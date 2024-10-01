Легенда школьного образования: как в 78 лет завоевать любовь молодежи — видео
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Неважно, сколько тебе лет и какой накоплен багаж знаний, важно продолжать учиться. Если учитель перестанет работать над собой, он потеряет своих учеников, а значит, и уважение, убеждена педагог из Узбекистана с более чем полувековым стажем.
В одной из районных школ Самаркандской области вот уже 60 лет работает педагог с большой буквы — Людмила Шульга, разменявшая восьмой десяток лет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Пайарыкском районе ее знают и уважают многие, ведь она воспитала и обучила не одну тысячу сограждан. А главное, что Людмила Николаевна продолжает знакомить местных мальчиков и девочек с историей Узбекистана и мира.
Работает она в общеобразовательной школе №6. Она сама — выпускница этого учебного заведения. После окончания школы и годичных курсов Людмила Шульга вернулась сюда уже в качестве учителя начальных классов. А спустя три года, будучи студенткой заочного отделения исторического факультета Самаркандского государственного университета, начала преподавать историю.
Учителем-предметником она была до 1986 года, после ее назначили заведующей учебной частью школы, а спустя три года — директором.
В этой должности Людмила Николаевна проработала 22 года (с 1989 по 2012 годы). Возглавляя учебное заведение в непростое время, она сумела наладить работу в школе и заявить о ней. К примеру, в 2009 году 6-я школа удостоилась первого места на областном этапе конкурса "Лучшая школа года".
За советом к Шульге тогда шли многие. По словам нынешнего директора общеобразовательной школы №6 Зебо Юсуповой, в то время она работала в соседней школе и часто приходила к Людмиле Николаевне, чтобы поучиться.
"Как директор, она была строга, но внимательна к каждому, персонально знала всех учеников — их тогда было свыше двух тысяч. За советом обращаюсь к ней и сегодня", — признается Зебо Абдусаттаровна.
Во многом благодаря Людмиле Шульге, а также нынешнему директору, в 6-й школе сохранился костяк учителей-предметников с многолетним стажем, чем, к примеру, сегодня не могут похвастаться даже именитые городские школы.
К примеру, здесь работает ученица Людмилы Николаевны — 64-летняя Наталья Дунаева, преподающая химию. Педагог признается, что, как и многие в то время могла уехать за рубеж, но решила связать свою жизнь с 6-й школой.
В 2012 году Шульга передала полномочия новому директору и ушла на заслуженный отдых. Однако уже через полмесяца, поняв, что не может без школы, вернулась в качестве преподавателя истории, продолжая работать и по сей день.
Как выяснилось, Людмила Николаевна, как и в былые годы, следует завету Константина Ушинского: "Учитель живет до тех пор, пока учится. Если он перестает учиться — в нем умирает учитель".
"Неважно, сколько тебе лет и какой накоплен багаж знаний, важно продолжать учиться. Если учитель перестанет работать над собой, он потеряет своих учеников, а значит, и уважение. Особенно это касается моего предмета. Сегодня история насыщена как никогда. К примеру, учитель, окончивший вуз 10 лет назад, может оказаться в неловкой ситуации перед учениками, вычитавшими новые сведения в Интернете. Я ориентируюсь не только на учебный материал, но и стараюсь получить дополнительную информацию из архивов, старых учебников, которых у меня немало. Не чужд мне и Интернет: в нем можно найти много полезного", — отмечает преподаватель высшей категории.
Людмила Шульга приводит в пример те факты, которые ранее были неизвестны местным педагогам. К примеру, до недавних пор не было сведений о том, что в войсках Амира Темура были женские отряды, которые сражались не хуже мужчин.
"Меня часто спрашивают, почему, имея достаточно опыта и знаний, провожу много времени в библиотеке. Ответ прост: если любишь свое дело, а я очень люблю историю, жажда знаний будет жить с тобой всегда, вне зависимости от возраста и статуса", — подытожила Людмила Николаевна.
Ее заслуги отмечены орденом "Дустлик" и почетным званием "Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан".
Отрадно, что дело Людмилы Шульги продолжают её сын Олег, преподаватель информатики, и невестка Шохиста, работающая в 6-й школе учителем начальных классов.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.