https://uz.sputniknews.ru/20241001/senat-uzbekistan-odobril-zakon-o-kreativnoy-ekonomike-45926612.html

Сенаторы Узбекистана одобрили закон о креативной экономике — что он предусматривает

Сенаторы Узбекистана одобрили закон о креативной экономике — что он предусматривает

Sputnik Узбекистан

В документе четко указан механизм реализации государственной политики в области креативной экономики, полномочия Кабмина, министерств и ведомств, органов государственной власти на местах в данной сфере.

2024-10-01T13:18+0500

2024-10-01T13:18+0500

2024-10-01T13:18+0500

экономика

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

новый закон

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. На пятьдесят восьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "О креативной экономике", сообщает пресс-служба верхней палаты. Документ предусматривает создание Республиканского совета по развитию креативной экономики, который является консультативным органом, действующим на общественных началах. Закон определяет механизмы создания и поддержки необходимой инфраструктуры для креативной экономики. Она включает: Также определены задачи парка креативных индустрий: В соответствии с законом создадут фонды поддержки креативной экономики для финансирования расходов, связанных с созданием, производством и продвижением проектов в сфере креативной индустрии на внутреннем и внешнем рынках, а также основные направления использования средств этих фондов. Для определения вклада креативных индустрий в экономику республики будут формировать статпоказатели, а в процессе развития креативной экономики учитывать национальные и общечеловеческие ценности, а также охрану культурного наследия. Для справки: креативная экономика (или экономика знаний) — особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.

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