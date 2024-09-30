https://uz.sputniknews.ru/20240930/uzbekistan-azerbaydjan-sovmestnye-ucheniya-masterstvo-2024-45903264.html

Узбекистан и Азербайджан начинают совместные учения "Мастерство-2024"

Узбекистан и Азербайджан начинают совместные учения "Мастерство-2024"

Sputnik Узбекистан

В них участвуют более 100 военнослужащих. Цель — совершенствование взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений армий двух стран

2024-09-30T14:10+0500

2024-09-30T14:10+0500

2024-09-30T15:09+0500

общество

узбекистан

азербайджан

военные учения

информационные технологии

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в Азербайджане начинаются учения "Мастерство-2024" с участием узбекских военных, сообщает Минобороны АР. В учениях, которые стартуют в Центре военных игр Института военного управления, задействуют более 100 военнослужащих из обеих стран. Основные цели проведения учений:Учения продлятся до 6 октября.

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