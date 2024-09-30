https://uz.sputniknews.ru/20240930/vsemirnaya-nedelya-kosmosa-uzbekistan-meropriyatiya-45905711.html
Всемирная неделя космоса: какие мероприятия пройдут в Узбекистане
Всемирная неделя космоса: какие мероприятия пройдут в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Согласно резолюции Геннасамблеи ООН, ежегодно эту дату широко отмечают около 100 стран
2024-09-30T15:15+0500
2024-09-30T15:15+0500
2024-09-30T15:15+0500
узбекистан
космос
генеральная ассамблея оон
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. С четвертого по десятое октября этого года в Узбекистане пройдут мероприятия, посвященные Всемирной неделе космоса, сообщает пресс-служба Агентства космических исследований и технологий при Минцифры РУз. Кроме того, 5-6 октября в Туринском политехническом университете в Ташкенте пройдет хакатон "NASA Space Apps Challenge 2024", организованный Агентством "Узбеккосмос" и "NASA". Свои проекты будут разрабатывать более 200 молодых людей, разделенных на 40 команд. Также в ходе Всемирной недели космоса планируется проведение открытых занятий, дискуссий, презентаций и других проектов в общеобразовательных школах, академических лицеях и вузах республики. Напомним, что согласно резолюции, подписанной Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году, ежегодно в первую декаду октября около 100 стран широко отмечают эту дату, подчеркивая вклад, который вносят космические наука и техника в улучшение благосостояния человека.
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всемирная неделя космоса узбекистан мероприятия резолюция генеральная ассамблея оон
всемирная неделя космоса узбекистан мероприятия резолюция генеральная ассамблея оон
Всемирная неделя космоса: какие мероприятия пройдут в Узбекистане
В соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, ежегодно эту дату широко отмечают около 100 стран.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
С четвертого по десятое октября этого года в Узбекистане пройдут мероприятия, посвященные Всемирной неделе космоса, сообщает
пресс-служба Агентства космических исследований и технологий при Минцифры РУз.
"В частности, с 4 по 10 октября в ТРЦ "Tashkent City Mall" откроется специальная выставка, посвященная истории космоса. Кроме того, для детей в "Sky Park", расположенного на территории комплекса, пройдут различные интерактивные шоу, игры, конкурсы и викторины", — говорится в сообщении.
Кроме того, 5-6 октября в Туринском политехническом университете в Ташкенте пройдет хакатон "NASA Space Apps Challenge 2024", организованный Агентством "Узбеккосмос" и "NASA". Свои проекты будут разрабатывать более 200 молодых людей, разделенных на 40 команд.
Также в ходе Всемирной недели космоса планируется проведение открытых занятий, дискуссий, презентаций и других проектов в общеобразовательных школах, академических лицеях и вузах республики.
Напомним, что согласно резолюции, подписанной Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году, ежегодно в первую декаду октября около 100 стран широко отмечают эту дату, подчеркивая вклад, который вносят космические наука и техника в улучшение благосостояния человека.