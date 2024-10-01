Узбекистанка Дилфуза Аллаярова — любимый учитель и чемпионка мира по марафону
© Sputnik/Анна Желиховская
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Учителя русского и узбекского языков Дилфузу Аллаярову в городском поселке "Янгибазар", расположенном в Ташобласти, знают практически все. На протяжении всей своей жизни она несет любовь к знаниям и спорту, прививая ее своим ученикам.
Дилфуза Аллаярова признается, что не только знает в лицо каждого своего ученика, но и помнит по именам всех, кого учит и учила. А таких у нее сотни. Ведь в родной общеобразовательной школе № 7 Юкоричирчикского района Ташобласти, которую сама же окончила, она работает уже 33 года.
© Sputnik / Авенир ДебердеевУзбекистанка Дилфуза Аллаярова — любимый учитель и чемпион мира по марафону
Узбекистанка Дилфуза Аллаярова — любимый учитель и чемпион мира по марафону
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В школе Дилфуза училась на отлично, занималась баскетболом и в составе сборной участвовала в соревнованиях районного и областного уровней. Поэтому, когда пришло время выбирать вуз, девушка пожелала, чтобы это был "физкультурный". Но мама посоветовала другое направление и тем самым помогла дочери найти свое призвание.
"Я прислушалась к мнению мамы, которая сказала: "Нужно обязательно — в пединститут и там занимайся если хочешь дальше своим спортом", — вспоминает педагог. — В те годы набирали нацгруппы в российские вузы. И мне посчастливилось попасть в Нижегородский государственный педагогический институт".
Дилфуза поступила легко, поскольку очень любила русский язык, и до сих пор с теплотой вспоминает свою первую учительницу – Марию Михайловну Зимовину.
"Любовь к этому предмету привила мне она. В то время не было гаджетов и интерактивных досок, но она так живо рассказывала нам о каком-то произведении, что мы словно смотрели кино", — говорит Дилфуза Аллаярова.
Она уверена, что учитель — это действительно призвание, потому что случайным людям в этой профессии места нет. Чтобы работать с детьми, их нужно любить, понимать, быть им другом и, если потребуется, психологом.
После окончания учебы в России, Дилфуза не задумываясь вернулась на родину и устроилась в родную школу, где работает до сих пор: преподает русский язык в национальных классах, а также узбекский — в классах с русским языком обучения.
Педагог уверена, что в каждом ребенке есть талант.
"Каждый ребенок сам по себе уникальный. И в каждом из них есть какие-то способности и таланты, которые мы должны у них выявить. В каждом из них мы должны видеть в первую очередь личность", — говорит учитель.
Дилфуза Аллаярова умеет найти общий язык с каждым ребенком. Объясняет это просто: "Я знаю их интересы, что им нравится. Надо с ними считаться". На уроках часто приводит примеры из жизни, потому что каждому из своих учеников желает найти свое предназначение.
Себя же Дилфуза Аллаярова нашла не только в педагогике, но и в спорте. Во время пандемии коронавируса она пробежала расстояние от своего поселка до Ташкента и столько же обратно. Вышло около 40 километров. Чуть больше преодолевают профессиональные атлеты в забеге на дистанцию, которая составляет 42 км 195 м.
© Sputnik / Авенир ДебердеевУзбекистанка Дилфуза Аллаярова — любимый учитель и чемпион мира по марафону
Узбекистанка Дилфуза Аллаярова — любимый учитель и чемпион мира по марафону
© Sputnik / Авенир Дебердеев
"Я участвовала во всех марафонах, которые у нас проводились — делала по 5-6 забегов в год. Но на результаты я не обращала внимания", — рассказывает Дилфуза Аллаярова.
На талант Дилфузы и ее данные, в частности выносливость обратила внимание основатель бегового клуба "Runteam", рекордсменка Узбекистана по марафону Марина Хмелевская, которая сегодня тренирует и готовит атлетку к международным соревнованиям.
"У нас состоялся серьезный разговор, я объяснила, что Дилфуза должна бегать не просто за участие и медали, а что она может выигрывать и зарабатывать, так как международные марафоны чаще всего коммерческие", — рассказала Марина Хмелевская.
Таким образом Дилфуза Аллаярова начала участвовать в марафонах также за пределами Узбекистана и занимать не только первые места в своей возрастной категории, но и среди профессиональных атлетов, уверенно входя в топ участников.
Сегодня на счету у спортсменки более 15 серьезных забегов, включая два чемпионата мира по марафону среди возрастных групп — в Чикаго (2023) и Сиднее (2024).
© Sputnik / Авенир ДебердеевУзбекистанка Дилфуза Аллаярова — любимый учитель и чемпион мира по марафону
Узбекистанка Дилфуза Аллаярова — любимый учитель и чемпион мира по марафону
© Sputnik / Авенир Дебердеев
"Перед тем как начать подготовку к Сиднею, мы хорошо изучили трассу этого марафона. Она отличалась от Чикаго холмистым маршрутом. И поэтому мы готовились в горах Дукента, на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Во время тренировок было тяжело, не хватало кислорода. Но именно это и помогло преодолеть дистанцию", — вспоминает Дилфуза Аллаярова.
По словам тренера Марины Хмелевской, в Узбекистане не так много людей, которые занимаясь бегом любительски, могут "добежать" до чемпионата мира. Поэтому таким спортсменам необходима поддержка, в том числе финансовая.
"Нас поддержала российская компания "Сибирское здоровье". На сегодняшний день Дилфуза, конечно же, получила приглашение на следующий чемпионат мира, который в 2025 году пройдет в Нью-Йорке, а ближайшая наша цель — забег в Самарканде в ноябре", — рассказала тренер.
Полное интервью с Дилфузой Аллаяровой — в видео Sputnik Узбекистан.