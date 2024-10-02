Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241002/arxeolog-namangan-drevnost-stroyeniye-kolonna-arka-45944731.html
Археологи нашли в Намангане древнее строение с колоннами и арками
Археологи нашли в Намангане древнее строение с колоннами и арками
Sputnik Узбекистан
Археологические раскопки проводятся в городище Ахсикент на правом берегу Сырдарьи
2024-10-02T16:29+0500
2024-10-02T16:29+0500
узбекистан
наманган
археологические раскопки
археологический памятник
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45938252_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67caeffc9769f89d601302fcafc8a22e.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Намангане во время раскопок археологи нашли редчайшую за последние пятьдесят лет древнюю постройку с колоннами и арками, сообщает пресс-служба областного хокимията. Археологические раскопки проводятся в городище Ахсикент на правом берегу Сырдарьи. Ученые обнаружили таинственную дорогу на глубине четырех метров. После того, как они вскрыли более 10 тыс. кубометров грунта, им открылся коридор в 12 ступеней. А в семи метрах от коридора специалисты обнаружили еще две уникальные арки, предположительно соединенные с главным коридором. По их словам, все коридоры древнего строения созданы в форме арок из кирпича. Проходы чем-то напоминают мраморные залы метро. В ходе раскопок также обнаружили практически неповрежденные умывальники, систему подогрева полов и керамические трубы. Ученые планируют к октябрю завершить изучение объекта и законсервировать его на зиму. Сообщается также, что познавательный телеканал National Geographic планирует снять об этом древнем археологическом памятнике документальный фильм.
узбекистан
наманган
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45938252_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_72453cc05a93fb05cc1ab2fee6b4158d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
археолог наманган древность строение колонна арка раскопки городище ахсикент берег сырдарья
археолог наманган древность строение колонна арка раскопки городище ахсикент берег сырдарья

Археологи нашли в Намангане древнее строение с колоннами и арками

16:29 02.10.2024
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2024
© Хокимият Наманганской области
Подписаться
Археологические раскопки проводятся в городище Ахсикент на правом берегу Сырдарьи.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Намангане во время раскопок археологи нашли редчайшую за последние пятьдесят лет древнюю постройку с колоннами и арками, сообщает пресс-служба областного хокимията.
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2024
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
© Хокимият Наманганской области
Археологические раскопки проводятся в городище Ахсикент на правом берегу Сырдарьи. Ученые обнаружили таинственную дорогу на глубине четырех метров. После того, как они вскрыли более 10 тыс. кубометров грунта, им открылся коридор в 12 ступеней.
А в семи метрах от коридора специалисты обнаружили еще две уникальные арки, предположительно соединенные с главным коридором. По их словам, все коридоры древнего строения созданы в форме арок из кирпича. Проходы чем-то напоминают мраморные залы метро.
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2024
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2024
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
© Хокимият Наманганской области
В ходе раскопок также обнаружили практически неповрежденные умывальники, систему подогрева полов и керамические трубы. Ученые планируют к октябрю завершить изучение объекта и законсервировать его на зиму.

"Мы должны прикрыть этот объект в октябре. Если строители не успеют, нам придется снова сбрасывать грунт и консервировать. Объект очень уникальный", — отметил руководитель Ахсикентской экспедиции, профессор Абдулхамид Анорбоев.

Сообщается также, что познавательный телеканал National Geographic планирует снять об этом древнем археологическом памятнике документальный фильм.
"О сохранившемся памятнике площадью 100 гектаров и последних находках вскоре будет снят документальный фильм", — добавили в пресс-службе.
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2024
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
© Хокимият Наманганской области
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0