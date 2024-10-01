Самаркандский педагог помогает школьникам достигать успехов на олимпиадах и не только
16:49 01.10.2024 (обновлено: 16:56 01.10.2024)
© корреспондент Sputnik УзбекистанРоза Акрамовна Шабатдинова почти 45 лет преподает русский язык и литературу в школе №51 Самарканда
© корреспондент Sputnik Узбекистан
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Скоро исполнится 45 лет с тех пор, как Роза Акрамовна Шабатдинова посвятила себя преподаванию, прививая ученикам любовь к русскому языку и литературе.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Научить говорить иностранца на русском языке могут многие преподаватели, а вот за короткий период сделать из него победителя предметной олимпиады способен далеко не каждый. Учителю русского языка и литературы самаркандской общеобразовательной школы №51 Розе Шабатдиновой это удалось, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Четыре года назад в ее класс пришел новый ученик — Исак Ким, гражданин Республики Корея, который на тот момент не знал русского.
Роза Акрамовна приложила немало усилий, чтобы Исак не только освоил азы ее предмета, но и смог заявить о себе на предметной олимпиаде. В минувшем году Исака признали лучшим на уровне города и области по знаниям русского языка и литературы среди учеников 9-х классов. Приятно, что второе место тогда заняла еще одна ученица Розы Шабатдиновой — Дарьяна Даниярова, одноклассница Исака.
По словам педагога, большинство ее учеников не посещают репетиторов: им достаточно школьных занятий. Если ученик отстает или хочет узнать больше, Роза Акрамовна всегда откликается, помогает с дополнительными заданиями. Как результат, практически все ее ученики поступают в высшие учебные заведения, не посещая репетиторов, и при этом получают одни из самых высоких баллов.
"Ученики во все времена были разными и дело вовсе не в сегодняшней зависимости от IT. Одни читают взахлеб, а кто-то довольствуется кратким содержанием книги. Однако мне важно, чтобы новый материал поняли все. Поэтому не жалею сил и времени на повторное объяснение пройденного материала и главное, стараюсь работать с каждым учеником индивидуально", — признается педагог.
Ученики Розы Акрамовны отмечают, что их учитель строга и требовательна, но при этом, уважительна к каждому.
В общеобразовательной школе №51 Роза Шабатдинова с 7 лет, сначала ученица, затем пионервожатая, а позже, после окончания филологического факультета Самаркандского государственного университета, — преподаватель русского языка и литературы. Были годы, когда она работала здесь и в качестве завуча.
"Я срослась с этой школой, мне дорог каждый ее уголок. Не представляю свою жизнь без нее. Что касается моего выбора профессии, то я всегда мечтала быть преподавателем русского языка и литературы, во многом благодаря моей школьной учительнице Ольге Николаевне Семовой, которая стала для меня истинным примером. Помню, в выпускном классе она сказала: "Роза, поступай на филфак!" Я послушалась и ни разу не пожалела", — говорит Роза Шабатдинова.
Через несколько дней, 7 октября, исполнится 45 лет с тех пор, как Роза Акрамовна Шабатдинова посвятила себя преподаванию в этой школе, все эти годы прививая ученикам любовь к русскому языку и литературе.