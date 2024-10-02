В пресс-центре Sputnik обсудят итоги III Евразийского экономического форума
17:25 02.10.2024 (обновлено: 17:38 02.10.2024)
© Sputnik/Abdubakir YunusovSputnik Узбекистан
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 4 октября в 15.00 по ташкентскому времени (13.00 по Москве) пройдет видеомост на тему "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты", посвященный итогам III Евразийского экономического форума.
Участники
в Москве:
— министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян;
в странах — представители СМИ.
В ходе видеомоста обсудят:
Какие направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС главы правительств утвердили в стратегическом документе до 2030 года?
Как работает Карта индустриализации Союза?
Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка?
Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?
Как работает Карта индустриализации Союза?
Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка?
Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?
Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.