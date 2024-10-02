Археологи нашли в Намангане древнее строение с колоннами и арками
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
© Хокимият Наманганской области
Подписаться
Археологические раскопки проводятся в городище Ахсикент на правом берегу Сырдарьи.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Намангане во время раскопок археологи нашли редчайшую за последние пятьдесят лет древнюю постройку с колоннами и арками, сообщает пресс-служба областного хокимията.
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
© Хокимият Наманганской области
Археологические раскопки проводятся в городище Ахсикент на правом берегу Сырдарьи. Ученые обнаружили таинственную дорогу на глубине четырех метров. После того, как они вскрыли более 10 тыс. кубометров грунта, им открылся коридор в 12 ступеней.
А в семи метрах от коридора специалисты обнаружили еще две уникальные арки, предположительно соединенные с главным коридором. По их словам, все коридоры древнего строения созданы в форме арок из кирпича. Проходы чем-то напоминают мраморные залы метро.
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
© Хокимият Наманганской области
В ходе раскопок также обнаружили практически неповрежденные умывальники, систему подогрева полов и керамические трубы. Ученые планируют к октябрю завершить изучение объекта и законсервировать его на зиму.
"Мы должны прикрыть этот объект в октябре. Если строители не успеют, нам придется снова сбрасывать грунт и консервировать. Объект очень уникальный", — отметил руководитель Ахсикентской экспедиции, профессор Абдулхамид Анорбоев.
Сообщается также, что познавательный телеканал National Geographic планирует снять об этом древнем археологическом памятнике документальный фильм.
"О сохранившемся памятнике площадью 100 гектаров и последних находках вскоре будет снят документальный фильм", — добавили в пресс-службе.
© Хокимият Наманганской областиВ Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
В Ахсикенте найдены исторические артефакты XI века
© Хокимият Наманганской области