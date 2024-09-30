Путин: Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты
13:04 30.09.2024 (обновлено: 14:14 30.09.2024)
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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Глава РФ поздравил россиян с Днем воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. Видеобращение главы РФ опубликовано на сайте Кремля.
"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", — сказал Путин.
Поздравляя всех россиян с этим поистине судьбоносным событием, лидер страны напомнил, как они шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии.
"Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", — подчеркнул Путин.
Он также указал, что Москва пыталась достичь мирного урегулирования украинского кризиса.
"Мы пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", — сказал Путин.
Он сообщил, что Запад готовил украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как в 2014 году, устроить карательную акцию на юго-востоке, в качестве целей был и Крым.
"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке", — сказал российский лидер.
По словам Путина, в качестве целей были выбраны не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы.
"Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер", — подчеркнул президент РФ.
Он поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость, за то, что они передают из поколения в поколение духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и прежде всего великую любовь к Отечеству, которая является для россиян главной опорой в жизни.
"Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", — сказал Владимир Путин.
По его словам, эти чувства дают силы участникам СВО, которые, сражаясь в Донбассе и Новороссии, на курских, белгородских и брянских рубежах, защищают всю Россию.
Президент РФ отметил, что в настоящее время освобожденные территории активно восстанавливают: строят жилые дома, больницы, школы, детские сады. В этой работе участвуют все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса, огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии.
"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", — заключил Путин.
Напомним, что в конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.
Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.