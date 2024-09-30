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https://uz.sputniknews.ru/20240930/uzbekistan-azerbaydjan-sovmestnye-ucheniya-masterstvo-2024-45903264.html
Узбекистан и Азербайджан начинают совместные учения "Мастерство-2024"
Узбекистан и Азербайджан начинают совместные учения "Мастерство-2024"
Sputnik Узбекистан
В них участвуют более 100 военнослужащих. Цель — совершенствование взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений армий двух стран
2024-09-30T14:10+0500
2024-09-30T15:09+0500
общество
узбекистан
азербайджан
военные учения
информационные технологии
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в Азербайджане начинаются учения "Мастерство-2024" с участием узбекских военных, сообщает Минобороны АР. В учениях, которые стартуют в Центре военных игр Института военного управления, задействуют более 100 военнослужащих из обеих стран. Основные цели проведения учений:Учения продлятся до 6 октября.
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узбекистан азербайджан учения военнослужащие
узбекистан азербайджан учения военнослужащие

Узбекистан и Азербайджан начинают совместные учения "Мастерство-2024"

14:10 30.09.2024 (обновлено: 15:09 30.09.2024)
© пресс-служба Министерства обороны АзербайджанаУзбекистан и Азербайджан начинают совместные учения "Мастерство-2024"
Узбекистан и Азербайджан начинают совместные учения Мастерство-2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2024
© пресс-служба Министерства обороны Азербайджана
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В них участвуют более 100 военнослужащих. Цель — совершенствование взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений армий двух стран.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в Азербайджане начинаются учения "Мастерство-2024" с участием узбекских военных, сообщает Минобороны АР.
"В соответствии с Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, заключенным между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан, с участием военнослужащих двух стран будут проведены совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024", — говорится в сообщении.
В учениях, которые стартуют в Центре военных игр Института военного управления, задействуют более 100 военнослужащих из обеих стран.
Основные цели проведения учений:
совершенствование взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений армий Узбекистана и Азербайджана;
развитие навыков принятия командирами оперативных подразделений военных решений, их инициативности и управленческих компетенций.
Учения продлятся до 6 октября.
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