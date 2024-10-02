https://uz.sputniknews.ru/20241002/arxeolog-namangan-drevnost-stroyeniye-kolonna-arka-45944731.html

Археологи нашли в Намангане древнее строение с колоннами и арками

Археологи нашли в Намангане древнее строение с колоннами и арками

Sputnik Узбекистан

Археологические раскопки проводятся в городище Ахсикент на правом берегу Сырдарьи

2024-10-02T16:29+0500

2024-10-02T16:29+0500

2024-10-02T16:29+0500

узбекистан

наманган

археологические раскопки

археологический памятник

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45938252_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67caeffc9769f89d601302fcafc8a22e.jpg

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Намангане во время раскопок археологи нашли редчайшую за последние пятьдесят лет древнюю постройку с колоннами и арками, сообщает пресс-служба областного хокимията. Археологические раскопки проводятся в городище Ахсикент на правом берегу Сырдарьи. Ученые обнаружили таинственную дорогу на глубине четырех метров. После того, как они вскрыли более 10 тыс. кубометров грунта, им открылся коридор в 12 ступеней. А в семи метрах от коридора специалисты обнаружили еще две уникальные арки, предположительно соединенные с главным коридором. По их словам, все коридоры древнего строения созданы в форме арок из кирпича. Проходы чем-то напоминают мраморные залы метро. В ходе раскопок также обнаружили практически неповрежденные умывальники, систему подогрева полов и керамические трубы. Ученые планируют к октябрю завершить изучение объекта и законсервировать его на зиму. Сообщается также, что познавательный телеканал National Geographic планирует снять об этом древнем археологическом памятнике документальный фильм.

узбекистан

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

археолог наманган древность строение колонна арка раскопки городище ахсикент берег сырдарья