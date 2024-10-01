Электронный обмен данными по трудовой миграции: что еще предложил премьер РУз на ЕЭФ-2024
17:29 01.10.2024 (обновлено: 17:41 01.10.2024)
© Sputnik / Александр Астафьев/
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Участники пленарного заседания Евразийского экономического форума в Ереване обсудили вопросы формирования единого цифрового пространства ЕАЭС и строительства совместного цифрового будущего.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Узбекистан предлагает странам Евразийского экономического союза наладить электронный обмен данными по трудовой миграции, заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Ереване.
"Мы заинтересованы в налаживании сотрудничества по интеграции системы оказания электронных услуг для взаимного признания цифровых документов", — отметил он.
Арипов предложил участникам форума уделить внимание налаживанию электронного обмена сведениями о трудовой миграции, а также о социально уязвимых лицах, находящихся за рубежом.
Следующее предложение касалось расширения сотрудничества в части электронного обмена данными о движении маркированных товаров.
Арипов также рассказал, что в Узбекистане запущена система электронного обмена сведениями о фитосанитарных сертификатах, которая позволяет налаживать обмен сертификатами с более, чем 120 странами.
"В связи с этим Узбекистан готов развивать взаимную интеграцию и электронный обмен фитосанитарными документами с заинтересованными странами", — отметил премьер.
Дополнительно он предложил обратить внимание на развитие сотрудничества в области цифровизации грузовых железнодорожных перевозок и цифрового технического регулирования.
Еще один важный аспект, по словам Арипова — расширение регионального сотрудничества в сфере IT-образования, предусматривающее запуск совместных программ по обмену молодыми специалистами. Это "позволит интегрировать учебные процессы и развивать трансфер знаний и технологий".
Премьер Узбекистана также отметил важность усиления регионального сотрудничества по поддержке инициатив молодежи и ее стартап-проектов через реализацию совместных программ акселерации венчурного инвестирования.
К взаимодействию в подготовке кадров для IT-сектора призвал страны ЕАЭС и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
"Вместе нам нужно сконцентрироваться и на подготовке кадров. Разработчики, инженеры по созданию сложного оборудования и аналитики больших данных востребованы во всех государствах Союза", — сказал он.
По словам Мишустина, в России с 2019 года в 2,5 раза увеличили количество бюджетных мест в вузах на IT-специальности.
"Сейчас привлекаем крупные IT-компании к тому, чтобы они участвовали в создании и реализации программ обучения и стажировок в вузах. И здесь мы всегда открыты к взаимодействию с партнерами по евразийской "пятерке", — заявил он.
Михаил Мишустин также говорил о достижениях России в IT-сфере: развитии технологий на основе искусственного интеллекта, выпуске собственных электронных устройств, переводе популярных госуслуг в цифровой формат.
Российский премьер отметил, от того, как развивается цифровая сфера, во многом зависит экономика стран ЕАЭС.
"Сейчас темпы роста экономик стран Союза превышают среднемировые показатели, наше объединение становится все более узнаваемым на международной арене. Как отмечал президент России Владимир Владимирович Путин, у Союза есть все возможности, чтобы стать одним из мощных самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира. И достижение такой цели, совместное движение вперед во многом, конечно, зависит от того, насколько эффективно мы сможем реализовать имеющийся потенциал", — подчеркнул он.
Особое внимание, по мнению Мишустина, нужно уделить цифровизации транспортной отрасли стран объединения.
В своем выступлении на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, российский премьер отметил, что создание единого транспортного пространства, развитие международных логистических коридоров является важной задачей. Он процитировал президента РФ, который подчеркивает, что формирование соответствующей инфраструктуры в полной мере отвечает современным экономическим реалиям.
"На это и настроена наша дорожная карта по реализации транспортной политики стран "пятерки". Вместе с тем особое внимание надо уделить цифровизации отрасли, внедрению передовых технологий, сегодня мы подробно говорили об этом на форуме. Чтобы значительно увеличить пропускную способность действующих маршрутов и, соответственно, объемы грузопотоков, наладить "бесшовные" перевозки, в чем заинтересованы предприниматели наших стран и бизнес", — сказал Мишустин.
Другие заявления премьер-министра РФ в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС
Укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом Евразийского экономического союза, жители входящих в объединение стран должны иметь доступ к качественному питанию. И одним из преимуществ Союза является как раз высокий уровень самообеспеченности основными продуктами.
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