https://uz.sputniknews.ru/20241001/dilfuza-allayarova--lyubimyy-uchitel-i-chempionka-mira-po-marafonu-45924032.html

Узбекистанка Дилфуза Аллаярова — любимый учитель и чемпионка мира по марафону

Узбекистанка Дилфуза Аллаярова — любимый учитель и чемпионка мира по марафону

Sputnik Узбекистан

Учителя русского и узбекского языков Дилфузу Аллаярову в городском поселке "Янгибазар", расположенном в Ташобласти, знают практически все. На протяжении всей своей жизни она несет любовь к знаниям и спорту и прививает ее своим ученикам

2024-10-01T18:15+0500

2024-10-01T18:15+0500

2024-10-01T18:15+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

учительница

юкоричирчикский район

ташкентская область

спорт

марафон

фото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/01/45924581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e604e94e9190c97a4f810a722c8bdbc2.jpg

Дилфуза Аллаярова признается, что не только знает в лицо каждого своего ученика, но и помнит по именам всех, кого учит и учила. А таких у нее сотни. Ведь в родной общеобразовательной школе № 7 Юкоричирчикского района Ташобласти, которую сама же окончила, она работает уже 33 года.В школе Дилфуза училась на отлично, занималась баскетболом и в составе сборной участвовала в соревнованиях районного и областного уровней. Поэтому, когда пришло время выбирать вуз, девушка пожелала, чтобы это был "физкультурный". Но мама посоветовала другое направление и тем самым помогла дочери найти свое призвание.Дилфуза поступила легко, поскольку очень любила русский язык, и до сих пор с теплотой вспоминает свою первую учительницу – Марию Михайловну Зимовину.Она уверена, что учитель — это действительно призвание, потому что случайным людям в этой профессии места нет. Чтобы работать с детьми, их нужно любить, понимать, быть им другом и, если потребуется, психологом.После окончания учебы в России, Дилфуза не задумываясь вернулась на родину и устроилась в родную школу, где работает до сих пор: преподает русский язык в национальных классах, а также узбекский — в классах с русским языком обучения.Педагог уверена, что в каждом ребенке есть талант.Дилфуза Аллаярова умеет найти общий язык с каждым ребенком. Объясняет это просто: "Я знаю их интересы, что им нравится. Надо с ними считаться". На уроках часто приводит примеры из жизни, потому что каждому из своих учеников желает найти свое предназначение.Себя же Дилфуза Аллаярова нашла не только в педагогике, но и в спорте. Во время пандемии коронавируса она пробежала расстояние от своего поселка до Ташкента и столько же обратно. Вышло около 40 километров. Чуть больше преодолевают профессиональные атлеты в забеге на дистанцию, которая составляет 42 км 195 м.На талант Дилфузы и ее данные, в частности выносливость обратила внимание основатель бегового клуба "Runteam", рекордсменка Узбекистана по марафону Марина Хмелевская, которая сегодня тренирует и готовит атлетку к международным соревнованиям.Таким образом Дилфуза Аллаярова начала участвовать в марафонах также за пределами Узбекистана и занимать не только первые места в своей возрастной категории, но и среди профессиональных атлетов, уверенно входя в топ участников.Сегодня на счету у спортсменки более 15 серьезных забегов, включая два чемпионата мира по марафону среди возрастных групп — в Чикаго (2023) и Сиднее (2024).По словам тренера Марины Хмелевской, в Узбекистане не так много людей, которые занимаясь бегом любительски, могут "добежать" до чемпионата мира. Поэтому таким спортсменам необходима поддержка, в том числе финансовая."Нас поддержала российская компания "Сибирское здоровье". На сегодняшний день Дилфуза, конечно же, получила приглашение на следующий чемпионат мира, который в 2025 году пройдет в Нью-Йорке, а ближайшая наша цель — забег в Самарканде в ноябре", — рассказала тренер.Полное интервью с Дилфузой Аллаяровой — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

юкоричирчикский район

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан день учителей и наставников