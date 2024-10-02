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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241002/press-sentr-sputnik-itogi-yevraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-45947533.html
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги III Евразийского экономического форума
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги III Евразийского экономического форума
Sputnik Узбекистан
Форум проходил в Ереване 30 сентября – 1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета
2024-10-02T17:25+0500
2024-10-02T17:38+0500
пресс-центр
пресс-центр
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москва
форум
итоги
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 4 октября в 15.00 по ташкентскому времени (13.00 по Москве) пройдет видеомост на тему "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты", посвященный итогам III Евразийского экономического форума.Участники в Москве:— министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян;в странах — представители СМИ.В ходе видеомоста обсудят:Какие направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС главы правительств утвердили в стратегическом документе до 2030 года? Как работает Карта индустриализации Союза? Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка? Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.
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пресс-центр sputnik итоги евразийский экономический форум ереван заседание евразийский межправительственный совет
пресс-центр sputnik итоги евразийский экономический форум ереван заседание евразийский межправительственный совет

В пресс-центре Sputnik обсудят итоги III Евразийского экономического форума

17:25 02.10.2024 (обновлено: 17:38 02.10.2024)
© Sputnik/Abdubakir YunusovSputnik Узбекистан
Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2024
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 4 октября в 15.00 по ташкентскому времени (13.00 по Москве) пройдет видеомост на тему "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты", посвященный итогам III Евразийского экономического форума.
Участники
в Москве:
— министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян;
в странах — представители СМИ.
В ходе видеомоста обсудят:
Какие направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС главы правительств утвердили в стратегическом документе до 2030 года?
Как работает Карта индустриализации Союза?
Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка?
Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?
Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.
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