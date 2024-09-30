https://uz.sputniknews.ru/20240930/mirziyoev-sem-klyuchevyx-napravleniy-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-45918652.html

Мирзиёев обозначил семь ключевых направлений повышения качества образования

Мирзиёев обозначил семь ключевых направлений повышения качества образования

Sputnik Узбекистан

Глава республики провел встречу с преподавателями и наставниками в Национальном институте педагогического мастерства, поручив ответственным лицам принять меры по реализации их предложений

2024-09-30T18:40+0500

2024-09-30T18:40+0500

2024-09-30T18:40+0500

общество

узбекистан

образование

шавкат мирзиёев

встреча

преподаватель

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с преподавателями и наставниками в Национальном институте педагогического мастерства обозначил семь ключевых направлений повышения качества образования. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Первое направлениеИнститут имени Абдуллы Авлони будет отвечать за повышение профессионального мастерства педагогов. На модернизацию и оснащение 12 региональных центров института в ближайшие три года из бюджета ежегодно будут выделять 50 миллиардов сумов. Внедрят вертикальную систему повышения квалификации, которая объединит профильное министерство, центр повышения квалификации, школу и детский сад. Второе направлениеПоддержку учителей и стимулирование их профессиональной деятельности продолжат. Со следующего учебного года внедрят выдачу квалификационного сертификата на основе международных стандартов. Педагоги, набравшие на экзаменах 86 и более баллов, получат дополнительную надбавку в размере 70%.Год назад ввели систему обучения директоров школ. На сегодняшний день 1 206 директоров прошли курсы и получили сертификат менеджера. Сейчас им выплачивают надбавку в размере 3 млн сумов. С 1 сентября 2025 года эту практику распространят и на заведующих детскими садами, которым будут выплачивать ежемесячную надбавку в размере до 30%.Третье направлениеВ связи с ростом населения в школах ежегодно возникает потребность в 120 тыс. дополнительных мест, а в детских садах — в 30 тыс. В следующем году за счет выделяемых из бюджета 3 трлн 200 млрд сумов реконструируют и построят 375 школ и 97 детских садов.Кроме того, в ближайшие четыре года в рамках средств Исламского банка развития и Фонда ОПЕК в размере $50 млн построят 200 частных детских садов, что создаст 30 тыс. новых мест.Если предприниматели построят школу за свой счет, расходы на ее строительство будут вычитать из налога на прибыль равными долями в течение двух лет.Четвертое направлениеДля обеспечения качества и конкуренции в образовании повысят уровень цифровизации. За последние пять лет более 13,5 тыс. компьютерных классов оснастили 200 тыс. современных компьютеров. В следующем году обновят еще 2 тыс. компьютерных классов, на что из бюджета выделят 400 млрд сумов.Также создадут единую онлайн-платформу, где учителя смогут публиковать свои достижения, возможности и новые разработки.Шестнадцать экспертов из Сингапура повысят профессиональное мастерство учителей математики и естественных наук. Педагоги будут регулярно проверять свои знания на образовательной платформе, основанной на искусственном интеллекте.Как и в частных детских садах, в 6 800 государственных детских садах будут полностью цифровизированы процессы посещаемости, оплаты и формирования расходов на питание. Для этого детские сады оснастят планшетами.Пятое направлениеОпыт президентских и специализированных школ распространят. Систему оценки, применяемую в Президентских школах, внедрят еще в 1 тыс. общеобразовательных учреждений. Глава республики дал указания хокимиятам по ремонту и оснащению этих школ на должном уровне.Шестое направлениеСистема отбора талантливой молодежи выйдет на новый уровень. Для этого создадут центр подготовки к международным предметным олимпиадам.Количество поддерживаемых международных предметных олимпиад увеличат с 18 до 22. Учащимся, завоевавшим золотую медаль на престижной международной олимпиаде, будут выплачивать 170 млн сумов, за серебряную медаль — 102 млн сумов, за бронзовую — 68 млн сумов.Учителям, подготовившим этих учеников, также будут выплачивать премии в размере от 50 до 150 млн сумов, а также предоставлять возможность получать 100% надбавку в течение года. Руководителей команд, чьи ученики впервые стали победителями международных олимпиад, также будут поощрять.Седьмое направлениеВопросы воспитания и нравственности являются неотъемлемой частью образования. С этой целью создан Национальный институт педагогики воспитания имени Кары Ниязи.Президент подчеркнул важность формирования у молодежи идейного иммунитета, создания цифрового контента по воспитанию для родителей, учителей и учащихся.Встреча завершилась открытым диалогом президента с преподавателями и наставниками. Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам принять меры по реализации высказанных предложений.

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мирзиёев качество образование