счет выделяемых из бюджета 3 трлн 200 млрд сумов реконструируют и построят 375 школ и 97 детских садов.
Кроме того, в ближайшие четыре года в рамках средств Исламского банка развития и Фонда ОПЕК в размере $50 млн построят 200 частных детских садов, что создаст 30 тыс. новых мест.
"Для увеличения количества ученических мест в частном секторе с нового года предпринимателям, желающим открыть школу, будут предоставлены кредиты в размере до 20 миллиардов сумов. Часть процентной ставки по кредитам, превышающая базовую ставку в 1,5 раза, будет покрываться из бюджета. Также 50 процентов коммунальных расходов на строительство новых зданий частных школ будет компенсироваться из бюджета на срок до пяти лет", — говорится в сообщении.
Если предприниматели построят школу за свой счет, расходы на ее строительство будут вычитать из налога на прибыль равными долями в течение двух лет.
Четвертое направление
Для обеспечения качества и конкуренции в образовании повысят уровень цифровизации. За последние пять лет более 13,5 тыс. компьютерных классов оснастили 200 тыс. современных компьютеров. В следующем году обновят еще 2 тыс. компьютерных классов, на что из бюджета выделят 400 млрд сумов.
"Эти компьютеры будут оснащены электронными образовательными материалами, что увеличит возможности для самостоятельного обучения учащихся. Для облегчения усвоения сложных концепций будут созданы виртуальные лаборатории по точным и естественным наукам. С нового учебного года такие лаборатории будут установлены в 10 школах каждой области", — говорится в сообщении.
Также создадут единую онлайн-платформу, где учителя смогут публиковать свои достижения, возможности и новые разработки.
Шестнадцать экспертов из Сингапура повысят профессиональное мастерство учителей математики и естественных наук. Педагоги будут регулярно проверять свои знания на образовательной платформе, основанной на искусственном интеллекте.
Как и в частных детских садах, в 6 800 государственных детских садах будут полностью цифровизированы процессы посещаемости, оплаты и формирования расходов на питание. Для этого детские сады оснастят планшетами.
Пятое направление
Опыт президентских и специализированных школ распространят. Систему оценки, применяемую в Президентских школах, внедрят еще в 1 тыс. общеобразовательных учреждений. Глава республики дал указания хокимиятам по ремонту и оснащению этих школ на должном уровне.
"Для создания единой образовательной цепочки, охватывающей дошкольное, общее среднее, среднее специальное, высшее образование и повышение квалификации, будут созданы кластеры педагогического образования. В качестве эксперимента такие кластеры будут организованы в городах Андижане и Бухаре", — говорится в сообщении.
Шестое направление
Система отбора талантливой молодежи выйдет на новый уровень. Для этого создадут центр подготовки к международным предметным олимпиадам.
Количество поддерживаемых международных предметных олимпиад увеличат с 18 до 22. Учащимся, завоевавшим золотую медаль на престижной международной олимпиаде, будут выплачивать 170 млн сумов, за серебряную медаль — 102 млн сумов, за бронзовую — 68 млн сумов.
Учителям, подготовившим этих учеников, также будут выплачивать премии в размере от 50 до 150 млн сумов, а также предоставлять возможность получать 100% надбавку в течение года. Руководителей команд, чьи ученики впервые стали победителями международных олимпиад, также будут поощрять.
"Президент выступил с инициативой об учреждении стипендии имени Абдуллы Авлони для одаренных студентов, обучающихся по направлению педагогики", — говорится в сообщении.
Седьмое направление
Вопросы воспитания и нравственности являются неотъемлемой частью образования. С этой целью создан Национальный институт педагогики воспитания имени Кары Ниязи.
Президент подчеркнул важность формирования у молодежи идейного иммунитета, создания цифрового контента по воспитанию для родителей, учителей и учащихся.
"Также были определены задачи по использованию театрального и киноискусства, поддержке творчества молодежи, популяризации физической культуры и спорта, дальнейшему расширению читательской аудитории", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент провел встречу с педагогами
Президент провел встречу с педагогами
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент провел встречу с педагогами
Президент провел встречу с педагогами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Встреча завершилась открытым диалогом президента с преподавателями и наставниками. Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам принять меры по реализации высказанных предложений.