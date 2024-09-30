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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240930/putin-videoobrascheniye-vossoyedineniye-dnr-lnr-rossiya-45903907.html
Путин: Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты
Путин: Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты
Sputnik Узбекистан
Глава РФ поздравил россиян с Днем воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями
2024-09-30T13:04+0500
2024-09-30T14:14+0500
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запорожская область
президент рф
владимир путин
видеообращение
общество
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. Видеобращение главы РФ опубликовано на сайте Кремля.Поздравляя всех россиян с этим поистине судьбоносным событием, лидер страны напомнил, как они шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии.Он также указал, что Москва пыталась достичь мирного урегулирования украинского кризиса.Он сообщил, что Запад готовил украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как в 2014 году, устроить карательную акцию на юго-востоке, в качестве целей был и Крым.По словам Путина, в качестве целей были выбраны не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы.Он поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость, за то, что они передают из поколения в поколение духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и прежде всего великую любовь к Отечеству, которая является для россиян главной опорой в жизни.По его словам, эти чувства дают силы участникам СВО, которые, сражаясь в Донбассе и Новороссии, на курских, белгородских и брянских рубежах, защищают всю Россию.Президент РФ отметил, что в настоящее время освобожденные территории активно восстанавливают: строят жилые дома, больницы, школы, детские сады. В этой работе участвуют все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса, огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии.Напомним, что в конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
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Путин: Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты

13:04 30.09.2024 (обновлено: 14:14 30.09.2024)
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© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Глава РФ поздравил россиян с Днем воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. Видеобращение главы РФ опубликовано на сайте Кремля.

"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", — сказал Путин.

Поздравляя всех россиян с этим поистине судьбоносным событием, лидер страны напомнил, как они шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии.
"Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", — подчеркнул Путин.
Он также указал, что Москва пыталась достичь мирного урегулирования украинского кризиса.
"Мы пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", — сказал Путин.
Он сообщил, что Запад готовил украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как в 2014 году, устроить карательную акцию на юго-востоке, в качестве целей был и Крым.

"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке", — сказал российский лидер.

По словам Путина, в качестве целей были выбраны не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы.
"Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер", — подчеркнул президент РФ.
Он поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость, за то, что они передают из поколения в поколение духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и прежде всего великую любовь к Отечеству, которая является для россиян главной опорой в жизни.
"Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", — сказал Владимир Путин.
По его словам, эти чувства дают силы участникам СВО, которые, сражаясь в Донбассе и Новороссии, на курских, белгородских и брянских рубежах, защищают всю Россию.
Президент РФ отметил, что в настоящее время освобожденные территории активно восстанавливают: строят жилые дома, больницы, школы, детские сады. В этой работе участвуют все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса, огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии.
"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", — заключил Путин.
Напомним, что в конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.
Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
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