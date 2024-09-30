https://uz.sputniknews.ru/20240930/putin-videoobrascheniye-vossoyedineniye-dnr-lnr-rossiya-45903907.html

Путин: Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты

Путин: Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты

Sputnik Узбекистан

Глава РФ поздравил россиян с Днем воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

2024-09-30T13:04+0500

2024-09-30T13:04+0500

2024-09-30T14:14+0500

днр

лнр

запорожская область

президент рф

владимир путин

видеообращение

общество

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. Видеобращение главы РФ опубликовано на сайте Кремля.Поздравляя всех россиян с этим поистине судьбоносным событием, лидер страны напомнил, как они шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии.Он также указал, что Москва пыталась достичь мирного урегулирования украинского кризиса.Он сообщил, что Запад готовил украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как в 2014 году, устроить карательную акцию на юго-востоке, в качестве целей был и Крым.По словам Путина, в качестве целей были выбраны не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы.Он поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость, за то, что они передают из поколения в поколение духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и прежде всего великую любовь к Отечеству, которая является для россиян главной опорой в жизни.По его словам, эти чувства дают силы участникам СВО, которые, сражаясь в Донбассе и Новороссии, на курских, белгородских и брянских рубежах, защищают всю Россию.Президент РФ отметил, что в настоящее время освобожденные территории активно восстанавливают: строят жилые дома, больницы, школы, детские сады. В этой работе участвуют все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса, огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии.Напомним, что в конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.

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