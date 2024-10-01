Сенаторы Узбекистана одобрили закон о креативной экономике — что он предусматривает
© Пресс-служба Сената УзбекистанаСенаторы одобрили внесение изменений и дополнений в закон "О государственной пошлине"
© Пресс-служба Сената Узбекистана
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В документе четко указан механизм реализации государственной политики в области креативной экономики, полномочия Кабмина, министерств и ведомств, органов государственной власти на местах в данной сфере.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. На пятьдесят восьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "О креативной экономике", сообщает пресс-служба верхней палаты.
"Закон предусматривает поддержку, развитие креативной экономики и регулирование отношений в этой сфере, в которой 15 направлений определяются в качестве сфер креативной экономики. В Законе четко указывается механизм реализации государственной политики в области креативной экономики, полномочия Кабинета Министров, министерств и ведомств, органов государственной власти на местах", — говорится в сообщении.
Документ предусматривает создание Республиканского совета по развитию креативной экономики, который является консультативным органом, действующим на общественных началах.
Закон определяет механизмы создания и поддержки необходимой инфраструктуры для креативной экономики.
Она включает:
парки креативных индустрий;
кластеры креативных индустрий;
арт-резиденции;
центры креативной индустрии;
инновационные оборудования и технологии; цифровые программы и платформы.
Также определены задачи парка креативных индустрий:
создание благоприятных условий для развития креативных индустрий;
привлечение инвестиций в креативную экономику;
обеспечение необходимыми ресурсами и инфраструктурой резидентов парков креативных индустрий;
развитие экосистемы для увеличения оборота и экспорта продукции креативных индустрий, включая создание электронных платформ и онлайн-рынков;
создание рабочих мест и подготовка кадров для креативной индустрии, повышение их квалификации;
установление механизмов поощрения инноваций и творчества в креативных секторах.
В соответствии с законом создадут фонды поддержки креативной экономики для финансирования расходов, связанных с созданием, производством и продвижением проектов в сфере креативной индустрии на внутреннем и внешнем рынках, а также основные направления использования средств этих фондов.
Для определения вклада креативных индустрий в экономику республики будут формировать статпоказатели, а в процессе развития креативной экономики учитывать национальные и общечеловеческие ценности, а также охрану культурного наследия.
"По мнению сенаторов, принятие данного Закона служит улучшению позиции Республики Узбекистан в Глобальном индексе инноваций, развитию инновационных идей и проектов в сфере креативной индустрии, созданию условий для реализации креативных продуктов и услуг, направленных на развитие международного и внутреннего туризма путем популяризации культуры и наследия", — говорится в сообщении.
Для справки: креативная экономика (или экономика знаний) — особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности.
Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.