https://uz.sputniknews.ru/20241002/posolstvo-uzbekistan-izrail-preduprejdeniye-45934306.html
Посольство РУз в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев
Посольство РУз в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
Соотечественников, проживающих в Израиле, призвали к осторожности из-за ракетных ударов
2024-10-02T09:58+0500
2024-10-02T09:58+0500
2024-10-02T10:19+0500
узбекистан
израиль
обращение
обстрел
ракета
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев в связи с ракетными ударами. В нем рекомендуют принять незамедлительные меры предосторожности. В том числе:В случае необходимости можно обратиться в посольство по следующим номерам телефонов:• телефоны для экстренной помощи: 03-672-2466, 03-672-2371, 03-758-5075, 03-758-5076;• для срочных сообщений: 054 485 1397;• электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz.Напомним, в ночь на среду Иран выпустил по Израилю свыше 150 баллистических ракет. Это стало ответом иранцев на гибель лидеров движения "Хезболла" в результате израильского авиаудара по Бейруту.
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предупреждение посольство узбекистан израиль узбекистанцы осторожность ракета удар
предупреждение посольство узбекистан израиль узбекистанцы осторожность ракета удар
Посольство РУз в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев
09:58 02.10.2024 (обновлено: 10:19 02.10.2024)
Соотечественников, проживающих в Израиле, призвали к осторожности из-за ракетных ударов.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало
предупреждение для узбекистанцев в связи с ракетными ударами.
В нем рекомендуют принять незамедлительные меры предосторожности. В том числе:
в случае ракетных обстрелов быстро укрыться в бомбоубежищах;
следить за официальными сообщениями правительства Израиля и посольства Узбекистана;
всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.
В случае необходимости можно обратиться в посольство по следующим номерам телефонов:
• телефоны для экстренной помощи: 03-672-2466, 03-672-2371, 03-758-5075, 03-758-5076;
• для срочных сообщений: 054 485 1397;
• электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz.
Напомним, в ночь на среду Иран выпустил по Израилю свыше 150 баллистических ракет.
Это стало ответом иранцев на гибель лидеров движения "Хезболла" в результате израильского авиаудара по Бейруту.