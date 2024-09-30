https://uz.sputniknews.ru/20240930/yevraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-sessii-45909378.html
В Ереване проходит III Евразийский экономический форум — что обсуждают
В Ереване проходит III Евразийский экономический форум — что обсуждают
Sputnik Узбекистан
Главная тема форума в этом году – "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты"
2024-09-30T17:10+0500
2024-09-30T17:10+0500
2024-09-30T17:10+0500
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евразия
форум
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Ереване проходит III Евразийский экономический форум, сообщается на сайте мероприятия.Участники ЕЭФ-2024 обсуждают актуальные направления экономического сотрудничества государств-членов Союза:Одна из тематических сессий форума — "Туризм в ЕАЭС: новые горизонты".К диалогу по ключевым вопросам развития туризма пригласили сотрудников госорганов, туристических организаций, компаний и операторов стран Евразийского экономического союза, а также представителей Узбекистана, Кубы и Ирана.Участники сессии отметили важность реализации потенциала Союза для развития туризма в странах ЕАЭС.В ходе сессии рассмотрели ряд актуальных для туристической отрасли аспектов — формирование евразийских туристических маршрутов, повышение качества оказания туристических услуг, разработка концепции развития туризма и другие вопросы, включенные в Стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.Еще одну сессию ЕЭФ-2024 посвятили вопросам справедливого учета интересов всех участников электронной торговли.Речь шла о рисках и преимуществах специального регулирования маркетплейсов, обеспечении легальности оборота товаров, преимуществах и рисках саморегулирования электронной торговли, препятствиях для развития e-commerce в ЕАЭС и странах-партнерах, а также условиях деятельности иностранных электронных торговых площадок на рынке Союза.Форум, приуроченный к заседанию Евразийского межправсовета, собрал глав правительств и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, членов правительств третьих стран, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.Мероприятие проходит в рамках председательства Армении в органах Евразийского экономического союза в 2024 году.
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ереван евразийский экономический форум еаэс
ереван евразийский экономический форум еаэс
В Ереване проходит III Евразийский экономический форум — что обсуждают
Главная тема форума в этом году – "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты".
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
В Ереване проходит III Евразийский экономический форум, сообщается
на сайте мероприятия.
Участники ЕЭФ-2024 обсуждают актуальные направления экономического сотрудничества государств-членов Союза:
стратегическое развитие ЕАЭС;
всестороннюю кооперацию и технологическое сотрудничество;
развитие транспортной инфраструктуры и логистики;
качество внутреннего рынка и поддержку предпринимательства;
международное сотрудничество.
Одна из тематических сессий форума — "Туризм в ЕАЭС: новые горизонты".
К диалогу по ключевым вопросам развития туризма пригласили сотрудников госорганов, туристических организаций, компаний и операторов стран Евразийского экономического союза, а также представителей Узбекистана, Кубы и Ирана.
Участники сессии отметили важность реализации потенциала Союза для развития туризма в странах ЕАЭС.
"Туризм — одна из наиболее высокодоходных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. На его долю приходится около 10% мирового валового национального продукта, более 7% мировых инвестиций, каждое десятое рабочее место. Учитывая географическую близость стран ЕАЭС, сотрудничество в этой отрасли может стать катализатором экономического роста, важным фактором создания рабочих мест и развития предпринимательства", — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
В ходе сессии рассмотрели ряд актуальных для туристической отрасли аспектов — формирование евразийских туристических маршрутов, повышение качества оказания туристических услуг, разработка концепции развития туризма и другие вопросы, включенные в Стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Еще одну сессию ЕЭФ-2024 посвятили вопросам справедливого учета интересов всех участников электронной торговли.
"На сегодняшний день объем рынка электронной торговли в ЕАЭС превысил 80 млрд долл. с темпами роста в 20%. С точки зрения регулирования сейчас главное — не испортить то, что происходит, не остановить то развитие, которое идет последние несколько лет", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Речь шла о рисках и преимуществах специального регулирования маркетплейсов, обеспечении легальности оборота товаров, преимуществах и рисках саморегулирования электронной торговли, препятствиях для развития e-commerce в ЕАЭС и странах-партнерах, а также условиях деятельности иностранных электронных торговых площадок на рынке Союза.
Форум, приуроченный к заседанию Евразийского межправсовета, собрал глав правительств и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, членов правительств третьих стран, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.
Мероприятие проходит в рамках председательства Армении в органах Евразийского экономического союза в 2024 году.