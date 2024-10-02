https://uz.sputniknews.ru/20241002/posolstvo-uzbekistan-izrail-preduprejdeniye-45934306.html

Посольство РУз в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев

Посольство РУз в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

Соотечественников, проживающих в Израиле, призвали к осторожности из-за ракетных ударов

2024-10-02T09:58+0500

2024-10-02T09:58+0500

2024-10-02T10:19+0500

узбекистан

израиль

обращение

обстрел

ракета

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев в связи с ракетными ударами. В нем рекомендуют принять незамедлительные меры предосторожности. В том числе:В случае необходимости можно обратиться в посольство по следующим номерам телефонов:• телефоны для экстренной помощи: 03-672-2466, 03-672-2371, 03-758-5075, 03-758-5076;• для срочных сообщений: 054 485 1397;• электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz.Напомним, в ночь на среду Иран выпустил по Израилю свыше 150 баллистических ракет. Это стало ответом иранцев на гибель лидеров движения "Хезболла" в результате израильского авиаудара по Бейруту.

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