Узбекистан и Азербайджан начинают совместные учения "Мастерство-2024"
14:10 30.09.2024 (обновлено: 15:09 30.09.2024)
© пресс-служба Министерства обороны АзербайджанаУзбекистан и Азербайджан начинают совместные учения "Мастерство-2024"
© пресс-служба Министерства обороны Азербайджана
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В них участвуют более 100 военнослужащих. Цель — совершенствование взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений армий двух стран.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в Азербайджане начинаются учения "Мастерство-2024" с участием узбекских военных, сообщает Минобороны АР.
"В соответствии с Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, заключенным между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан, с участием военнослужащих двух стран будут проведены совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024", — говорится в сообщении.
В учениях, которые стартуют в Центре военных игр Института военного управления, задействуют более 100 военнослужащих из обеих стран.
Основные цели проведения учений:
совершенствование взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений армий Узбекистана и Азербайджана;
развитие навыков принятия командирами оперативных подразделений военных решений, их инициативности и управленческих компетенций.
Учения продлятся до 6 октября.