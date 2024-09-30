https://uz.sputniknews.ru/20240930/yevraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-sessii-45909378.html

В Ереване проходит III Евразийский экономический форум — что обсуждают

В Ереване проходит III Евразийский экономический форум — что обсуждают

Sputnik Узбекистан

Главная тема форума в этом году – "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты"

2024-09-30T17:10+0500

2024-09-30T17:10+0500

2024-09-30T17:10+0500

еаэс

евразия

форум

экономика

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Ереване проходит III Евразийский экономический форум, сообщается на сайте мероприятия.Участники ЕЭФ-2024 обсуждают актуальные направления экономического сотрудничества государств-членов Союза:Одна из тематических сессий форума — "Туризм в ЕАЭС: новые горизонты".К диалогу по ключевым вопросам развития туризма пригласили сотрудников госорганов, туристических организаций, компаний и операторов стран Евразийского экономического союза, а также представителей Узбекистана, Кубы и Ирана.Участники сессии отметили важность реализации потенциала Союза для развития туризма в странах ЕАЭС.В ходе сессии рассмотрели ряд актуальных для туристической отрасли аспектов — формирование евразийских туристических маршрутов, повышение качества оказания туристических услуг, разработка концепции развития туризма и другие вопросы, включенные в Стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.Еще одну сессию ЕЭФ-2024 посвятили вопросам справедливого учета интересов всех участников электронной торговли.Речь шла о рисках и преимуществах специального регулирования маркетплейсов, обеспечении легальности оборота товаров, преимуществах и рисках саморегулирования электронной торговли, препятствиях для развития e-commerce в ЕАЭС и странах-партнерах, а также условиях деятельности иностранных электронных торговых площадок на рынке Союза.Форум, приуроченный к заседанию Евразийского межправсовета, собрал глав правительств и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, членов правительств третьих стран, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.Мероприятие проходит в рамках председательства Армении в органах Евразийского экономического союза в 2024 году.

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