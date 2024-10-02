https://uz.sputniknews.ru/20241002/press-sentr-sputnik-itogi-yevraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-45947533.html

В пресс-центре Sputnik обсудят итоги III Евразийского экономического форума

В пресс-центре Sputnik обсудят итоги III Евразийского экономического форума

Sputnik Узбекистан

Форум проходил в Ереване 30 сентября – 1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета

2024-10-02T17:25+0500

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пресс-центр

пресс-центр

еаэс

москва

форум

итоги

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 4 октября в 15.00 по ташкентскому времени (13.00 по Москве) пройдет видеомост на тему "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты", посвященный итогам III Евразийского экономического форума.Участники в Москве:— министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян;в странах — представители СМИ.В ходе видеомоста обсудят:Какие направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС главы правительств утвердили в стратегическом документе до 2030 года? Как работает Карта индустриализации Союза? Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка? Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.

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