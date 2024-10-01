https://uz.sputniknews.ru/20241001/kak-samarkandskiy-pedagog-pomogaet-shkolnikam-dostigat-uspexov-45928182.html

Самаркандский педагог помогает школьникам достигать успехов на олимпиадах и не только

Самаркандский педагог помогает школьникам достигать успехов на олимпиадах и не только

Sputnik Узбекистан

Скоро исполнится 45 лет с тех пор, как Роза Акрамовна Шабатдинова посвятила себя преподаванию, прививая ученикам любовь к русскому языку и литературе

2024-10-01T16:49+0500

2024-10-01T16:49+0500

2024-10-01T16:56+0500

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самарканд

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общество

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Научить говорить иностранца на русском языке могут многие преподаватели, а вот за короткий период сделать из него победителя предметной олимпиады способен далеко не каждый. Учителю русского языка и литературы самаркандской общеобразовательной школы №51 Розе Шабатдиновой это удалось, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Четыре года назад в ее класс пришел новый ученик — Исак Ким, гражданин Республики Корея, который на тот момент не знал русского.Роза Акрамовна приложила немало усилий, чтобы Исак не только освоил азы ее предмета, но и смог заявить о себе на предметной олимпиаде. В минувшем году Исака признали лучшим на уровне города и области по знаниям русского языка и литературы среди учеников 9-х классов. Приятно, что второе место тогда заняла еще одна ученица Розы Шабатдиновой — Дарьяна Даниярова, одноклассница Исака.По словам педагога, большинство ее учеников не посещают репетиторов: им достаточно школьных занятий. Если ученик отстает или хочет узнать больше, Роза Акрамовна всегда откликается, помогает с дополнительными заданиями. Как результат, практически все ее ученики поступают в высшие учебные заведения, не посещая репетиторов, и при этом получают одни из самых высоких баллов.Ученики Розы Акрамовны отмечают, что их учитель строга и требовательна, но при этом, уважительна к каждому.В общеобразовательной школе №51 Роза Шабатдинова с 7 лет, сначала ученица, затем пионервожатая, а позже, после окончания филологического факультета Самаркандского государственного университета, — преподаватель русского языка и литературы. Были годы, когда она работала здесь и в качестве завуча.Через несколько дней, 7 октября, исполнится 45 лет с тех пор, как Роза Акрамовна Шабатдинова посвятила себя преподаванию в этой школе, все эти годы прививая ученикам любовь к русскому языку и литературе.

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